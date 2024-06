Bruce Dickinson kündigt neue Single

„Resurrection Men“ an CD-Release inklusive Bonus-Live-Tracks „Afterglow Of Ragnarok“ / „Abduction“

kommt am 26. Juli über BMG

Bruce Dickinson hat eine CD-Veröffentlichung seiner neuen Single „Resurrection Men“ als Limited Edition angekündigt, die am 26. Juli über BMG erscheint und ab sofort vorbestellt werden kann: https://brucedickinson.lnk.to/resurrectionmenPR

“Die Surf-Guitar im Intro – der Dick-Dale-Teil – das bin ich“, verrät Dickinson über “Resurrection Men” inmitten der Termine seiner umjubelten ersten Solo-Tournee durch Europa seit zwei Jahrzehnten. „Wir haben nur mit der Tremolo-Einstellung herumgespielt, haben die Akkorde aufgeschrieben und ich dachte: ‚Okay, das ist irgendwie cool!’ Es war wie: ‚Was wäre, wenn Quentin Tarantino eine Metal-Platte machen würde?’ Dann geht es in eine andere Richtung, wir werden ein bisschen heavy, und wir haben diesen ganzen Mittelteil gemacht, und es war wie, ‚Habt ihr gerade Geezer Butler in einem anderen Leben gechannelt?‘ Das war frühe Sabbath, “Behind the Wall of Sleep”. Ich dachte nur: ‚’Oh mein Gott, ist das heavy!’”

Die Drei-Track-CD kommt in einem Gatefold-Digi-Sleeve und enthält jeweils ein limitiertes doppelseitiges Mandrake-“Filmplakat” (375mm x 285mm), das ausschließlich bei Vorbestellungen der CD über den offiziellen Mandrake-Project-Store (www.themandrakeproject.com) erhältlich ist. Die Motive spiegeln das Comic-Artwork für Episode 3 der Comics zum Album wider, die am 17. Juli über Z2 Comics veröffentlicht wird.

Die beiden CD-Bonussongs “Afterglow Of Ragnarok“ und “Abduction“ wurden live bei Dickinsons Auftritt in Sao Paulo, Brasilien, am 4. Mai 2024 im Rahmen seiner laufenden Welttournee zu “The Mandrake Project” aufgenommen.

Zum Album “The Mandrake Project” geht es hier:

https://brucedickinson.lnk.to/themandrakeprojectPR



Dickinsons Tour wird im Juni und Juli in Europa fortgesetzt; die verbleibenden Termine sind hier aufgeführt:

Bruce Dickinson – The Mandrake Project Tour

13. Juni – House Of Culture, Helsinki, FINNLAND (AUSVERKAUFT)

14. Juni – Noblessner Foundry, Tallinn, ESTLAND

16. Juni – Huxleys Neue Welt, Berlin, DEUTSCHLAND (AUSVERKAUFT)

17. Juni – Grosse Freiheit 36, Hamburg, DEUTSCHLAND (AUSVERKAUFT)

19. Juni – Copenhell, Copenhagen, DÄNEMARK *

21. Juni – Graspop Metal Meeting, Dessel, BELGIEN *

22. Juni – Summerside Festival, Grenchen, SCHWEIZ *

24. Juni – Zeltfestival Rhein-Neckar, Mannheim, DEUTSCHLAND *

25. Juni – Circus Krone, München, DEUTSCHLAND (AUSVERKAUFT)

27. Juni – Resurrection Festival, Galicia, SPANIEN *

29. Juni – Hellfest, Clisson, FRANKREICH *

30. Juni – Rockhal, Esch-Sur-Alzette, LUXEMBURG (AUSVERKAUFT)

3. Juli – Rockharz Open Air, Ballenstedt, DEUTSCHLAND * (AUSVERKAUFT)

5. Juli – Ippodrome Delle Capannelle, Rock In Roma, Rome, ITALIEN *

6. Juli – Bassano Del Grappa, Metal Park, Vincenza, ITALIEN *

9. Juli – Palladium, Köln, DEUTSCHLAND

11. Juli – Masters Of Rock Festival, Vizovice, TSCHECHIEN *

13. Juli – Hala, Zagreb, KROATIEN

16. Juli – Kolodrum Arena, Sofia, BULGARIEN

19. Juli – Kucukciftlik Park, Istanbul, TÜRKEI

21. Juli – Release, Athens, GRIECHENLAND *

* – Festivalauftritt

Mehr Infos zur Tour gibt es unter: https://www.themandrakeproject.com/live/

www.themandrakeproject.com