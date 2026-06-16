EMP x Rauhbein: Store Events in Dortmund und Leipzig

„Rebellen & Helden“ in den EMP Stores
Dortmund und Leipzig
RAUHBEIN-Sänger Henry präsentiert neues Album bei zwei Autogrammstunden
Ihr Antrieb sind echte Emotionen, Gemeinschaft und Songs, die mitten aus dem Leben sprechen. Ihr Werk kanalisiert rohe Energie perfekt als Musik für die Bühne und die Herzen. Seit über drei Jahren begeistern die hessischen Haudegen RAUHBEIN um Sänger Henry auf kleinen und großen Konzertbühnen in ganz Deutschland bis hin zu unvergesslichen Festivalmomenten, unter anderem in WACKEN und beim ROCKHARZ. Ob auf eigener Headline-Tour oder als Support von In Extremo oder dArtagnan – eine rasant wachsende Fangemeinde schwört bereits felsenfest auf ihre grundehrliche, unverwechselbare Mischung aus Rock- und Folk-Elementen.
Zur Feier des Releases ihres mittlerweile vierten Studioalbums “Rebellen & Helden” am 3. Juli 2026 über Perception – Powered by Reigning Phoenix Music, wird Henry Rauhbein gleich in zwei EMP Stores im Rahmen der beliebten EMP Store Events zur Signierstunde vorbeischauen.
Wann und wo:
07.07.2026 im Store Dortmund
Uhrzeit: 17:00 – 18:00 Uhr
09.07.2026 im Store Leipzig
Uhrzeit: 16:30 – 17:30 Uhr
Für kostbares Signiergut ist natürlich bereits gesorgt.
Uhrzeit: 17:00 – 18:00 Uhr
09.07.2026 im Store Leipzig
Uhrzeit: 16:30 – 17:30 Uhr
Dass Rauhbein und ihre Fans auch als “Rebellen & Helden” wieder für mächtiges Getümmel sorgen werden, lässt sich anhand ihrer erst kürzlich veröffentlichten Singles “Rausch”, “C’est la vie” und insbesondere “Mein Kaff” bereits deutlich erahnen. Alle drei Nummern schaffen es, in jeweils unter drei Minuten ein vielschichtiges wie unverkennbares Songfeuerwerk zu entfachen, das schon beim ersten Durchlauf zu allem animiert, nur nicht zum Stillsitzen. Geballte Energie, packende Melodie, kein Füllstoff, aber dafür ein Humor, der von jedem Kiez bis tief in die Flächen des Landes funktioniert – Rauhbein fesseln schon allein deshalb, weil sie immer wieder in der Lage sind, Songs mit dem Witz, dem Charme und der Geradlinigkeit echter Pointenschreiber zu erschaffen, wo einfach jede Note sitzt und wirkt wie ein Dartwurf ins Schwarze: euphorisierend!
Und weil Konzertattitüde im heimischen Wohnzimmer geil, aber längst nicht genug ist, muss schnellstens mehr von allem her: mehr Rauhbein, mehr Meute, mehr Party! Das geht am besten dort, wo Folker, Punks, Metalheads sowie alle drumherum und dazwischen gemeinsam laut die Hallenböden und Festivalacker mit ihrem Schweiß durchtränken und Erinnerungen schaffen:
Rauhbein LIVE
25.06.2026 Brande Hörnerkirchen / Hörnerfest
03.07.2026 Ballenstedt/ Rockharz
04.07.2026 Hude / Burning Pants
11.07.2026 Augsburg / Sommer am Kiez
25.07.2026 Bremerhaven / Nordstern Open Air
26.07.2026 Obing / Festwoche am See
07.08.2026 Halbinsel Pouch / Goitzsche Festival
21.08.2026 Niederorschel / 900 Jahre Vollenborn
22.08.2026 Schleswig / Baltic Open Air
12.09.2026 Gelsenkirchen / Folkfield Festival
Sonic Seducer, EMP, Monster Artists und Headline Concerts präsentieren:
Rauhbein – Rebellen & Helden Tour 2026
23.10.26 Oberhausen / Kulttempel
24.10.26 Flensburg / Roxy
05.11.26 Bremen / Tower Musikclub
06.11.26 Hameln / Sumpfblume
07.11.26 Erfurt / HsD Gewerkschaftshaus
12.11.26 Hannover / Kulturzentrum Pavillon
13.11.26 München / Backstage (Halle)
14.11.26 Cham / LA Cafe & Eventhalle
27.11.26 Stuttgart / Im Wizemann (Club)
28.11.26 Schweiz – Pratteln / Z7
03.12.26 Österreich – Wien / Szene Wien
04.12.26 Nürnberg / Hirsch
05.12.26 Aschaffenburg / Colos-Saal
10.12.26 Hamburg / Knust
11.12.26 Forst (Lausitz) / Manitu
12.12.26 Berlin / Lido
17.12.26 Saarbrücken / Garage
18.12.26 Österreich – Dornbirn / Conrad Sohm
Rauhbein und EMP besuchen:
https://www.rauhbein.de/
https://www.emp.de
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