Große Namen zum Anfassen: EMP setzt seine beliebten Store-Events mit einem Besuch der Mittelalter-Rocker Saltatio Mortis am 7. Juni in der Dortmunder Innenstadt fort.

Der Lingener Merchspezialist EMP Exclusive Merchandise Products bietet Fans in seinen Stores von jeher weit mehr als nur Shopping. Sie sind gleichermaßen Treffpunkte und Erlebnisorte. Ob Bruce Dickinson, Lorna Shore oder Ice Nine Kills – sie alle waren schon im EMP Store Dortmund zu Gast für Meet & Greets und Autogrammstunden. Für Fans aus ganz Deutschland sind die mittlerweile in wunderbarer Regelmäßigkeit stattfindenden Veranstaltungen absolute Highlights und oft eine der seltenen Gelegenheiten, ihren Lieblingskünstlern in einem intimen Ambiente ganz nah zu sein, weshalb sich an entsprechenden Tagen oft eine lange Schlange aufgeregt Wartender durch die Dortmunder Innenstadt zieht.

Nun freuen sich die Spielleute von Saltatio Mortis darauf, ihre Fans am Freitag, 7. Juni, von 18:15 bis 19:15 Uhr für Autogrammwünsche im EMP Store in der Potgasse 4 in Dortmund begrüßen zu können. Dafür legen sie extra einen Stopp auf ihrer dann laufenden Burgentour ein und haben ihr am selben Tag erscheinendes Album “Finsterwacht” im Gepäck, ein aufwändiges und medienübergreifendes Albumprojekt und Meilenstein in der Evolution der Band. Das epische Musikvideo zum Titeltrack “Finsterwacht” featuring Blind Guardian hat bereits innerhalb kürzester Zeit über eine halbe Million Views bei YouTube erreicht.

“Finsterwacht” (VÖ: 7. Juni) wird vor Ort auch in der hochwertigen Sammelbox erhältlich sein, die neben der CD den fesselnden Fantasyroman “Die Feuer der Finsterwacht” von Bernhard Hennen und Torsten Weitze im “Das Schwarze Auge”-Universum und den Pen-and-Paper-Rollenspielband “Der letzte Sieg der Schwänin” enthält. Die Box ist bereits jetzt im EMP Onlineshop vorbestellbar: https://www.emp.de/p/finsterwacht/568832.html

Weitere Informationen gibt es auch über die EMP Social-Media-Kanäle. Das Team des EMP Stores Dortmund freut sich auf einen unvergesslichen Nachmittag! Wie bei allen EMP-Store-Events wird auch diesmal ein rechtzeitiges Erscheinen empfohlen: Seid dabei oder seid langweilig!