Kneipenterroristen Hart Zart Unverzerrt Review

KneipenTerroristen Hart- Zart-Unverzerrt (VÖ 17.6.2022)

Das isses also das neuste Werk aus dem Hause KneipenTerroristen dem Maskottchen des Hamburger Kiez. Das eine ohne das andere? Hm schwer vorstellbar.

Karten aufm Tisch mit der Musik der Herren konnte ich lange nicht wirklich viel anfangen nun aber im Verlauf der letzten Jahre und immer mit stetigen Neuigkeiten von Jörn habe ich so manches Release angekündigt. Und da fand ich nach und nach langsam Gefallen an der Musik & nun aktuell gab’s ja einige Single Veröffentlichungen aus eben jenen Album rein mit der Akustik Klampfe. Und das hat so richtig Anklang bei mir gefunden dass ich beschlossen habe dieses Review zu schreiben.

So für alle Fakten Nerds hier ein paar davon:

Im Jahr 1998 auf die Welt losgelassen. Als Jörn auf die Welt kam waren seine ersten Worte „Holsten“ das könnte aber auch nur ein Gerücht sein 😉 Wie der Bandname schon vermuten lässt sind die Jungs Böhse Onkelz Fans haben mit ihnen schon auf der Bühne gezockt. Haben sie anfangs als Onkelz Cover Band fungiert hatte man doch schnell Bock eigene Songs zu schreiben.

Bisher haben die Herren in ihrer Karriere 42 Werke (mit eingerechnet EPs limitierte CDs DVDs etc.) veröffentlicht. Und da die Jungs große Fans sind darunter 8 Alben für König Fußball von der jeweiligen EM & WM. Und 2016 gab’s mit „Schneller Lauter Härter“ einen musikalischen Kniefall für Herrn Lemmy f**** Kilmister & Motörhead. 2019 gab’s dann mit „Eisen Faust / Orgasmatron“ ebenfalls nochmal einen Tribut an die Herren Motörhead. Nicht zu vergessen dass die Jungs auch ihr eigenes Festival haben dat Metalbash.

Mit 17 Songs hat man eine ordentliche Soundmanege durch das bisherige Treiben der Hamburger.

Ideal um lange Fahrten zu Festivals ein bisschen Würze zu verleihen oder für eine gemütliche Runde.

Viele Nummern bringen einem echt zum Schmunzeln aber so total witzig find ich die Titel „Wir fahr’n halt nach Kiel“ „Ring um die Eier“ na auf was das anspielt brauche ich glaube nicht groß erklären 😉

Wahrlich gestaltet es sich schwer Favoriten raus zu picken gut mit oben genannten hats ja auch gut geklappt. Eine (kann man immer hören) Nummer ist für mich „Kneipentouristen“ hebt sofort die Stimmung wenn man down ist. Auch richtig schick finde ich den Ausflug nach Mexiko „Día de los Muertos“ Nach der langen Zeit der Stille hat „Auf die Kollegen“ schon fast etwas Schwermütiges ein Rückblick auf das was mal war. Aber nun läuft der Hase ja wieder. Mit Hamburg ( Mein Zuhaus ) gibt’s eine Liebeserklärung an die Hafenstadt richtig romantisch schönes Ding. Und für alle Metal Festival Menschen ist „Mein letztes Bier“ ein tolle Motivation nach einem durchzechten Gelage es langsam angehen zu lassen 😉

Da könnte man meinen es wäre jede Verwurstung bekannter Musikalischer Klassiker seitens Jörn & Co einem geläufig aber da kommt schon der nächste Streich um die Ecke. Spätestens bei den ersten Tönen von „Hausverbot im Swinger Club“ ist wird einem klar: Nun kann ich nie mehr das Original hören ohne diesen Text im Kopf zu haben J Was ebenso bei den 4 Song auf der Scheibe zutrifft die Cash Community ist begeistert ^^

Mein Fazit:

Gut möglich das dieses Album nicht jeden schmecken wird aber das wird den Herren gepflegt an der Kimme vorbei gehen wems nicht passt brauchst nicht zu hören Punkt.

Ich finde das Album sehr gelungen abwechslungsreich & es macht gute Laune Prost.

Für alle die nicht mehr warten wollen können hier vorab bestellen:

https://remedyrecords.net/search?sSearch=kneipenterroristen+hart+zart