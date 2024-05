Wir befinden uns hier im wunderschönen Offenbach/Mühlheim im Schanz am 11 Mai 2024 bei der zweiten Auflage vom Eden Fest welches vom Verein Rhein-Main macht Krach e.V. letztes Jahr seine Premiere feierte. Im Gespräch habe ich die Herren von Lilith’s Breed die heute ebenfalls auf der Bühne stehen.

New Metal Media Patrick: Gude danke für eure Zeit Stellt euch doch mal vor was ist eure Aufgabe bei Lilith’s Breed?

Hi ich bin der Enis ich spiele Bass und seit einem Jahr bin ich auch fester Frontmann

Ich bin der Atti ich spiele die Leadgitarre & ich habe 2013 mit Nico zusammen die Band gegründet.

Ich bin der Micha ich bin seit einem halben Jahr dabei & spiele Schlagzeug

Ich bin der Nico ich spiele die Rhythmus Gitarre & Backing Vocals und ich habe unser Album produziert ich habe ein kleines Tonstudio & der Atti schreibt die Songs gemeinsam sind wir so das Kernstück der Band & der Enis hat sich hochgearbeitet weil er ganz lange dabei ist.

Enis: Hochgeschlafen sozusagen Atti zum Schlagzeuger da weißte was da auf dich zu kommt

Patrick: Kommen wir zur zweiten Frage wie habt’s ihr euch kennengelernt?

Nico: Wir haben uns über die Musik kennen gelernt in der Schule

ATTI: Beim Abi beim Abiball ich bin natürlich nicht beim Abi gewesen & durfte beim Abiball als Schlagzeuger mitspielen weil die Band kein Schlagzeuger hatte. Da hat Nico weil er schlau ist sein Abi gemacht da habe ich ausgeholfen da haben wir das erste Mal zusammen gespielt und dann 1-2 Jahre später haben wir bei einer anderen Band gespielt da war ich Schlagzeuger er Gitarrist.

Nico: Dann haben wir angefangen 2013 gemeinsam Musik zu machen dann hatten wir einige Songideen Atti hatte sie aufgearbeitet sie dann angefangen zu spielen und so lass uns paar Leute finden mit denen wir auf die Bühne gehen können. Und so ist dann die Band entstanden da gab’s dann diverse Wechsel an allen Positionen bis auf unsere. Der Enis ist seit 2015 als Bassist eingestiegen das wir ein paar Songs haben das wir damit auf die Bühne gehen können.

ATTI: Beim Songwriting haben wir bei direkt bei Nico im Tonstudio alles aufnehmen können da war es erst mal ein Studio Projekt da hat sich so weiter entwickelt so das sich Leute uns nach und nach begleitet haben auf unseren Lebensweg.

Patrick: Wie kam es zum Band Namen?

Nico: Das ist auf Attis Mist gewachsen

ATTI: Genau das ist meine Schuld ich hatte vorher andere Ideen ich war früher immer für Shredder weil es voll der geile Band Name ist aber war niemand dafür. Mittlerweile gibt’s drei Bands die Shredder heißen da war ich meiner Zeit voraus einfach. Ich habe tatsächlich mit meiner Mudder darüber Gespräche geführt über Glauben Religion so hin & her vor allem geschichtlich gesehen so eher aus der „Atti“ istischen perspektive (ein Hammer Wortspiel alle sind begeistert)

Da war das dann halt Lilith die erste von Adam statt Eva & damit dann beschäftigt da hat Liliths Breed viel Potenzial hergegeben das man dahinter auch eine Geschichte erzählen kann der Name hat viel Potenzial fürs Songwriting.

Patrick: War zuerst der Name da oder die musikalische Ausrichtung der Band?

Nico: Die musikalische Ausrichtung war da die Bands gab’s dann auch schon wir wollten auf die Bühne haben keinen Namen was machen wir jetzt? Da kam Atti vielen schlechten & einen guten Vorschlag es war nicht Shredder.

Enis: Es gab auch viele schlechte Vorschläge die nicht von Atti waren War nicht mal ne Idee die Band die Attis zu nennen?

ATTI: Wäre gut hätte damit kein Problem 😁

Patrick: Was war die Musik die euch persönlich zum Metal gebracht?

Nico: Es hat bei mir viele Wendungen genommen über Punkrock zum klassischen Heavy Metal Blind Guardian, Iron Maiden Ich fand gutturalen Gesang ganz furchtbar früher dann habe ich angefangen Amon Amarth zuhören typischer Einstieg in Bereich Melo Death dann Arch Enemy.

Enis: Ich glaube die erste Band die mir tatsächlich von gutturalen Gesang am Ende nahegelegen hat ja das ist geil das war The Agonist dann ging ganz schnell kamen alle anderen Bands so Amon Amarth alte Equilibrium.

Micha: Ich bin die ganze Zeit schon am über legen ich bin in meinen Elternhaus mit Classic & Hardrock aufgewachsen und durch meine Schwester habe ich den Einstieg zum eigentlichen richtigen Metal gefunden war viel so Folk & Power Metal anfangs dabei irgendwann ging es zu Melo Death mittlerweile bin ich so bei Gentle Rock angelangt aber weil ich die Musik nicht spielen kann.

ATTI: Du hast doch auch Nevermore aufm Auto oder?

Micha: Ja Old Time Favorit

ATTI: Eine sehr prägende Band geiler Drummer Van Williams

Patrick: Habt ihr ein Ritual vorm Auftritt?

ATTI: Wir suchen uns erst mal sehr lange ob wir überhaupt da sind. Irgendjemand findet mich an der Bar meistens

Nico: Wenn wir alle da sind fangen wir an. Also nicht wieder weg laufen das gehört auch dazu.

Patrick: Das passt gut zur nächsten Frage habt ihr schöne Konzert Anekdoten?

Enis: Das war 2022 Anfang Dezember da haben wir in Innsbruck gespielt da waren wir noch zu fünft auch noch mit dem alten Schlagzeuger. Da waren Nico und Max unser alter Sänger sind schon vorweg los weil der Schlagzeuger Dan der brauchte noch Becken. Das heißt Atti & Dan mussten dann noch zum Musikhaus fahren um Becken abzuholen das heißt sie waren so schon eine Stunde zu spät.

ATTI: Der Laden hatte noch nicht auf und er meinte ich habe keine Crash Becken warum hast du keine Crash Becken? Weil ich Gitarrist bin dann haben wir noch eine Stunde gewartet bis der Laden aufgemacht hat dann direkt rein Becken geholt und Enis abgeholt.

Enis: Dann waren wir so eine Stunde auf der Autobahn da habe ich auf einmal gemerkt es riecht hier auf einmal komisch habe Atti noch gefragt ob er gefurzt hätte. Und auf einmal macht das Auto ein ganz komisches Geräusch zum Glück war gerade die Ausfahrt zum nächsten Gasthof ja hatten einen Platten auf der Seite wo ich saß was auch immer das bedeutet. Da waren Nico & Max kurz vor der Grenze und wir warteten darauf dass wir abgeschleppt werden nicht im guten Sinne.

Nico: Wir waren dann 15 Uhr in Innsbruck bei der Location und um 16 Uhr seid ihr zur Werkstatt gekommen und um 17 Uhr wieder raus gekommen um weiter zufahren.

Enis: Der Max hat sich unterdessen was hast du gesagt eine Bockwurst und einen Kaffee bestellt?

Nico: Ja deswegen ist er auch rausgeflogen

E: Und dann war es so netterweise hatten Black Corona mit uns den Slot gewechselt wir sollten als vorletzte spielen haben wir spontan geachselt damit wir irgendwie zeitig ankommen konnten und es war wirklich zeitig das war so ankommen aus dem Auto raus Klamotten die man auf der Bühne tragen kann & ab auf die Bühne.

AT: Sind wir Main Act geworden in Innsbruck

Patrick: Hier wäre eher die Frage in welchen Bands Atti nicht spielt deswegen frage ich euch mal ob ihr auch in anderen Bands aktiv seid?

N: Ich bin in keiner anderen Band mehr

E: Ich war bis zur Auflösung Sänger bei Dark Horizont sonst bin ich auch in keiner Band.

AT: Ich habe 2 Akustik Projekte spiele ich Western Akustik Gitarre mit jemals zwei Sängerinnen einmal mit Angie & einmal mit Kiki da machen wir einmal Pop bis Rock & beim anderen machen wir von Soul bis Heavy Metal Beispiele so Megadeth Metallica auf Akustik Gitarre. Dann habe ich NU das ist Metalcover aus Aschaffenburg. Dann Badekapp das ist so Rodgau Monotones da haben wir hier im Schanz vor einem Monat gespielt. Dann Shredder weil ich habe Leute gefunden denen diesen Namen aufzwingen kann J So Shredder das ist unser Name sonst seid ihr raus das ist mein Solo Projekt ich habe während Corona so um die 40 Songs in einem Jahr geschrieben da habe ich mir Leute gesucht die da mitmachen wollen und habe eine illustre Truppe zusammen gestellt und da waren wir letztes Jahr beim Eden Fest haben den Opener gemacht. Ja das dürfte es gewesen sein.

Patrick: Wie läuft mit dem Songwriting läuft das im Kollektiv oder hat jeder seine feste Aufgabe?

AT: Ich schreibe die ganzen Songs mache das zuhause ich schreibe die Gitarren ich editiere ein Schlagzeug aber der Schlagzeuger darf sich das so gestalten wie er möchte es muss halt nach gewissen Vorstellungen sein man redet halt nochmal darüber was man so machen könnte. Ich schreibe das Zuhause gebe so grobe Vorgaben.

E: Das schöne ist wie Atti schreibt das er zwei Gitarren hat die einander spielen da kann ich mir als Bassist aussuchen welchen Teil der Gitarren ich unterstützen will in den Vordergrund bringen will das ergibt sich dann meistens.

AT: Die Songs die ich schreibe geben quasi irgendwo die Linie vor aber das macht ihr alle selber wie er dazu spielt halt der Nico muss sich dann bisschen mehr daran halten was so ausrangiert ist bei der zweiten Gitarre. Nico hat dann halt eher das Arrangement der zwei Gitarren von meinen Arrangement so eher die Hauptlinien sind das ist mir dann persönlich wichtiger was Micha dazu trommelt und Bass. Manchmal bin ich schon so ein bisschen da guckste spielste voll das schlimme Riff brichst dir die Finger und Enis spielt einfach so gerade durch passt total geil klingt super aber ist schon gemein das wir uns da abrackern aber du singst ja auch noch dazu.

E: Ja du das ist die Stellen haben sich dann im Studio ergeben so ein bisschen vereinfachte Version gemacht habe ich gedacht lass es so. Durch die Gitarren ist das alles schon voll wenn da der Bass noch was darunter macht da habe ich mir gedacht so okay ist mir recht.

AT: Dadurch nochmal zusätzlich ein Arrangement entstanden

Patrick: Kommen wir zum Gesang hast du da jemand der dich inspiriert und dir davon was mit in deinen Gesang mit einbringt?

E: Es ist jetzt schwer so eine Person zu benennen weil das so unfair wäre all den anderen Inspirationen gegenüber wäre. Ich habe eine klassische Gesangsausbildung wer mich halt so super inspiriert hat damals als das Ganze so anfing der Sänger von Amorphis weil er halt eine volle kräftige Growl Stimme hatte aber auch eine sehr kräftige Clean Stimme an den denke ich da häufiger. Es gibt da aber auch Sänger das sind dann von Luciano Pavarotti über Marco Hietala mal gucken was da noch raus kommt.

Patrick: Euer Debüt Album heißt ja Liliths Breed Welche Thematik hat es in sich?

AT: Also das Debüt ist musikalisch entstanden durch diese Sessions Songs. Technik Übungen auf der Gitarre neue Konzepte jeder Song beinhaltet etwas neu entwickeltes es ist so zusammen gewürfelt du hast einen roten Faden hat alles den gleichen Sound an sich aber jeder Song ist auf eine andere Art und Weise vom ganzen Hintergrund musikalisch. Die Lyrics hat der alte Sänger damals größtenteils selbst geschrieben Enis hat einen Text geschrieben für „The Hunt“

E: Wir haben uns darüber auch unterhalten die meisten Songs die vom Max entstanden sind also die Lyrics die beinhalten immer so eine philosophische Frage der man nachgehen kann da ich habe mich daran für „The Hunt“ daran orientiert.

AT: Ich habe Resurrection geschrieben da hat dann der Max wohl teilweise manche Passagen leicht anders ausformuliert aber den Grundstein habe ich dazu geschrieben es ist textlich jetzt eher so ein wenig daran orientiert nach der Frage nach „Ersatzreligion“ so als Atheist quasi man braucht ja eine Ausrede gibt es eine Endlichkeit? Kann man die umgehen? Ich habe das dann eher so gewählt so ein Universums Thema. Das heißt das Universum am Ende wird komplett aufgesaugt in ein schwarzes Loch die Materie sammelt sich wieder explodiert wieder alles startet unendlich von vorne wir sind alle sternenstaub diese Thematik habe ich damit rein gebracht das heißt wie wertlos diese Religionen sind auf dieser Erde eigentlich sind im Vergleich zu dem großen Ganzen das war so der Ursprung zu Resurrection. Fand das Thema ganz cool kann man viel reinbauen steckt viel Input von vielen verschiedenen Quellen drinnen das große und Ganze ist eigentlich dieses: Wir haben ein wieder kehrendes Universum Multiversum was auch immer.

Patrick: Ihr gastiert ja zum zweiten Mal beim Eden Fest was von der Thematik gut passt durch Nico hat sich das ergeben das ihr wieder da seid

AT: Genau der Nico veranstaltet das Eden Fest wie du ja schon sagst das namentlich passt wir waren ja letztes Jahr hier und dachten uns wenn er das veranstaltet sind wir auf jeden Fall dabei lag so ein bisschen auf der Hand ist ja auch super geworden geile Bands macht richtig Spaß.

Patrick: Ich hoffe auch sehr dass es weitergeht

AT: Auf jeden Fall Part 3 wäre eine coole Sache

Patrick: Nun würde ich mit euch gerne Entweder/Oder machen. Also ich nenne euch zwei Begriffe ihr könnt aber gerne auch beides wählen und wenn ihr mögt auch mit einer Begründung dazu.

NWOBHM oder Black Metal der 90er?

Micha: Black Metal der 90er

AT: Da bin ich auf keinen Fall dabei

M: Ich mag New Wave aber Black Metal fetzt einfach

AT: Ja weil die Sachen aufnehmen mit ihren Head Fons Also ich bin auf jeden Fall bei Bruce Dickinson & beim Robbie

M: Wenn Celtic Frost damals nicht den Grundstein gelegt hätte dann wäre ich nicht heute ohne die geilen Atmosphere Black Metal Bands auf die ich sehr stehe meine Wahl ist da klar.

E: Also bei der Auswahl muss ich beides sagen habe ja gehört ich darf beides nehmen. Ist beides Geil wollte keins davon missen wollen.

M: Also wenn das eine Option schließ ich mich dem an. Hat beides seine Wichtigkeit

Judas Priest oder Iron Maiden?

M: Maiden

AT: Priest

E: Maiden aber ganz klar

AT: Beides geile Bands auch die letzten Alben von denen total der Knaller Priest haut mich da qualitativ auch nochmal mehr auch live mit ihren paar 70 Jahren ist schon krass auf jeden Fall beide krasse Bands.

Festival oder Konzert?

M: Festival

E: Festival

AT: Konzert was hier los? ich dachte mir mögen uns alle 😄 Nee Festivals sind immer 1-2 Tage geil und danach wenn du halt 5 Tage an demselben Typ vorbei läufst mit so einem Free Hugs Schild ich hab da keinen Bock drauf alter du hast keinen Humor weißte das ist mir zu anstrengend & ich trage Kontaktlinsen und dann mit so schlammigen Händen das ist nicht so doll.

E: Es gibt nichts besseres als nach so einem Festival Tag mit genug pro Mille ins Zelt zu fallen am nächsten Tag geht’s dann weiter. Dann wurmt man sich einfach so ausm Zelt und folgt dem Schatten.

AT: Ja am nächsten Tag um 7 Uhr aufzustehen weil die Sonne aufs Zeltdach knallt.

M: Ich liebe beides möchte beides nicht missen ich glaube wenn ich mich jetzt entscheiden müsste würde ich fast Konzert sagen weil auf den Festivals ich zu denen gehöre die morgens um 10 bei der ersten Band vorne an der Bühne stehe und nachts um 3 nach der letzten Band aufm Breeze versuche zurück aufs Camp zu kommen nicht wegen Alkohol einfach wegen Erschöpfung ich möchte das halt auch alles mitkriegen ich bin da so gelaucht Rücken & Füße tun weh finde es irgendwann nur noch anstrengend.

Patrick: Ab da war der Akku schwach da haben wir noch die letzten zwei Fragen ohne Aufnahme besprochen.

Bei der Frage Kutte oder Band Shirt war ich als Kuttenträger in der Minderzahl

Bei Leslie Nielsen oder Luis de Funes war die Antwort eindeutig Leslie Nielsen J

Danke an Lilith’s Breed für die Zeit & das entspannte Gespräch