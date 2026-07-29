Famous Strangers: Neue Single „As Your Leader“

Famous Strangers liefern mit der kraftvollen neuen Single

“As Your Leader” eine Hymne des Widerstands

Aus dem kommenden Album “FAMOUS STRANGERS”

Wut kann spalten, aber sie kann auch Veränderung bewirken. Mit ihrer neuen Single “As Your Leader” (VÖ: 17. Juli) verwandeln Famous Strangers Frustration in Entschlossenheit und präsentieren einen der kraftvollsten Songs ihres bevorstehenden neuen Albums “FAMOUS STRANGERS” (VÖ: 21. August). Nach der emotionalen Intensität ihrer ersten Single “Ghosts of Men” präsentieren die vier Kanadier nun einen der gewagtesten Tracks ihres kommenden, selbstbetitelten Albums. Ihre neue Single “As Your Leader” ist ein kompromissloses Bekenntnis zu den härteren Einflüssen der Band, geprägt von donnernden Riffs, kraftvollen Gesangspassagen und unnachgiebiger Intensität. Die Balance zwischen Aggression und Optimismus, getragen von wuchtigen Gitarren, treibenden Rhythmen und einem unverkennbaren Gefühl der Dringlichkeit, macht die Single zu einem der intensivsten und prägendsten Momente des Albums. Amanda Kiernans leidenschaftliche Gesangsperformance fängt gleichermaßen Empörung und Mitgefühl ein, während die explosive Instrumentierung der Band jede emotionale Wendung des Songs unterstreicht. Die Lyrics setzen sich mit Manipulation, Spaltung und den Illusionen auseinander, die den Alltag zunehmend prägen, und ermutigen die Hörer letztlich dazu, sich für Zusammenhalt statt Angst zu entscheiden. Im Kern erinnert der Song daran, dass Veränderung dann beginnt, wenn Menschen aufhören, ihre eigene Stimme aufzugeben.

Anstatt die von den Machthabern geschaffene Illusion zu akzeptieren, bestärken Famous Strangers ihre Fans, wieder miteinander in Verbindung zu treten und Verantwortung für die Gestaltung einer besseren Zukunft zu übernehmen.

“As Your Leader” auf YouTube:

Mit ihrem selbstbetitelten Debütalbum präsentiert die Band aus Edmonton einen Sound, der sich nicht auf ein einziges Genre beschränken lässt. Von druckvollem Heavy Metal und Hard Rock bis hin zu reduziertem Blues bewegt sich das Album mühelos zwischen Kraft und Verletzlichkeit und schafft ein Hörerlebnis, das ebenso dynamisch wie zutiefst persönlich ist.

In erster Linie ist “FAMOUS STRANGERS” ein Album über Widerstandsfähigkeit, Selbstfindung und die Kunst, in den Herausforderungen des Lebens Stärke zu finden. Jeder Song basiert auf echten Erfahrungen und fängt Momente des Zweifels, der Ausdauer, des Triumphs und des persönlichen Wachstums ein. Wie die Band selbst sagt: “Im Wesentlichen erinnert das Album daran, dass du, ganz gleich womit du konfrontiert wirst, am Ende alles überstehen und gestärkt daraus hervorgehen wirst.”

Das Album ist mehr als nur ein Debüt, es ist eine klare Absichtserklärung: Es spiegelt wider, wer die Band ist, wofür sie steht und welche Verbindung sie zu ihrem Publikum aufbauen möchte. Ob die Hörer darin Kraft, Trost, Nachdenklichkeit oder einfach einen Ort finden, an dem sie sich verstanden fühlen, “FAMOUS STRANGERS” lädt dazu ein, jede Emotion auf diesem Weg mitzuerleben. Mit diesem furchtlosen ersten Statement sind Famous Strangers bereit, ihren Platz einzunehmen und einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen, wohin der Weg sie auch führen mag.

“FAMOUS STRANGERS”

Album Tracklist

1. Fire Inside

2. Ghost Of Men

3. Please Her

4. As Your Leader

5. Desires

6. Far Away From Home

7. Rain

Bevor wir das neue Album zu hören bekommen, wird die Band diesen Sommer das tun, was sie am besten kann: ihre Musik auf die Bühne bringen. Nach Festivalauftritten und ausgewählten Clubshows geht es im August auf eine umfangreiche Tour durch Westkanada, die zugleich als stimmungsvoller Vorbote für die Albumveröffentlichung im späten Sommer dient. Damit beginnt ein spannendes neues Kapitel und die Fans erhalten erstmals die Gelegenheit, die neuen Songs live zu erleben.

Bevorstehende Konzerttermine:

27. Juni – Decimate MetalFest – Millet, Alberta

3. Juli – The Slice – Lethbridge, Alberta

4. Juli – The Blox – Calgary, Alberta

6.–20. August – Western Canadian Tour

21. August – Album Release Show 1 – Rec Room – Edmonton, Alberta

22. August – Album Release Show 2 – Temple Starlite – Edmonton, Alberta



Über Famous Strangers

Famous Strangers wurden 2023 gegründet und sind das Ergebnis einer langjährigen gemeinsamen Vorgeschichte in der Musikszene von Edmonton, Kanada. Lange bevor die Band Gestalt annahm, hatten Jeff Kittlitz (Gitarre, Backing Vocals) und Brian “Beej” Beejerson (Schlagzeug, Backing Vocals) bereits zusammen Songs geschrieben, nachdem sich ihr vorheriges Bandprojekt This Is War um 2013 aufgelöst hatte. Ihre Zusammenarbeit legte den Grundstein für etwas, das sich schließlich zu etwas viel Größerem entwickeln sollte.

Im Laufe der Jahre stieß Braden Sustrik (Bassgitarre, Backing Vocals) über gemeinsame Kontakte dazu und das Trio begann, Instrumentalstücke zu entwickeln. Während der COVID-Zeit änderte die Gruppe ihre Ausrichtung und verwandelte sich in eine Classic-Rock-Coverband. Während diese Zeit ihre Chemie als Musiker verfeinerte, kam der entscheidende Moment, als Amanda Kiernan (Leadgesang) zu einer Probe kam, um mit den anderen zu jammen. Ihre sofortige Verbindung zu einem der Songs markierte einen Wendepunkt. Es war der Moment, in dem Famous Strangers ihre Band-Identität fanden: Was zuvor eine offene Zusammenarbeit gewesen war, wurde plötzlich zu einer vollwertigen Band.

Obwohl Famous Strangers als Band offiziell erst 2023 gegründet wurde, hatten sich die Mitglieder zu diesem Zeitpunkt bereits jahrzehntelang gekannt, die Bühne geteilt und Freundschaften aufgebaut. Ihre Geschichte beflügelt die Chemie und den Sound der Band, wobei jedes Mitglied seinen einzigartigen Teil zu diesem geschlossenen und dynamischen Lineup beiträgt.

Famous Strangers schöpfen aus einem breiten Spektrum an Einflüssen und vermischen Elemente, die an Judas Priest, Pink Floyd, Halestorm, Spiritbox und Metallica erinnern, während sie ebenso Inspiration von Iron Maiden, Nightwish und anderen einflechten. Gleichzeitig bleiben die vier mit ihren Wurzeln fest in der Szene von Edmonton verankert und lassen sich von lokalen Bands und erfahrenen Musikern beeinflussen, die ihre frühen Karrieren mitgeprägt haben. Heute baut die Band weiter auf diesem Fundament auf und lässt jahrelange Erfahrung, Zusammenarbeit und gemeinsame Leidenschaft in einen Sound einfließen, der sowohl unvorhersehbar als auch unverkennbar ihr eigener ist.