Die Enterbten – Bock auf dieses Leben EP Review 

Ein bisschen Ideal, eine Portion Hans-A-Plast, dazu eine Prise Punk, NDW und New Wave, gut umrühren und heiß servieren:
Die Enterbten aus Köln. Spielfreude merkt man den „Neonpunks“ allemal an, da ist der Titel der EP Programm. Nicht nur Bock auf dieses Leben, sondern auch Bock auf Musik machen. So soll es sein!
Manchmal merkt man zwar, dass die Bandmitglieder keine 20 mehr sind, das hat aber weniger mit den musikalischen Fähigkeiten zu tun als mit der stellenweise etwas altbacken daherkommenden Ausdrucksweise. „Wir sind einfach mega cool“ klingt eher nach den 1990er-Jahren.
Inhaltlich passt aber alles, und darauf kommt es ja unterm Strich an: Für ein selbst bestimmtes Leben, die Stärkung der Frauenrechte und selbstbewusstes Handeln. Sängerin Michaelas Stimme hat ordentlich Kraft und ist damit in der Lage, den Texten noch etwas mehr Gewicht zu verleihen.
Auf dieser EP sind zwar leider nur drei Songs enthalten, die dienen aber natürlich nur als Appetitanreger für das bald erscheinende Album. Da bin ich ja mal gespannt, was man von dem Fünfer aus Brühl noch so hören wird.
Antworten