Geheimagenten des Heavy Metal: METAKLAPA tragen Iron Maiden dorthin, wo sie sonst nicht sind

Von Gemeindehäusern bis zur Passionskirche Berlin und der Elbphilharmonie in Hamburg: Es gibt viele Orte, deren Türen vor der riesigen Welt des Heavy Metal verschlossen bleiben oder sich ihr nur sehr vereinzelt öffnen. Mit intensiver Passion, einem großartigen Gespür für das, was die Immersion des Metalgesangs beim Transportieren von Stimmungen und Geschichten ausmacht, tiefem musikalischen Verständnis und der Power eines Küstensturms singen sechs kroatische Metalheads nun als Metaklapa dagegen an. Und die Türen öffnen sich.

Das frisch veröffentlichte Iron-Maiden-Tributalbum “The Choir of Beasts”, auf dem die Wirkmittel eines Weltkulturerbes dem schon heute unvergänglichen Erbe unserer metallischen Weltkultur huldigen, wurde insbesondere aus dem härteren Lager der Musikkritik dermaßen wohlwollend aufgenommen, dass schnell klar wird: An der Metalgemeinde soll sie nicht scheitern, die Sache mit der kulturellen Vielfalt.

Metaklapa haben im Sommer 2022 mit ihrem ersten öffentlichen Auftritt überhaupt in der Wacken Metal Church einen wichtigen Schritt für sich und ihre musikalische Wahlheimat getan und diese seitdem mehrmals besucht, begleitet vom Support durch die Fans zum dritten Mal in Folge auf dem WACKEN OPEN AIR 2024. Zuhause ist, wo der Metal wächst und gedeiht; wenn es die sechs Gesangsmuskeln mal in eine totale Metal-Ödnis verschlägt, dann bringen sie ihn dorthin mit und pflanzen ihn ein. Geheimagenten des Metal beim sehr eigenwilligen Guerilla Growing.

Doch woher kommt dieser Entdeckergeist? Und wie gelingt es Metaklapa, einen Steve Harris oder Dave Murray ebenso brillant zu singen wie einen Bruce Dickinson?

Es mag an der Seefahrt liegen, am Wind, der mal freundlich säuselt, mal fauchend und heulend das vertraute Meer in tausend Fäuste verwandelt, die schon so manches Schiff zerschmettert haben: Wo immer die Menschen vom Meer lebten, entstand Gesangskultur, die von Küstenromantik bis zu lautstarker Durchsetzungskraft rangiert. Und wo man gegen den Sturm ansingt, etablieren sich noch bis heute musikalische Formationen, die unter Verzicht auf Instrumentalisierung komplexe Stücke durch polyphonen Gesang abbilden – in manchen Situationen reicht eben kein Instrument an die so simple wie geniale Kombination aus Tonumfängen und potenziellen Lautstärken heran, wie sie aus der Kraft der menschlichen Stimme gewonnen werden kann.

Der bekannteste adriatische Vertreter dieser maritimen Tradition ist zugleich seit zwölf Jahren UNESCO Weltkulturerbe – der Klapa-Gesang, welcher die Menschen der Küstenstreifen Dalmatiens und des restlichen Kroatiens verbindet. In dieser Region, in der auch der Wein beheimatet ist, fällt der polyphone Charakter besonders ausgeprägt aus, denn: “Tko pije vino, taj pjeva” – wer Wein trinkt, der singt. Und wenn viele singen, finden viele Stimmen ihren eigenen Weg ins Gesamte, denn diese gesellige Kultur des Zusammenseins wird auch heute noch mit Wein und Musik sehr lebhaft zelebriert.

Sechs junge Meister dieser Kunst, die allesamt ihre jeweiligen Wurzeln in verschiedenen Klapa-Formationen ausbilden konnten, sind über eine moderne und dennoch hochtraditionelle Meta-Ebene zusammengekommen. Ihre kompromisslose Leidenschaft für den Heavy Metal und insbesondere ihre vereinende Liebe zu IRON MAIDEN verführte sie zur Gründung einer Klapa-Band, wie es sie noch nie gab: Metaklapa. Kraftvoller als ein Küstensturm tragen sie den Metal in Form von Iron Maiden im Klapa-Gewand dorthin, wo ihn niemand erwartet.

Für uns Metalheads resultiert daraus an folgenden drei Terminen eine recht witzige Frage: Kutte oder Abendkleid/Smoking? Es wird wahrscheinlich schwarzbunt.

METAKLAPA: THE CHOIR OF BEASTS TOUR 2025

24.01.2025 – Köln – Kulturkirche

31.01.2025 – Hamburg – Elbphilharmonie (kleiner Saal)

01.02.2025 – Berlin – Passionskirche

Tickets: https://www.eventim.de/artist/metaklapa/