Festival Vorstellung: Iron Doghead Open Air

Iron Doghead Open Air

Wo: Motorradhütte Schwiegershausen/Osterode am Harz

Wann: 27-28 Juni 2025

Tickets: 39,99 Euro

Das Iron Doghead Open Air ist ein kleines familiäres Festival in Osterode am Harz. Organisiert wird das Festival vom gleichnamigen Iron Doghead Heavy Metal Fan Club. Ort der Veranstaltung ist die Motorradhütte Schwiegershausen. Diese ist komplett ebenerdig. Das Gelände und der Fußweg dorthin ist gepflastert beziehungsweise mit Schotter verdichtet. Sollte für Besucher mit Handicap mit Begleitung oder auch mit Rollstuhl gut möglich sein. Es gibt einen Zeltplatz auf einer Wiese. Sollte der Bedarf bestehen, gibt es die Möglichkeit in Absprache einen Platz möglichst nah am Ausgang zur Straße zu belegen. Ausgewiesene Behinderten Parkplätze gibt es nicht. Es besteht die Möglichkeit auf dem Gehweg auszusteigen und sicher zum Gelände zu kommen. Geparkt wird auf der Wiese.

Einen Zeltservice gibt es nicht doch die Organisatoren sind im Rahmen ihrer Möglichkeiten behilflich. Auch sind helfende Hände aufm Zeltplatz zu finden. Duschen & behindertengerechte Toiletten sind nicht vor Ort. Aufgrund der Größe des Geländes gibt’s keine Sanitätszelte. Aufgrund des kleinen Saal gibt’s kein Podest vor der Bühne. Bei Bedarf kann aber in Absprache ein Platz seitlich an der Bühne reserviert werden. Eine Begleitperson erhält keinen freien Eintritt.

Als Highlight gibt’s einen Metal Flohmarkt, auf dem diverse Artikel (Merch, Tonträger) zu sehr günstigen Preisen erwerblich sein werden. Die Bands sind in der Regel vor und nach dem Auftritt wie Besucher unterwegs. Die Preise für Essen & Trinken sind noch nicht veröffentlicht werden aber unter dem in der Branche üblichen Niveau liegen.

Homepage: https://irondoghead.de/

Instagram: https://www.instagram.com/irondoghead_hmfc/