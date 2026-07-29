70000TONS OF METAL 2027: Rhapsody Final Shows & Primal Fear angekündigt

70000TONS OF METAL 2027 veranstaltet

RHAPSODY Final Shows, featuring Fabio Lione and Luca Turilli –

einziger Auftritt außerhalb Lateinamerikas

Deutsche Power-Metal-Band PRIMAL FEAR

für Line-up 2027 angekündigt

Miami, Florida — 70000TONS OF METAL, The Original, The World’s Biggest Heavy Metal Cruise, kündigt im Rahmen der renommierten Metal-Festival-Kreuzfahrt im Jahr 2027 eine einzigartige Performance der RHAPSODY Final Shows, featuring Fabio Lione and Luca Turilli an.

Außerhalb der Final Shows in Lateinamerika und während der 70000TONS OF METAL wird es künftig keine Besetzung der Band mit Fabio und Luca mehr geben.

Die ‘United Nations of Heavy Metal at Sea’ werden auf der Cruise im nächsten Jahr auch PRIMAL FEAR wieder willkommen heißen. Damit tritt die deutsche Power-Metal-Band zum ersten Mal seit 2018 wieder an Bord von 70000TONS OF METAL auf.

Die historischen RHAPSODY Final Shows, bei denen es zur heiß erwarteten Reunion von Fabio Lione und Luca Turilli kommt, waren als exklusive Lateinamerika-Tour geplant. Die ikonische Symphonic-Metal-Band lieferte dabei monumentale “Greatest Hits”-Darbietungen in bedeutenden Arenen quer durch Mexiko und Chile.

“70000TONS OF METAL ist wie kein anderes Festival auf der Welt”, sagt Luca Turilli. “Rhapsody – The Final Shows auf dieses unglaubliche Schiff zu bringen, ist uns allen eine Ehre. Bei diesen Konzerten geht es darum, die Musik, die Erinnerungen und die Reise zu feiern, die wir so viele Jahre miteinander geteilt haben. Wir können es kaum abwarten, diese Songs in unserem herausragenden, wiedervereinten klassischen Line-up (Fabio Lione, Luca Turilli, Patrice Guers, Dominique Leurquin & Alex Holzwarth) zu spielen, umgeben von Tausenden leidenschaftlicher Metalfans mitten im Ozean. Das wird ein unvergessliches Kapitel in unserem letzten Abenteuer. Wir sehen uns an Bord!”

“Es ist mir eine riesige Freude, dass Luca Turilli UND Fabio Lione gemeinsam mit RHAPSODY ihre einzigen Final Shows außerhalb Lateinamerikas mit zwei exklusiven Auftritten beim 70000TONS OF METAL 2027 spielen!”, sagt Andy Piller, CEO und “Skipper” von 70000TONS OF METAL. “Genau darum geht es bei ‘The Original, The World’s Biggest Heavy Metal Cruise’: einzigartige Momente, die Heavy-Metal-Geschichte schreiben. Mit unserer globalen Metal-Familie zusammen zu sein, alle auf einem riesigen Schiff, friedlich, gemeinsam und in Einheit! Wir sind die ‘United Nations of Heavy Metal at Sea’. Ich kann es kaum erwarten, euch alle im Januar an Bord willkommen zu heißen!”

Mit heute mehr als 25 Jahren des druckvollsten, glühendsten Heavy Metals im Rücken wurde PRIMAL FEAR im Jahr 1997 von Sänger Ralf Scheepers und Bassist Mat Sinner gegründet. Über eine reichhaltige Karriere aus über einem Dutzend Studioalben hinweg, machte PRIMAL FEARs hochenergetischer, rifflastiger Sound sie zum Goldstandard für kompromisslosen, echten Metal.

Das bislang bestätigte Line-up für die Fahrt 2027 enthält 16 der insgesamt 60 Bands, die fantastische Auftritte hinlegen werden:

ÆTHER REALM

ARCH ENEMY

BRAINSTORM

DIE APOKALYPTISCHEN REITER

ENFORCER

EVERGREY

EQUILIBRIUM

MELECHESH

MOONSPELL

MORS PRINCIPIUM EST

OBSCURA

PRIMAL FEAR

RHAPSODY Final Shows

THULCANDRA

ULI JON ROTH

WARBRINGER

…Und 44 weitere!

Über RHAPSODY Final Shows,

featuring Fabio Lione and Luca Turilli

Die Rhapsody Final Shows bilden den endgültigen, epischen Höhepunkt der legendären Karriere der Band und vereinen die klassischen Mitglieder für grandiose Symphonic-Metal-Auftritte. Das ist die letzte Gelegenheit, die atemberaubenden, filmreifen Meisterwerke des italienischen Power Metal live auf der Bühne zu erleben.

Sänger Fabio Lione und Gitarrist sowie Hauptsongwriter Luca Turilli bilden das visionäre Rückgrat dieser massiven Abschiedsauftritte. Liones hochfliegender, opernhafter Gesang verschmilzt dabei perfekt mit Turillis neoklassischem Schreddern und seinen mitreißenden Orchesterarrangements, eine ikonische musikalische Partnerschaft, die das Genre des symphonischen “Hollywood Metal” für Dekaden geprägt hat.

70000TONS OF METAL 2027 wird vom 14. bis 18. Januar 2027 von Miami, Florida, nach Puerto Plata in die Dominikanische Republik und wieder zurück fahren, an Bord des Luxuskreuzfahrtschiffs Freedom of the Seas von Royal Caribbean. Das Schiff bietet rund um die Uhr Unterhaltung, von Künstlern moderierte Aktivitäten und Events, exklusive Meet-and-Greets sowie die einzigartige Gelegenheit für Fans, sich in einer absolut immersiven Umgebung mit ihren Metal-Helden auszutauschen.

Das Festival auf hoher See setzt seine Tradition fort, ein unvergessliches Erlebnis zu bieten: 60 Metalbands aus aller Welt treten auf vier Bühnen auf – darunter die legendäre Pool Deck Stage, die weltgrößte Open-Air-Bühnenkonstruktion, die seit jeher auf dem offenen Meer unterwegs ist.

Tickets für die 70000TONS OF METAL 2027 Cruise, mit einem Line-up aus Top-Metalbands und exklusiven Auftritten, gibt es #SOON.

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