Die Sommerzeit ist Festivalzeit. Und für alle, die ihre Lieblingsband nicht nur auf der Bühne erleben, sondern sie auch einmal ganz persönlich und nah erleben wollen, bleiben die EMP Stores eine liebgewonnene Anlaufstelle. Nachdem in diesem Jahr bereits u.a. Bruce Dickinson oder Saltatio Mortis in Dortmund für Autogrammstunden vorbeigeschaut hatten, hat EMP die Stadionrocker von KISSIN’ DYNAMITE nun gleich zu drei Terminen in drei Städten in seine Stores eingeladen:

Dienstag, 09.07. von 19 bis 21 Uhr, EMP Store Leipzig

Mittwoch, 10.07. von 19 bis 21 Uhr, EMP Outlet Lohne

Donnerstag, 11.07. von 19 bis 21 Uhr, EMP Store Dortmund

Im Gepäck haben KISSIN’ DYNAMITE auch ihr mittlerweile achtes Album “Back With A Bang”, das am 5. Juli 2024 erscheint und von Fans nach drei erfolgreichen Singleauskopplungen (“Raise Your Glass”, “My Monster“ und “The Devil Is A Woman”) bereits sehnsüchtig erwartet wird. Der Weg der 2007 gegründeten Band kannte in den letzten Jahren nur eine Richtung: nach oben! Neben #2 der Deutschen Album Charts für das 2022er-Album “Not The End Of The Road” und zahlreichen internationalen Festivalauftritten gehören Tourneen u.a. mit Mötley Crüe sowie massive ausverkaufte Headliner-Shows, mehrfache Top-Platzierungen in den Rock Radio Airplay Charts und millionenfach gestreamte Musikvideos zur Erfolgskarriere der Rocker um Sänger Hannes Braun. Doch bevor die fünf ihre gitarrengetriebenen Stadion-Rock-Hymnen wieder auf die großen (inter)nationalen (Festival-)Bühnen bringen, machen sie eben erst mal Halt in den EMP Stores in Leipzig, Lohne und Dortmund, wo Fans sich auf Autogramme und Fotos freuen können. Wie bei allen EMP-Store-Events wird frühes Erscheinen empfohlen, da sich bei den letzten Autogrammstunden nicht selten längere Schlangen durch die Innenstädte zogen. Also: KISSIN’ DYNAMITE sind “Back With A Bang” – seid dabei!

Das Album kann u.a. noch hier über EMP vorbestellt werden: https://www.emp.de/band-merch/kissin-dynamite/