Lemmy Kilmister wird zum Dauerbewohner eines seiner bevorzugten Plätze zum Entspannen und Kontakteknüpfen – des Stringfellows Gentleman’s Club in London. Dieser Ort birgt für seine Freunde und Bekannten viele Lemmy-Erinnerungen, weil er nach seiner Eröffnung im Jahr 1980 zu einem seiner Favoriten wurde. Geführt von Peter Stringfellow, der in den 1960er-Jahren einige der größten Künstler dieser Ära wie etwa The Beatles, The Who, Jimi Hendrix, Pink Floyd und weitere buchte, wurde das Stringfellows zum Hotspot für Promis und Rockstars.

Unter denjenigen, die Lemmy kannten, verbreitete sich die Tatsache schnell: Wann immer er sich in London aufhielt, standen die Chancen gut, ihn im Stringfellows anzutreffen. Lemmy und Peter Stringfellow wurden über die Zeit gute Freunde, da jeder den Rock’n’Roll-Lifestyle des anderen genauso sehr schätzte wie den Genuss einer großartigen Umgebung zum Entspannen. Selbst nach seinem Umzug nach West Hollywood bestand Lemmy jährlich am Ende der Europatourneen (meist im Dezember) auf einen Abstecher ins Stringfellows, bevor es wieder zurück nach Hause ging.

“Stringfellows hatte immer einen besonderen Platz in Lemmys Herzen. Er liebte den Rock’n’Roll-Spirit, den Peter in den Club brachte, er liebte die entspannte Umgebung und er liebte natürlich die Aussicht. Ich weiß, dass er erleichtert ist, dass er nun wieder einen seiner Lieblingsorte auf diesem Planeten genießen kann”, erklärt Motörhead-Manager Todd Singerman.

Daher ist es nur allzu passend, dass Lemmy am diesjährigen 18. Dezember erneut, und diesmal für immer, in diesem weltbekannten Club anzutreffen sein wird – im Anschluss an die neuste einer Reihe von “Lemmy Forever”-Zeremonien, die Lemmy an seinen bevorzugten Plätzen verewigen sollen. Auch hier wird es eine kleinere Replik seiner sehr speziellen Urne geben, die mit einem Teil seiner Asche in den Club einzieht und sicherstellt, dass er an einem weiteren seiner heiß geliebten Orte dauerhaft verweilen kann. Die Feier selbst wird eine Nacht voll all jener Dinge, die Lemmy so zu schätzen wusste: Drinks, Rock’n’Roll, Hors d’oeuvres, oh… und bildschöne Frauen! Motörhead-Gitarrist Phil Campbell wird ebenfalls teilnehmen, um eine kleine Rede zu halten und die Asche seines engen Freundes und Bandkameraden dort niederzulegen.

“Wenn er in London war, hat Lemmy nie eine Nacht im Stringfellows verpasst. Lemmy war ein echter Freund des Clubs“, betont Sadat Banda, Operations Director im Stringfellows.

Für alle, die in London verweilen: Die Feierlichkeit beginnt um 19:00 Uhr und endet um 21:00 Uhr. An alle, denen es nicht möglich ist, teilzunehmen: Keine Sorge, ihr werdet Lemmy ab dem 18. Dezember jederzeit im Stringfellows besuchen können.