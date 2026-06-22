Iron-Maiden-Legende Nicko Mc Brain kündigt Autobiografie und Europa-Buchtour an

“HELLO BOYS AND GIRLS!”

THE SPOKEN WORD TOUR:

IM GESPRÄCH MIT IRON MAIDENS LEGENDÄREM DRUMMER



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Nach der kürzlichen Ankündigung von “Hello Boys And Girls!”, Nicko McBrains spannender, urkomischer und zutiefst persönlicher Autobiografie, die international am 22. Oktober 2026 erscheinen und ab dem 28. Oktober vom Heyne Verlag in deutscher Fassung erhältlich sein wird, begibt sich der beliebte Schlagzeuger nun auf eine Spoken-Word-Tournee.

Ab dem 26. Oktober – mit Frankfurt als Auftakt – wird Nicko McBrain Theater in ganz Deutschland, den Niederlanden, Skandinavien, Irland und Großbritannien besuchen und das Publikum mit schillernden Geschichten aus einem erfüllten Leben begeistern. Mit Anekdoten hinter dem Schlagzeug einer der größten britischen Bands aller Zeiten sowie Erfahrungen aus seiner ereignisreichen Jugend, seinen triumphalen Höhen und tiefsten Tiefen bietet sich den Fans hier die Gelegenheit, einen der berühmtesten und meistbewunderten Männer der Rockgeschichte hautnah zu erleben:

An Evening With Nicko McBrain – 2026 Tourdaten



26. Okt – Alte Oper, Frankfurt, Deutschland

27. Okt – Tanzbrunnen, Köln, Deutschland

29. Okt – Passionskirche, Berlin, Deutschland

30. Okt – Backstage, München, Deutschland

3. Nov – 013, Tilburg, Niederlande

8. Nov – Savoy Theatre, Helsinki, Finnland

9. Nov – Rockefeller, Oslo, Norwegen

11. Nov – Gota Lejon, Stockholm, Schweden

13. Nov – DR Studio 2, Kopenhagen, Dänemark

15. Nov – Malta Metal Festival, St. Julian’s, Malta

18. Nov – Ambassador, Dublin, Irland

23. Nov – Glee Club, Birmingham, UK

26. Nov – Bush Hall, London, UK

28. Nov – The Gate, Cardiff, UK

30. Nov – Komedia, Bath, UK

1. Dez – Academy 2, Manchester, UK

3. Dez – Oran Mor, Glasgow, UK

Weitere Informationen und Tickets unter: nickomcbrain.co.uk

Michael “Nicko” McBrain wurde 1952 in Hackney, East London, geboren und wollte schon immer Schlagzeuger werden. Er übte auf den Töpfen und Pfannen seiner Mutter, bis ihm sein Vater im Alter von 11 Jahren sein erstes Schlagzeug kaufte. Nach ersten Erfahrungen in Schulbands – mit Coverversionen von Songs der Beatles und der Rolling Stones – trat er bereits als 14-Jähriger semiprofessionell mit Hochzeitsbands rund um London auf.

Gleichermaßen vom Jazz wie von der Rockmusik inspiriert, spielte Nicko mit Bands wie den Streetwalkers, der Pat Travers Band und Trust, während er sein Handwerk durch Sessions in den hart umkämpften Straßen und Studios von Londons Soho verfeinerte. Als er jedoch 1982 zu Iron Maiden stieß, wurde er schnell zu einem der bekanntesten und einflussreichsten Schlagzeuger der Welt. Durch seinen kraftvollen wie brillanten Schlagzeugstil voller Flair und Technik sowie seine ebenso charismatische Bühnenpräsenz wurde Nicko zu einer Metal-Ikone, die während ihrer 42-jährigen Zugehörigkeit zur Band maßgeblich den dynamischen Sound von Iron Maiden prägte. Mit 14 Studioalben, zahlreichen Live-Alben und Dutzenden von Welttourneen hat Nicko als Teil von Iron Maiden weltweit über 100 Millionen Platten verkauft und ist in die Chroniken der Rockgeschichte eingegangen.

Mit einem berühmten Auftritt in der langanhaltenden britischen Kindersendung The Sooty Show in den 80ern, Jahren des jugendlichen Übermuts und spaßiger Eskapaden sowie seiner Liebe zu Oldtimern und seiner Nebenkarriere als erfolgreicher Gastronom in Florida war Nickos Stern hell aufgegangen und seine überlebensgroße Persönlichkeit machte ihn bei Metal-Fans allseits beliebt. Doch seine sensible Art, sein Kampf gegen den Krebs, seine Genesung nach einem Schlaganfall, der beinahe das Ende seiner Karriere bedeutet hätte, und sein wiederentdeckter religiöser Glaube spielten sich größtenteils abseits der Öffentlichkeit ab.

In seiner typischen Mischung aus Humor und Herzlichkeit lädt uns Nicko McBrain nun in seine Welt ein und teilt unvergessliche Momente, Backstage-Geschichten, urkomische Anekdoten und unverfälschte Ehrlichkeit mit uns. Dabei offenbart er, wie es sich anfühlt, nach Jahrzehnten an der Spitze nicht nur relevant zu bleiben, sondern beliebter denn je zu sein – und ein Leben zu führen, das von Musik, Brüderlichkeit und Glauben geprägt ist.

Teils Stand-up-Show, teils Publikumsinteraktion – und dazu eine gehörige Portion von Nickos unnachahmlicher Offenheit und seiner mitreißenden Erzählkunst: Dies ist die ideale Gelegenheit, einen der größten Geschichtenerzähler des Rock ’n’ Roll live und persönlich zu erleben, während er Momente aus seinen bald erscheinenden Memoiren “Hello Boys And Girls!” wieder aufleben lässt und uns dabei einen Platz in der ersten Reihe für einen Einblick in eines der großartigsten Leben des Heavy Metal gewährt.

Nicko McBrain sagt: “Es war mir eine große Ehre, meine ganz persönliche Autobiografie zu schreiben und die Gelegenheit zu haben, in Erinnerungen zu schwelgen und all die Erlebnisse noch einmal Revue passieren zu lassen, die mich zu dem gemacht haben, der ich bin, und mich dorthin gebracht haben, wo ich heute stehe. Und ich bin begeistert und überglücklich, diese Geschichten auf Tour mitzunehmen und sie mit euch allen zu teilen. Ich fühle mich wirklich gesegnet, euch allen später in diesem Jahr persönlich ‘Hello Boys And Girls’ sagen zu können. Wir werden gemeinsam jede Menge Spaß haben, also kommt vorbei und erlebt mit mir einen großartigen Abend. Ich habe JEDE MENGE Geschichten, die ich euch allen erzählen möchte!”