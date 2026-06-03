Talia Hoit: Single „All You Want“ vom 2. Album OUT NOW

Talia Hoit: Ein emotionales neues Symphonic-Metal-Kapitel

Zweites Album „When The Skies Fall“ angekündigt und brandneue Videosingle draußen

Wo Licht ist, sind Schatten nie weit. Freude und Trauer gehen Hand in Hand. Untrennbar und miteinander verwoben, wie Liebe und Trauer, die im selben zerbrechlichen Herzschlag widerhallen. In dieser zarten Spannung nimmt etwas zutiefst Menschliches Gestalt an: die stille Erkenntnis, dass Schönheit oft Schmerz mit sich bringt und dass Verlust an sich ein Spiegelbild dessen ist, was einst zutiefst geschätzt wurde. Aus diesem Raum emotionaler Dualität entsteht Talia Hoits bisher intimstes und offenstes Werk – ihr neues Album „When The Skies Fall“, das am 28. August erscheint.

Mit ihrem kommenden zweiten Album lädt Talia die Zuhörer in eine Welt des Symphonic Metal ein, in der Gewissheiten zerfallen und der Boden unter den Füßen zu wanken beginnt, in der Identität, Liebe und Sinn hinterfragt, auseinandergerissen und sorgfältig neu aufgebaut werden. Es ist nicht nur eine Sammlung von Songs, sondern eine zutiefst persönliche Reise durch Momente des Zusammenbruchs und der Erneuerung. Bist du bereit, dich dem Sturm zu stellen und dem, was dahinter wartet?

„When The Skies Fall“ ist Talia Hoits zweites Album als Solokünstlerin. Mit zehn emotional aufgeladenen Titeln erkundet es Themen wie existenzielle Krisen, Sehnsucht, Transformation und die anhaltende Last menschlicher Verbindungen. Jeder Song trägt Fragmente von Talias Vergangenheit in sich, geschrieben in verschiedenen Kapiteln ihres Lebens, nunmehr wiedererweckt und in eine neue klangliche Dimension gebracht.

Im Kern bleibt das Album Talias Ursprüngen treu: Klavier und Stimme, roh und ungefiltert. Sie selbst beschreibt es als eine Art Beichte: „Gedichte oder Lieder zu schreiben war meine Art, das Leben, meine Gefühle und Dinge zu verarbeiten. Vieles von dem, was ich geschrieben habe, war ursprünglich nicht als kommerzielles Produkt gedacht, daher kann man es sich wohl eher wie einen ‚Piano-Beichtstuhl‘ vorstellen.“

Diese Grundlagen werden zu weitläufigen symphonischen Metal-Klanglandschaften erhoben, in denen mitreißende Orchestrierung auf treibende Gitarren und kraftvolle Rhythmen trifft. Diesmal hat sich das Gleichgewicht jedoch verschoben. Talias persönliche musikalische Stimme steht mehr denn je im Mittelpunkt, wobei ihr Klavierspiel und ihre emotionale Intention jedes einzelne Arrangement leiten.

„When The Skies Fall“ jetzt vorbestellen:

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Für alle, die es nun gar nicht mehr erwarten können: Der erste Einblick lässt nicht länger auf sich warten. Talia Hoits brandneue Single „All You Want“ (Veröffentlichung: 5. Juni) greift eines der eindringlichsten Themen des Albums auf: die stille Verzweiflung, wenn man versucht, das Idealbild eines anderen zu werden und sich dabei selbst verliert. Der Song handelt von Liebe, die durch Erwartungen verzerrt wird, von Sehnsüchten, die niemals wirklich erfüllt werden können, und von der schmerzhaften Klarheit, die darauf folgt.

Mit aufsteigenden Vocals, die zwischen Verletzlichkeit und Kraft treiben, sowie einem reichhaltigen Wechselspiel zwischen orchestralen und harten Elementen bietet der Track einen eindringlichen Einstieg in die feinfühlige und unerbittliche Welt von „When The Skies Fall“.

Im Rahmen dieses neuen Kapitels eröffnet Talia Hoit einen Raum, in dem Zuhörer sich mit ihrem Eigensten auseinandersetzen können. Es ist ein Ort, an dem Trauer die Tiefe der Liebe offenbart, an dem Enden Anfängen Gestalt geben und an dem selbst in den dunkelsten Momenten etwas still Beständiges zurückbleibt.

Video auf YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=tFoTETW1qhA

Mehr über Talia Hoit

Talia Hoit, gebürtig aus Colorado, begann ihre musikalische Reise im Alter von nur fünf Jahren mit klassischem Klavierunterricht – eine frühe Grundlage, die ihre Kunst bis heute prägt. Seitdem hat sie sich zu einer vielseitigen Musikerin entwickelt, die ihr eigenes Material schreibt sowohl als Sängerin als auch als Keyboarderin auftritt und Orchesterarrangements im Symphonic-Metal-Genre komponiert. Im Laufe der Jahre hat Talia ein vielfältiges musikalisches Portfolio aufgebaut.

Sie war fünf Jahre lang als Keyboarderin und Songwriterin für die Band AnaDies tätig und übernahm verschiedene kreative Rollen als Leadsängerin, Orchestratorin und Co-Songwriterin für die Symphonic-Metal-Band BEYOND FORGIVENESS, während sie gleichzeitig als Keyboarderin für OB NIXILIS tätig war.

Zusätzlich begann Talia mit der Arbeit an zwei unabhängig produzierten Heimstudio-Alben: „Fate’s Too Small“ (2007) und „A Little Longer“ (2012). Auch wenn diese nur für den persönlichen Gebrauch aufgenommen wurden und nie öffentlich erhältlich waren, legten sie den Grundstein für ihr erstes offizielles Release, das den Verlauf ihrer Karriere veränderte. Im Jahr 2019 nahm sie mit dem Produzenten Jarek Musil die Single „Angel“ auf, die den Weg zum Beginn ihrer offiziellen Solokarriere ebnete. Der Track wurde inzwischen remastered und markiert einen Wendepunkt, da er Talia motivierte, sich noch stärker auf ihre Solokarriere zu konzentrieren und eine größere Anzahl ihrer eigenen Songs professionell zu produzieren und herauszubringen. Dies führte 2023 zur Veröffentlichung der zwei weiteren Singles „Abandon“ und „Whispers in the Storm“. Im Jahr 2024 erblickte dann schließlich Talia Hoits erstes komplettes Soloalbum „Oceans“ das Licht der Welt.

Talias Musik spiegelt ihren tief verwurzelten klassischen Hintergrund sowie ihre langjährige Erfahrung in der Branche wider, was zu ausgefeilten, ausdrucksstarken Kompositionen führt. Ihr Sound findet großen Anklang bei Fans von Symphonic Metal sowie härteren Genres und ist inspiriert von Bands wie Within Temptation, Nightwish, Evanescence und Visions of Atlantis.