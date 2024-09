Liebesgrüße aus der griechischen Antike – DEA VELATA erfreuen mit einer Ode an die menschliche Zuneigung: “AMO”!

Einmal in den Hallen der Götter zu wandeln, das ist in vielen Teilen der Welt seit jeher ein unerfüllbarer Traum der Menschen im irdischen Dasein. Ob nordisches Asgard oder Wolkenpalast über dem Olymp, der im antiken Griechenland die Götter beherbergte und von den hohen Künsten bis ins einfache Leben die Vorstellungskraft der Menschen anregte – stets waren Architektur, Lyrik und Musik von dem Wunsch geprägt, hinaufzuschauen und schließlich emporzufahren. Mit ihrer neuen Videosingle „AMO“ bringen DEA VELATA diese Saite in uns nun musikalisch und lyrisch in aller Konsequenz zum Schwingen. Die kompositorische Wucht und die Schwere in der Lyrik des Ensembles dürfen dieses eine Mal weichen; das Trio öffnet stattdessen sanft die Tür zu einem weiten und hoch aufragenden akustischen Raum, in dem die wie eine antike griechische Lyra gestimmte Gitarre von Gabby Abularach (CRO-MAGS, VOODOOCULT, CARLOS SANTANA) sich auf intime Art und Weise mit der sanft lockenden Stimme der britischen Sopranistin Angela Hicks vereint.



„AMO“ ist ein sehr klares Stück, das mit schlichter Eleganz die Sehnsucht nach einem glückseligen Schwebezustand aufgreift, wie ihn außerhalb des Göttlichen nur die Liebe in uns hervorrufen kann. Und um nichts weniger geht es in diesem leichtfüßigen Duett als um die bedingungslose Zuneigung und Hingabe in uns, wenn wir uns, bis über beide Ohren verknallt, auf Wolke sieben wiederfinden. Ein Thema, so alt wie die Menschheit und doch so unverbraucht wie ein gerade reifender Apfel.

Die alterslose, erhabene Schönheit und die schiere Größe des Gefühls, jemanden bedingungslos zu lieben, werden im begleitenden Musikvideo durch eine atemberaubende Kulisse und die bewegende Performance von Angie und Gabby visualisiert.



“‘AMO’ spielt in einem wunderschönen Palast aus dem 19. Jahrhundert in der berühmten spanischen Stadt Jerez und erzählt die Geschichte der unbändigen Liebe eines Liebhabers zu seiner Geliebten und ihrer exquisiten und zarten Schönheit“, führt der Komponist und Gitarrist selbst an und ergänzt zur Entstehung des Stückes und der dazugehörigen Lyrik des Autors und bildenden Künstlers Stefano Losi: “Inmitten all der schweren und intensiven Energie der anderen Songs bat ich Stefano, ein einfaches, schönes Liebeslied zu schreiben – und genau das hat er geschafft. Die Gitarrenparts wurden in den Bergen von Arkadien auf dem Peloponnes geschrieben, bevor DEA VELATA wie wir es heute kennen überhaupt gegründet wurde.”

Lasst euch von der Videosingle „AMO“ mitreißen:

https://www.youtube.com/watch?v=9ke85-YRhhM

„AMO“ HIER anhören:

https://distrokid.com/hyperfollow/deavelata/amo

Das gleichnamige erste Album der Band “DEA VELATA” wird am 16. Oktober 2024 veröffentlicht. Mit zehn Titeln will das brillante Ensemble die Klänge, das Bewusstsein und den Geist der antiken Welt in der heutigen Zeit wieder aufleben lassen. Der Sound von DEA VELATA bietet wirklich etwas Einzigartiges, etwas Neues, etwas, das die Seele heilt, den Geist erhebt und die Menschen mit der Schönheit und Magie der klassischen Welt der Antike verbindet. Der italienische Dichter Stefano Losi schreibt die Lyrics in Form von zeitgenössischer Poesie auf kaiserlichem Latein, die dann behutsam auf symphonischen Metal-Flügeln getragen werden. “Die Texte und die Poesie bieten eine persönliche Perspektive auf die existenzielle Unruhe, die dem menschlichen Dasein innewohnt und all ihre konkreten Erscheinungsformen, von der tiefsten Verzweiflung bis zur reinsten Liebe. Sie stellen eine imaginäre Verbindung zu den Texten der Poetae Novi des 1. Jahrhunderts her, die in meiner eigenen Poesie wieder auftauchen, gefiltert durch eine klare zeitgenössische Sensibilität, die die Ewigkeit des Lebens und den zeitlosen Wert der Emotionen neu gestaltet”, sagt der talentierte Lyriker.

„DEA VELATA“ Album Tracklist

1. PHEBEVS FVROR

2. OBITVS

3. AMO

4. DAEMON

5. IMBER ARIDVS

6. HIATVS

7. KORE

8. VVLTVS

9. IMBER

10. EVANESCENS VESTALIS

Das vollständige Album „DEA VELATA“ erscheint am 16. Oktober 2024 und kann hier vorbestellt werden:

https://distrokid.com/hyperfollow/deavelata/dea-velata

In zehn Stücken zelebriert es zeitgenössische Dichtung in klassischem Latein –

eingewoben in die Musik der griechischen und römischen Antike mit neoklassischer Note

und starkem Faden aus Symphonic Metal.