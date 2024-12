Neue Hoffnung: Moran Magal und Johanna Krins begeistern mit „New Day“

Moran Magal begeistert erneut: Ihr jüngstes Video zur Empowerment-Hymne „Witches Find Their Way“, das sie gemeinsam mit den Kingspipers um Wim Drobisch von Corvus Corax produziert hat, hat bereits über 100.000 Aufrufe erreicht – und das kurz nach Veröffentlichung. Doch die nächste große Zusammenarbeit steht schon in den Startlöchern: „New Day“, eine kraftvolle Rock-Ballade im Duett mit der blinden Sängerin Johanna Krins, ist das neueste Highlight der vielseitigen Musikerin.

Johanna Krins, bekannt durch ihre Auftritte mit der Band Bannkreis und Eric Fish (Subway to Sally), hat bereits in der Mittelalterszene für Aufsehen gesorgt. Mit „New Day“ liefern die beiden Künstlerinnen nicht nur einen mitreißenden Song ab, sondern setzen auch ein klares Zeichen für die Bedeutung starker weiblicher Stimmen in der Rockmusik – gerade in unserer heutigen Zeit.

Die Zusammenarbeit der beiden entstand aus einer tiefen Verbindung: Moran Magal war bereits 2019 bei einem Bannkreis-Auftritt in Wacken von Krins‘ außergewöhnlicher Stimme fasziniert. Ein persönlicher Kontakt folgte, und schnell wurde klar, dass die beiden Künstlerinnen nicht nur musikalisch, sondern auch spirituell harmonieren. Diese Verbindung spiegelt sich in „New Day“wider: Der Song beschwört mit eingängiger Melodie und treibenden Gitarrenriffs die positive Kraft der Musik – trotz der Kämpfe und Tragik des Alltags. Die Botschaft des Songs ist unmissverständlich: Nie die Hoffnung aufgeben. „New Day, better day“ – ein Leitmotiv, das mitten ins Herz trifft und zeigt, wie wichtig starke musikalische Statements sind.

Die Vorfreude steigt: Das Musikvideo zu „New Day“, dem kraftvollen Duett von Moran Magal und Johanna Krins, steht kurz vor der Veröffentlichung. Wer die Wartezeit überbrücken möchte, kann sich inzwischen Moran Magals letzte erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Kingspipers anschauen:

https://www.youtube.com/watch?v=-kyV1b4MRHQ