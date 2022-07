INNROCKreloaded Festival 2023

utal bass, smashing drums and heavy screams guaranteed!

August-Woche wieder richtig auf: Am 3., 4. und 5.

dreht in der ersten August-Woche wieder richtig auf: Am 3., 4. und 5.

namentlich an das Innrock-Festival aus den 1990er-

Darkfall und Black Inhale, gepaart mit großen internationalen Headlinern wie Bonfire, Mystic Prophecy, Velvet Viper und Benediction (einziges Österreichkonzert).

Abgerundet wird das Festival im Rahmenprogramm mit Tattoo- und Piercingspezialisten, Merchandise-Ständen und dem Angebot kulinarischer und traditioneller Tiroler Schmankerln. Die Besucherinnen dürfen sich auf Zillertaler Krapfen aus der Region und typisches „Festival – Fo od“ wie Pulled-Pork-Burger, die Spezialgerichte vom 11er-Foodtruck und vegane und vegetarische Gerichte freuen. Das Bierangebot in all seinen Facetten versteht sich wohl von selbst (o; natürlich gibt ’ s auch alkohol- und Kohlesäurefreie Getränke. Trinktechnisch darf man besonders auf das spezielle Angebot der