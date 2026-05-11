UNANTASTBAR: Letzter Festivalsommer vor Bandpause + Neue Videosingle



vor Bandpause UNANTASTBAR starten in letzten Festivalsommervor Bandpause Brandneues Video zur Single „Keiner kann mich ändern“ als Liebeserklärung an Fans, Crew und alle, die sich nicht in Normen pressen lassen wollen

Noch vor der Jahresmitte nostalgisch zurückzublicken, mag manchem vielleicht etwas verfrüht erscheinen. Doch die Südtiroler Rocker von UNANTASTBAR haben in der jüngsten Vergangenheit einiges, auf das es sich vor allem angesichts der geplanten Bandpause im Anschluss an das bandeigene Festival-Heimspiel GEGEN DIE STILLE im August zurückzublicken lohnt – darunter das Release ihres zehnten Studioalbums “FÜR IMMER WIR” (Platz 2 der Offiziellen Deutschen Albumcharts) mit mehreren ausverkauften Release-Shows und ein Tourabschluss Mitte April dieses Jahres, der in jeder Hinsicht besonders war: Das gefeierte Finale der FÜR IMMER WIR TOUR beim Frühlings-Festival in Dächingen nach ausverkauften Shows in Berlin, Regensburg, Braunschweig oder Augsburg ist gleichzeitig der Abschluss einer Tour, die auf absehbare Zeit die letzte gewesen ist. Nach über 20 Jahren Bandgeschichte mit jeder Menge Hochs und Tiefs, Charterfolgen, dem Signing 2022 bei Napalm Records und unzähligen schweißtreibenden Shows in Deutschland, Österreich, der Schweiz und ihrer Heimat Südtirol sind UNANTASTBAR vor allem eins: unglaublich dankbar – ihren Fans, Partnern, Supportern, ihrer Crew und allen, auf deren Unterstützung sie jederzeit und ohne Einschränkung bauen können.

Bevor die fünf also Pfingsten mit dem WIR LEBEN LAUT Festival in Loburg (Sachsen-Anhalt) in die letzte Open Air Saison vor der Bandpause starten, gibt es mit dem brandneuen Video zum Track “Keiner kann mich ändern” noch einmal ein Dankeschön an alle da draußen, die die Band auf ihrem bisherigen Weg begleitet haben. UNANTASTBAR beschreiben den Song als “Manifest für alle, die sich nicht verbiegen lassen, ein Bekenntnis zu Selbstbestimmung, innerer Freiheit und dem Mut, gegen äußeren Druck standzuhalten. Es ist ein Song für alle, die sich nicht in Normen pressen lassen wollen, für alle Rebellen da draußen, die ihren eigenen Weg gehen.” Kein Zufall also, dass es dieser Track ist, der die Band in ihre Pause begleiten wird und den emotionalen Abschluss des FÜR IMMER WIR-Zyklus darstellt.

Hier geht es zum Video zu „Keiner kann mich ändern“

https://www.youtube.com/watch?v=QWEQCK-ed8s

Der Vorverkauf für das bandeigene WIR LEBEN LAUT Festival ist schon jetzt der stärkste aller bisherigen Ausgaben und die Vorfreude aller Beteiligten, vor allem auf das großartige Line-up, steigt. Die Band erklärt: “Die Hallenkonzerte der FÜR IMMER WIR Tour sind nun vorbei; wir waren in vielen tollen Städten und haben unser neues Album ausgiebig gefeiert. Pfingsten 2026 eröffnen wir die Festivalsaison beim WIR LEBEN LAUT Festival – wie gewohnt mit dem traditionellen Fassanstich und jeder Menge Freibier.” Im weiteren Verlauf des Sommers gibt es UNANTASTBAR dann u.a. noch beim Alpen Flair Festival (Südtirol), als Support auf der Böhse Onkelz Tour in Wien oder dem G.O.N.D. Festival zu erleben – sowie natürlich beim bandeigenen Festival-Heimspiel GEGEN DIE STILLE (28. bis 29. August 2026) in Sterzing, das innerhalb von 44 Stunden ausverkauft war. Glückliche Ticketbesitzer dürfen sich beim Line-up bereits auf einige Highlights, z.B. Co-Headliner Danko Jones aus Kanada, weitere Überraschungen und wie immer auf ein ganz besonderes Event freuen. Und bei aller Nostalgie vor der Bandpause ist da ein Versprechen, das sich auch in der aktuellen Videosingle findet. Ein Versprechen, mit dem UNANTASTBAR ihre Fans in die Bandpause entlassen, wenn es im Song heißt: “ein Feuer, das nie ausgeht” …

Jetzt schnell noch Tickets für das WIR LEBEN LAUT Festival und die anderen letzten Live-Dates von UNANTASTBAR auf absehbare Zeit sichern unter: www.unantastbar-tickets.com und www.eventim.de/unantastbar

verbleibende Dates der

FÜR IMMER WIR Tour + Festivals 2026

23.05.2026 Loburg – WIR LEBEN LAUT Festival

19.06.2026 Natz – Alpen Flair Festival (Südtirol)

20.06.2026 Wien – Böhse Onkelz Tour

16.07.2026 Obermehler – G.O.N.D. Festival

17.07.2026 Jüterbog – Motorcycle Jamboree

18.07.2026 Augsburg – Sommer am Kiez

14.08.2026 Hülben – Willkuer Heimspiel

28.+29.08.2026 Sterzing – GEGEN DIE STILLE Festival (Südtirol)