40 Jahre, letzter Riff: Arnd Klink verlässt DARKNESS

Arnd Klink, Gitarrist der Essener Thrash-Urgesteine DARKNESS und Mitglied der klassischen Besetzung, wird die Band zum Ende des Jahres 2026 auf eigenen Wunsch verlassen. Der Abschied erfolgt in aller Freundschaft und im gegenseitigen Respekt.

Nach vielen gemeinsamen Jahren haben sich die persönlichen und musikalischen Schwerpunkte im Laufe der Zeit unterschiedlich entwickelt. Deshalb fiel der Entschluss, künftig getrennte Wege zu gehen. Beide Seiten blicken mit Dankbarkeit auf die gemeinsame Zeit zurück und wünschen sich für die Zukunft weiterhin viel Erfolg.

Bis Ende des Jahres 2026 wird Arnd alle bereits vereinbarten Auftritte und Termine mit DARKNESS wie geplant wahrnehmen. Anschließend wird er sich verstärkt neuen musikalischen Projekten widmen, wie zum Beispiel seinem musikalischen Alter Ego SANKT VELTEN.

Arnd Klink stieß kurz nach den Aufnahmen des dritten Demos Spawn of the Dark One zu DARKNESS und zählt zu den prägenden Musikern der Bandgeschichte. Er wirkte maßgeblich am charakteristischen Sound der Band mit und war an den drei Alben Death Squad (1987), Defenders of Justice (1988) und Conclusion & Revival (1989) beteiligt.

Gemeinsam mit Schlagzeuger Lacky gehört Arnd zu den Konstanten in der Geschichte von DARKNESS. Beide prägten die Band über Jahrzehnte hinweg und führten sie im Jahr 2004 zurück auf die Bühne. Mit Arnd Klink verabschiedet sich eine der prägenden Persönlichkeiten der Bandgeschichte. Als Gitarrist, zeitweiliger Sänger, Songwriter und kreativer Kopf hat er DARKNESS über viele Jahre entscheidend mitgestaltet und musikalisch geprägt.

Arnd Klink erklärt:

„DARKNESS war über vier Jahrzehnte ein wichtiger Teil meines Lebens. Ich bin dankbar für die unzähligen Konzerte, die gemeinsamen Erlebnisse und für all die Menschen, die uns über so viele Jahre begleitet und unterstützt haben. Diese Zeit wird immer ein Teil von mir bleiben. Ich habe die Entscheidung nach reiflicher Überlegung getroffen, weil ich mich künftig neuen musikalischen Schwerpunkten widmen möchte. Ich gehe ohne Groll und mit großem Respekt vor dem, was wir gemeinsam erreicht haben.

Mein Dank gilt meinen Bandkollegen – ehemaligen wie heutigen –, unserer Crew, allen Weg Begleitern und vor allem den Fans. Ohne Euch wäre diese außergewöhnliche Reise nicht möglich gewesen. Ich wünsche DARKNESS für die Zukunft von Herzen alles Gute und freue mich darauf, den verbleibenden gemeinsamen Weg bis Ende des Jahres mit derselben Leidenschaft zu Ende zu gehen, mit der er vor vielen Jahren begonnen hat.“