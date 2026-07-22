70000TONS OF METAL 2027: Erste Bands angekündigt!

70000TONS OF METAL

gibt erste 11 Acts für die Reise 2027 bekannt

Der legendäre Gitarrist und Komponist ULI JON ROTH

wird SCORPIONS-Album „VIRGIN KILLER“ in voller Länge spielen sowie

Auszüge aus „IN TRANCE“

Miami, Florida — 70000TONS OF METAL, The Original, The World’s Biggest Heavy Metal Cruise, freut sich, die ersten Bands bekannt zu geben, die Teil des Line-ups im nächsten Jahr sein werden:

ÆTHER REALM

ARCH ENEMY

BRAINSTORM

ENFORCER

EVERGREY

EQUILIBRIUM

MORS PRINCIPIUM EST

OBSCURA

THULCANDRA

WARBRINGER

Ebenfalls mit an Bord ist der musikalische Visionär und Innovator ULI JON ROTH, dessen Karriere sich über fünf Jahrzehnte erstreckt und seine Pionierarbeit mit der legendären deutschen Metal-Band SCORPIONS beinhaltet.

Andy Piller, CEO, Gründer und „Skipper“ der bei Fans beliebten Metal-Kreuzfahrt, erklärt: „Im Rahmen seiner beiden Sets auf der 70000TONS OF METAL wird Uli zwei ikonischen SCORPIONS-Alben Tribut zollen, die beide ihr 50-jähriges Jubiläum feiern. In seinem ersten Set wird Uli ‘VIRGIN KILLER’ in voller Länge spielen. Bei seinem zweiten Auftritt wird er sich stark auf ‘IN TRANCE’ fokussieren. Wir freuen uns sehr, dass er sich nächstes Jahr der Party anschließt!“

Roth gilt weithin als einer der wichtigsten Begründer des neoklassischen Metal-Genres, da er die Gitarrentechnik durch die Verschmelzung von bluesbasiertem Rock mit komplexen Einflüssen der europäischen Klassik revolutioniert hat. Außerdem gründete er die renommierte „Sky Academy“, die immersive Masterclass-Seminare anbietet, die das volle kreative Potenzial eines Musikers erschließen. Der legendäre Virtuose führt Musiker aller Entwicklungsstufen an ein tieferes, ganzheitliches Verständnis von Musik heran.

Weitere Bands werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben, eine weitere Ankündigung zum Line-up folgt #SOON.

70000TONS OF METAL 2027 wird vom 14. bis 18. Januar 2027 von Miami, Florida, nach Puerto Plata in die Dominikanische Republik und wieder zurück fahren, an Bord des Luxuskreuzfahrtschiffs Freedom of the Seas von Royal Caribbean. Das Schiff bietet rund um die Uhr Unterhaltung, von Künstlern moderierte Aktivitäten und Events, exklusive Meet-and-Greets sowie die einzigartige Gelegenheit für Fans, sich in einer absolut immersiven Umgebung mit ihren Metal-Helden auszutauschen.

Das Festival auf hoher See setzt seine Tradition fort, ein unvergessliches Erlebnis zu bieten: 60 Metal-Bands aus aller Welt treten auf vier Bühnen auf – darunter die legendäre Pool Deck Stage, die weltgrößte Open-Air-Bühnenkonstruktion, die seit jeher auf dem offenen Meer unterwegs ist.

Für Metal-Fans aus aller Welt stehen nur 3000 Tickets zur Verfügung. Damit führt das Festival sein Vermächtnis fort, eine eng verbundene, globale Metal-Community zu vereinen – die „United Nations of Heavy Metal at Sea“. Fans sollten frühzeitig buchen, um sich ihren Platz auf dieser epischen Seefahrt zu sichern.



Besuche www.70000tons.com und folge den Social-Media-Kanälen von @70000tons, um weitere Neuigkeiten zum 70000TONS OF METAL 2027 zu erhalten, bei dem ein Line-up aus Top-Metal-Bands sowie exklusive Auftritte und Veranstaltungen auf dem Programm stehen.