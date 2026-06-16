EMP x Rauhbein: Store Events in Dortmund und Leipzig

„Rebellen & Helden“ in den EMP Stores

Dortmund und Leipzig

RAUHBEIN-Sänger Henry präsentiert neues Album bei zwei Autogrammstunden

Ihr Antrieb sind echte Emotionen, Gemeinschaft und Songs, die mitten aus dem Leben sprechen. Ihr Werk kanalisiert rohe Energie perfekt als Musik für die Bühne und die Herzen. Seit über drei Jahren begeistern die hessischen Haudegen RAUHBEIN um Sänger Henry auf kleinen und großen Konzertbühnen in ganz Deutschland bis hin zu unvergesslichen Festivalmomenten, unter anderem in WACKEN und beim ROCKHARZ. Ob auf eigener Headline-Tour oder als Support von In Extremo oder dArtagnan – eine rasant wachsende Fangemeinde schwört bereits felsenfest auf ihre grundehrliche, unverwechselbare Mischung aus Rock- und Folk-Elementen.

Zur Feier des Releases ihres mittlerweile vierten Studioalbums “Rebellen & Helden” am 3. Juli 2026 über Perception – Powered by Reigning Phoenix Music, wird Henry Rauhbein gleich in zwei EMP Stores im Rahmen der beliebten EMP Store Events zur Signierstunde vorbeischauen.

Wann und wo: 07.07.2026 im Store Dortmund

Uhrzeit: 17:00 – 18:00 Uhr

09.07.2026 im Store Leipzig

Uhrzeit: 16:30 – 17:30 Uhr Für kostbares Signiergut ist natürlich bereits gesorgt.

Dass Rauhbein und ihre Fans auch als “Rebellen & Helden” wieder für mächtiges Getümmel sorgen werden, lässt sich anhand ihrer erst kürzlich veröffentlichten Singles “Rausch”, “C’est la vie” und insbesondere “Mein Kaff” bereits deutlich erahnen. Alle drei Nummern schaffen es, in jeweils unter drei Minuten ein vielschichtiges wie unverkennbares Songfeuerwerk zu entfachen, das schon beim ersten Durchlauf zu allem animiert, nur nicht zum Stillsitzen. Geballte Energie, packende Melodie, kein Füllstoff, aber dafür ein Humor, der von jedem Kiez bis tief in die Flächen des Landes funktioniert – Rauhbein fesseln schon allein deshalb, weil sie immer wieder in der Lage sind, Songs mit dem Witz, dem Charme und der Geradlinigkeit echter Pointenschreiber zu erschaffen, wo einfach jede Note sitzt und wirkt wie ein Dartwurf ins Schwarze: euphorisierend!

Und weil Konzertattitüde im heimischen Wohnzimmer geil, aber längst nicht genug ist, muss schnellstens mehr von allem her: mehr Rauhbein, mehr Meute, mehr Party! Das geht am besten dort, wo Folker, Punks, Metalheads sowie alle drumherum und dazwischen gemeinsam laut die Hallenböden und Festivalacker mit ihrem Schweiß durchtränken und Erinnerungen schaffen:

Rauhbein LIVE

25.06.2026 Brande Hörnerkirchen / Hörnerfest

03.07.2026 Ballenstedt/ Rockharz

04.07.2026 Hude / Burning Pants

11.07.2026 Augsburg / Sommer am Kiez

25.07.2026 Bremerhaven / Nordstern Open Air

26.07.2026 Obing / Festwoche am See

07.08.2026 Halbinsel Pouch / Goitzsche Festival

21.08.2026 Niederorschel / 900 Jahre Vollenborn

22.08.2026 Schleswig / Baltic Open Air

12.09.2026 Gelsenkirchen / Folkfield Festival

Sonic Seducer, EMP, Monster Artists und Headline Concerts präsentieren:

Rauhbein – Rebellen & Helden Tour 2026

23.10.26 Oberhausen / Kulttempel

24.10.26 Flensburg / Roxy

05.11.26 Bremen / Tower Musikclub

06.11.26 Hameln / Sumpfblume

07.11.26 Erfurt / HsD Gewerkschaftshaus

12.11.26 Hannover / Kulturzentrum Pavillon

13.11.26 München / Backstage (Halle)

14.11.26 Cham / LA Cafe & Eventhalle

27.11.26 Stuttgart / Im Wizemann (Club)

28.11.26 Schweiz – Pratteln / Z7

03.12.26 Österreich – Wien / Szene Wien

04.12.26 Nürnberg / Hirsch

05.12.26 Aschaffenburg / Colos-Saal

10.12.26 Hamburg / Knust

11.12.26 Forst (Lausitz) / Manitu

12.12.26 Berlin / Lido

17.12.26 Saarbrücken / Garage

18.12.26 Österreich – Dornbirn / Conrad Sohm

Rauhbein und EMP besuchen:

https://www.rauhbein.de/

https://www.emp.de