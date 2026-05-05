AVALAND: Neue Single draußen, Neues Album angekündigt

Wer in dieses Reich eintaucht, findet sich in einer Umgebung wieder, in der Stahlsaiten wie Schwerter aufeinanderprallen und Chöre so kraftvoll erklingen wie uralte Zaubersprüche. Die französischen Metal-Magier AVALAND erschaffen mit ihrer Musik ganze Sagen, in denen jeder Song eine neue Geschichte erzählt. Zurück in ihrem heldenhaften High-Fantasy-Reich, verbindet die Band für die Veröffentlichung ihres kommenden dritten Studioalbums “Chemical Poetry” am 30. Oktober über Storytium SAS erneut Power-Metal-Feuer mit dem Flair einer cineastischen Metal-Oper.

AVALANDs brandneue Single “Destiny Calls” (24. April) ist ein Titel für jeden Fan von narrativem Power Metal und markiert den eigentlichen Beginn des Album-Abenteuers, indem sie die Zuhörer direkt in die Geschichte entführt: Der Gott der Zeit spürt eine Unruhe um einen jungen Alchemisten – ein großes Schicksal regt sich in ihm, doch muss er zunächst Prüfungen überstehen, die seine Magie- und Alchemie-Fähigkeiten stählen werden. Als sich sein Schicksal zu entfalten beginnt, kreuzt eine Zauberin seinen Weg und bald beginnen sich ihre Leben umeinander zu drehen, während diese Begegnung die Fäden der Zeit selbst neu verwebt.

AVALAND erklären: “‘Destiny Calls’ erhebt sich zu einer theatralischen Hymne, geschmiedet in der großen Tradition des Power Metal (im Geiste von Angra, Helloween, Sonata Arctica usw.). Scharfe, schwere Riffs treffen auf mitreißende Orchestrierungen und atemberaubende Melodien und verschmelzen zu einer wahrhaft hymnischen Reise. Diese neue Single begrüßt zudem Madie (Ex-Nightmare, Faith In Agony) als ersten Gast dieser Ära, während Jeff Kanji alle Texte und Vocal Lines liefert, die auf Adriens Kompositionen basieren – erneut untermalt durch die Virtuosität von Lucas, Camille und Léo. Der Ruf ist erklungen. Wirst du vortreten und das Schicksal annehmen?“