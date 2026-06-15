MOTÖRHEAD: Live-Single „Be My Baby“ vom kommenden Jubiläumsalbum veröffentlicht

MOTÖRHEAD VERÖFFENTLICHEN STOLZ DIE ZWEITE SINGLE

“BE MY BABY (LIVE AT LOWLANDS FESTIVAL 2007)”

DER BEVORSTEHENDEN 20. JUBILÄUMSAUSGABE VON

“KISS OF DEATH”

VERÖFFENTLICHUNG AM 3. JULI

ALS ERWEITERTE DOPPEL-LP UND 2-CD-EDITION



https://motorhead.lnk.to/KissofDeath20thPR “KISS OF DEATH” HIER VORBESTELLEN:

Die Aufnahme von “Be My Baby” beim Lowlands Festival, die aus der kürzlich angekündigten erweiterten 20. Jubiläumsausgabe von “Kiss of Death” stammt, ist eine bisher unveröffentlichte Radioaufzeichnung des Auftritts von Motörhead im Jahr 2007 auf dem legendären niederländischen Festival.

Das ursprünglich 2006 erschienene Album “Kiss of Death” ist eine wilde Erinnerung an den kompromisslosen, schnörkellosen Geist von Motörhead – und eine zeitgemäße Hommage an den legendären Status, den sie sich als eine der größten Hardrock-Bands aller Zeiten erarbeitet haben.

Angetrieben von Lemmys unverkennbarem Growl, unterstützt von Phil Campbells rasanten Gitarrenriffs und Mikkey Dees messerscharfem, präzisem Schlagzeugspiel, knüpft “Kiss of Death” – ihr 18. Studioalbum – genau dort an, wo “Inferno” aus dem Jahr 2004 aufgehört hat. Das ist Motörhead in Bestform: laut, schnell und erbarmungslos.

Das Album, das sich der härteren Seite ihres Sounds zuwendet, bietet zudem Gastauftritte von Mike Inez (Alice in Chains) sowie C.C. DeVille (Poison) und enthält herausragende Titel wie “Sucker”, “Trigger” und den Fan-Favoriten “God Was Never On Your Side”.

Anlässlich des 20. Jubiläums wurde das Album für diese Neuauflage von den Originalbändern neu auf Halbgeschwindigkeit gemastert und enthält frische Liner Notes von Dave Ling von Classic Rock, die dem legendären Phil Campbell nach seinem kürzlichen, traurigen Tod Tribut zollen. Außerdem enthält sie eine exklusive Bonus-Live-LP mit Aufnahmen des Auftritts der Band beim Lowlands Festival 2007 in Biddinghuizen, Niederlande, die erstmals auf Vinyl erhältlich sind. Die CD-Version enthält drei zusätzliche Bonustracks.





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