ADLIND: Neue Scheibe „PROMISES“ angekündigt

ADLIND: Energiegeladener Alternative Rock mit Metal-Herz

Videosingle “FLY AWAY” als Vorbote des Debüts “PROMISES”

Die Freiburger Live-Szene darf schon als echtes Unikat im Land gelten – hier fühlen sich absolute Top-Acts des Metal genauso wohl wie die vielen teils als heiße Tipps gehandelten Underground-Künstler oder gar nischenlastige Kultbands aus aller Welt. Wo so viel gespielt, gelauscht und gemeinsam gerockt wird, bildet sich gern ein pulsierendes Protoplasma aus Ideen, Impulsen, Tatendrang und viel musikalischer Leidenschaft, das direkt vor Ort spielwütige neue Bands und damit frische, spannende Musik hervorbringt.

Unter dem Kunstnamen ADLIND verschworen, haben sich vier Freiburger dabei ganz besonders hervorgetan: Als komplette Neugründung im Jahr 2024 zunächst mit dem Ziel angetreten, die heimische Rockmeute lautstark zum Schwitzen zu bringen, katapultierte die überwältigende Resonanz in den Clubs ADLIND in Rekordzeit auch auf überregionale Bühnen. Über 30 Shows und Festivalauftritte kamen im ersten vollen Jahr des Bestehens zusammen, mit mehr als 500 Zuschauern auf einem Gig als vorläufigem Höhepunkt.

Nun präsentiert die Band erstmals eine feine Auslese des begehrten Materials in Form von Studioaufnahmen: Ihre Debüt-EP “PROMISES” erscheint schon am 1. Mai – es gibt jedoch bereits einen kleinen Vorglüher mit der frischen Videosingle “FLY AWAY”, die ebenfalls auf allen relevanten Plattformen zu haben ist:

Link zu “FLY AWAY” auf YouTube:

https://youtu.be/f7Hiexu-2mE?si=Pdz2739NyWC6TKnu

“Mit unserem ersten Video ‘FLY AWAY’ wollen wir ganz unverfälscht zeigen, wer wir sind – und was wir machen. Nahbar und auf Augenhöhe mit unseren Hörern”, stellt Marcel Austein als Bandgründer, Gitarrist und Leadsänger die neue Single vor und geht direkt ins Detail: “Ein atmosphärischer Rock-Track mit feiner Metal-Kante, der Freiheit, Aufbruch und Selbstfindung kraftvoll und eindringlich transportiert. Dynamische Passagen und schwebende Melodien schaffen Ohrwurmcharakter und lassen eine eingängige Hymne entstehen, die unter die Haut geht und lange nachklingt.”

Und gerade die angesprochene Dynamik hat es auf dem Minialbum “PROMISES” durchaus in sich, denn sie trägt einen durch das Werk, eröffnet und schließt Szenen-Momente in den einzelnen Songs und schafft Spannung ganz ohne verkünstelte Strukturen jeglicher Art zu bedingen. Perfekt also für die erdige, bodenständige Schnörkellosigkeit im ADLIND-Stil, der sich auf moderne Art elegant und energiegeladen zwischen Desert Rock und Alternative Metal bewegt, ohne von Letzterem das mittlerweile etwas überkommene Element der Teen Angst zu bedienen.

Und gerade die angesprochene Dynamik hat es auf dem Minialbum “PROMISES” durchaus in sich, denn sie trägt einen durch das Werk, eröffnet und schließt Szenen-Momente in den einzelnen Songs und schafft Spannung ganz ohne verkünstelte Strukturen jeglicher Art zu bedingen. Perfekt also für die erdige, bodenständige Schnörkellosigkeit im ADLIND-Stil, der sich auf moderne Art elegant und energiegeladen zwischen Desert Rock und Alternative Metal bewegt, ohne von Letzterem das mittlerweile etwas überkommene Element der Teen Angst zu bedienen.

Auf “PROMISES” erwarten uns fünf ausgefeilte Stücke als Feinauslese des beliebten Bühnenprogramms, mit denen uns Marcel Austein (Gitarre, Gesang), Thomas Lang (Gitarre), Friedrich “Begginger” Hecking (Drums, Backing Vocals) und Felix Thirion (Bass) ADLIND aus möglichst vielen Blick- oder besser Hörwinkeln nahebringen möchten: “Fünf Songs – fünf Musik gewordene Erfahrungen aus dem echten Leben, die von Krisen, von der Liebe, aber auch von opulenten Neuanfängen erzählen. Die Auswahl fiel nicht leicht, aber wir glauben, dass sie einen guten Startpunkt für alle bietet, die etwas Neues ausprobieren möchten. Als Ganzes zeigen sie auch unsere eigene musikalische Reise auf – als Fans, als Freunde und als Musiker.”

Tracklist:

​1. FLY AWAY

2. TAKING IT TOO FAR AGAIN

3. THIS TIME

4. REDEFINE HAPPINESS

5. PROMISES