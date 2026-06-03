Bruce Dickinson Video zu „Tears Of The Dragon“

BRUCE DICKINSON “TEARS OF THE DRAGON”

PREISGEKRÖNTES NEUES VIDEO AUS BRASILIEN

Nach seinem Auftritt auf dem The Town Festival in São Paulo, Brasilien, schloss sich Bruce Dickinson im September 2025 mit den Regisseuren Leo Liberti und Antoine de Montremy zusammen, um einen epischen neuen Film zu drehen, der nun die Überarbeitung seines Klassikers “Tears Of The Dragon” vom letztjährig in einer Neufassung erschienenen 1994er-Album “More Balls To Picasso” begleitet. Bruce und seine House Band of Hell (HBOH) wurden vom Almai Orchester unter der Leitung von Antonio Teoli dabei unterstützt, mitsamt einer kompletten Filmcrew eine ungenutzte Brauerei in São Paulo kurzerhand zu übernehmen, um ein dramatisches Video zu dem beliebten Song zu erschaffen. Teoli und das Orchester, die auch in der Studioaufnahme des Stücks zu hören sind, verleihen der atmosphärischen Ballade dabei eine ganz neue Dimension.



Ihre Video-Performance an der Seite von Bruce und der brasilianischen Ballettänzerin Renata Bardazi erschuf einen eindrucksvollen und emotional aufgeladenen Film, der bereits auf etlichen Filmfestivals überall auf der Welt vorgeführt wurde und dabei renommierte Nominierungen und Preise einfuhr. Nun wurde er offiziell veröffentlicht und kann bereits angeschaut werden.

Bruce kommentiert: “Als wir das komplette ‘More Balls To Picasso’-Album kreativ neuinterpretierten, wollten wir von Anfang an eine Orchesterversion von ‘Tears Of The Dragon’. Antonio Teoli komponierte dafür und wir nahmen es auf; dann riefen wir den Filmemacher Leo Liberti an, der schon früher eine Menge an Live-Material für mich in Brasilien gedreht hat, das spitze war. Wir entdeckten diese großartige Location, eine enorm große altertümliche Brauerei, die beinahe wie ein Renaissance-Bauwerk wirkt, und wir schminkten das Orchester so, dass alle ein wenig zombifiziert aussahen.

Alle HBOH-Bandmitglieder sind mit im Video und ich habe ihnen allen Instrumente zum Spielen verpasst. Das ganze Ding war brillanter Wahnsinn. Leo hatte auch die Idee, eine Ballettänzerin den Song interpretieren zu lassen und sie war fantastisch, poetisch und brachte eine unglaubliche, extra-emotionale Dimension ins Video.”

Link zum Video auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=-C8tUtthP2g

Das neue Video gewann bereits Auszeichnungen als “Bestes Musikvideo” bei etlichen internationalen Filmfestivals mit weiteren offiziellen Nominierungen, deren Resultate noch ausstehen. Diese sind:

“Tears Of The Dragon”-Video

Auszeichnungen 2026:

Los Angeles Film Festival IAF – Best Music Video

Los Angeles Film Awards – Best Music Video

New York International Film Awards – Best Music Video

Eastern Europe Film Festival – Best Music Video

Sweden Luleå International Film Festival – Best Music Video

World Premiere Films Awards – Best Music Video / Best Editing

Asian Independent Film Festival – Best Music Video

Berlin Music Video Awards – Bronze

Nominierungen 2026:

Cannes Film Awards

Cannes World Film Festival

International Sound & Film Festival

Rome Prisma Film Awards

Tokyo Lift-Off Film Festival

Filmmaker Sessions

New York Short Cinema Awards