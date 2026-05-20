MOTÖRHEAD: Jubiläumsedition von „KISS OF DEATH“ angekündigt!

MOTÖRHEAD freuen sich, die 20-Jahres-Sonderedition

Von „KISS OF DEATH“ anzukündigen

Ab 3. Juli auf Doppel-LP und Doppel-CD

Inklusive der bislang unveröffentlichten

Radioaufzeichnung der Show auf dem

LOWLANDS FESTIVAL 2007



„GOD WAS NEVER ON YOUR SIDE“ ansehen

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https://motorhead.lnk.to/KissofDeath20thPR Jetzt das neue Lyric-Video zum Fan-Liebling„GOD WAS NEVER ON YOUR SIDE“ ansehenVorbestellungen ab sofort hier:

Ursprünglich 2006 veröffentlicht, ist „Kiss of Death“ eine gnadenlose Erinnerung an Motörheads kompromisslosen, schnörkellosen Geist und zugleich eine treffende Verbeugung vor dem legendären Status, den sie sich als eine der größten Hardrock-Bands aller Zeiten erarbeitet haben.

Getragen von Lemmys unverwechselbarem rauem Gesang, angetrieben von Phil Campbells furios glühender Gitarrenarbeit und Mikkey Dees messerscharf präzisem Schlagzeug, knüpft „Kiss of Death“, das 18. Studioalbum der Band, nahtlos an „Inferno“ (2004) an. Motörhead zeigen sich hier ganz in ihrem Element: laut, schnell und kompromisslos.

Mit einem noch stärkeren Fokus auf die härtere Klangkante präsentiert das Album zudem Gastauftritte von Mike Inez (Alice in Chains) und C.C. DeVille (Poison) und überzeugt mit Highlights wie „Sucker“, „Trigger“ sowie dem Fanliebling „God Was Never On Your Side“.

Zum 20-jährigen Jubiläum erscheint das Album in einer neu aufgelegten Edition, die auf Basis der Originalbänder im Half-Speed-Verfahren remastert wurde. Ergänzt wird sie durch neue Linernotes von Classic Rock-Autor Dave Ling, der darin auch das Vermächtnis des legendären Phil Campbell würdigt.

Zusätzlich enthält die Veröffentlichung eine exklusive Bonus-Live-LP mit dem Mitschnitt des Lowlands-Festival-Auftritts von 2007 in Biddinghuizen (Niederlande), der somit erstmals auf Vinyl erhältlich sein wird. Die CD-Version wird zudem um drei weitere Bonustracks ergänzt.

Begleitend zur Veröffentlichung erscheint zudem ein brandneues offizielles Lyric-Video zu „God Was Never On Your Side“, umgesetzt von Andy Pilkington. Ergänzt wird dies durch einen ersten Vorgeschmack auf „Killed by Death“ vom Lowlands-Auftritt – ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar.