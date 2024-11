“BLACK LIGHT / WHITE NOISE”

ADRIAN SMITH UND RICHIE KOTZEN TUN SICH FÜR ZWEITES STUDIOALBUM WIEDER ZUSAMMEN

JETZT VORBESTELLEN ADRIAN SMITH UND RICHIE KOTZEN TUN SICH FÜR ZWEITES STUDIOALBUM WIEDER ZUSAMMEN

“Can you hear me through the White Noise? Is my message getting through?”

(Deutsch: “Kannst du mich durch das weiße Rauschen hören?

Dringt meine Nachricht zu dir durch?”)

Auszug aus den Lyrics zu ‘White Noise’ von Smith/Kotzen

BMG sind stolz, die weltweite Veröffentlichung des zweiten Albums von Adrian Smith und Richie Kotzen mit dem Titel „Black Light / White Noise“ am 7. März ankündigen zu können. Die Neuigkeit wird direkt von der ersten Albumsingle „White Noise“ begleitet.

Aufgenommen im The House, Los Angeles, Kalifornien, produziert von Richie und Adrian und gemixt von Jay Ruston, ist das zehn Titel umfassende Album ein Meisterwerk des modernen Rock, auf dem Adrian und Richie ihr außerordentliches Talent als Songschreiber, Musiker und Sänger in vollem Umfang unter Beweis stellen.

Der Titeltrack „White Noise“ veranschaulicht perfekt die Qualität und Stärke des Albums, das mit einem wunderbar schweren Riff, hochfliegenden Vocals, treibenden Rhythmen und einem Refrain voller Hooks aufwartet. Adrian Smith erklärt: „Der Song handelt vom Aufstieg der sozialen Medien, wie die Menschen süchtig danach werden, von ihrer Macht und wie wir rund um die Uhr damit bombardiert werden.“ – „Es war tatsächlich ein Riff, das Adrian mitgebracht hat“, fügt Richie Kotzen hinzu. „Ich habe dann sofort angefangen, die Melodie und den Text zu improvisieren, aus dem später der Refrain wurde. Es gab noch einen anderen Arbeitstitel, der ganz anders war als der, der es letztendlich wurde, und wir kamen irgendwie auf der Stelle auf dieses ‚Ruf und Antwort‘-Schema im Refrain, der zu ‚White Noise‘ wurde.“ Im dazugehörigen Video liefern die zwei Gitarrenhelden eine ebenso coole wie mühelose Performance, die diese großartige Partnerschaft noch einmal unterstreicht.

Jetzt hier ansehen: https://www.youtube.com/watch?v=pABdwOwpjGI

Und diese Partnerschaft hat sich seit ihrem selbstbetitelten Debütalbum im März 2021 prächtig entwickelt. Das von den Kritikern hochgelobte Album war ein Schmelztiegel aus Hardrock und traditionellem R&B, der das Können dieser beiden Ikonen eindrucksvoll unter Beweis stellte. Auf dem Nachfolgealbum „Black Light / White Noise“ hat sich das Duo zu noch größeren Höhen aufgeschwungen und eine wahrhaft großartige Kollektion von Songs produziert, die sich mit dem Besten messen kann, was die beiden je geschaffen haben.

Vom eröffnenden hart einschlagenden „Muddy Water“ bis zum epischen majestätischen Schlussstück „Beyond The Pale“ zeigen diese zehn Songs die unzähligen Talente, die in Adrian Smith und Richie Kotzen stecken, und offenbaren, dass dies sowohl ein Album als auch eine Partnerschaft ist, die noch viele Jahre andauern wird.

Atmosphärisch, ambitioniert, divers und brilliant: „Black Light / White Noise“ bietet nicht nur stratosphärische Gitarrensoli und rauen, bluesigen Gesang, sondern auch gefühlvolle Akzente, komplexes Spiel, wunderschönes Songwriting und eine Sicherheit in Haltung und Stil, die an eine Vielzahl legendärer Musiker erinnert (Thin Lizzy, Jimi Hendrix, Prince, Cream, Free, Deep Purple), aber unbestreitbar das Werk von Adrian Smith und Richie Kotzen in perfekter Harmonie ist. Richie Kotzen betont dazu: „Wir sind sehr stolz auf dieses neue Album; es knüpft an unser Debüt und die EPs an, indem es sich auf die Zusammenarbeit bei Riffs, Texten, Harmonien und Gesang konzentriert. Es gibt jetzt eine Smith/Kotzen-DNA und das ist definitiv etwas, womit wir auf Tour gehen müssen. Ich habe mich sehr gefreut, beim Abmischen des Albums mit meinem Freund Jay Ruston zusammenzuarbeiten, ganz zu schweigen von meiner Frau Julia (Lage), die tatsächlich auf ‚White Noise‘ und vier weiteren Tracks mitspielt.“ – „Wir sind jetzt wie eine erweiterte Familie”, ergänzt Smith. “Wir haben einen Sound und einen Vibe und ich glaube nicht, dass es viele Künstler gibt, die das tun, was wir tun – Gesang und Gitarren teilen –; es erinnert mich an klassische Bands wie Humble Pie & Cream — was kein schlechter Anfang ist!“

Die komplette Tracklist von “Black Light / White Noise” liest sich wie folgt:

1. Muddy Water

2. White Noise

3. Black Light

4. Darkside

5. Life Unchained

6. Blindsided

7. Wraith

8. Heavy Weather

9. Outlaw

10. Beyond The Pale

Das Album wird in folgenden Formaten erhältlich sein: Clear, Splatter Vinyl (limitiert im ausgewählten Fachhandel) / Black Vinyl / Digipak CD / Lossless Audio Digital