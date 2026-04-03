Die Enterbten – Neonpunk aus Brühl haben „Bock Auf Dieses Leben“ – Die neue EP und das Musikvideo zum Titeltrack ab jetzt

3. April 2026 Patrick News 0

Die Enterbten – Neonpunks aus Brühl haben „Bock Auf Dieses Leben“ – Die neue EP und das Musikvideo zum Titeltrack ab jetzt

Das Leben hat nicht nur seine Sonnenseiten und kann uns auch manchmal aus der Bahn werfen. In schweren Zeiten gilt es jedoch, niemals den Kopf hängen zu lassen und stets mit einer optimistischen Einstellung und Energie durchs Leben zu gehen. Diese Botschaft ist Leitmotiv der aus dem Raum Köln und Brühl stammenden Neon-Punk-Formation Die Enterbten und ihrer neuen EP „Bock auf dieses Leben, sowie dem dazugehörigen Musikvideo

 

https://www.youtube.com/watch?v=gMZXHwRRmMU

Mit ihrer stilistischen Melange aus New Wave, Alternative und Art-Punk, präsentieren sie einen Sound, der sich an den glorreichen 1980ern orientiert, dabei jedoch alles andere als nostalgisch ist und trotz klarer Referenzen zeitlos wirkt. 2023 in Nordrhein-Westfalen gegründet, ist die Formation um Sängerin und Songwriterin Michaela Ansey, Gitarrist Frank Hentschel, Bassist Mario Hoverath, Keyboarder Guido Rizzato und Schlagzeuger Ingo Dudda bekannt für einen Stilmix, der klingt wie eine Zeitkapsel aus den 80ern: ein Mixtape aus der Nina Hagen BandIdeal oder auch Blondie, das dabei alles andere als angestaubt ist, sondern obgleich des Charakters eines Kultjahrzehntszeitlos und zugleich modern aus den Boxen kommt.

Die EP könnt ihr hier hören

https://www.youtube.com/watch?v=siGXFdXBcrQ

Als erster Appetizer aus ihrem für den 26. Juni 2026 angekündigten Debütalbum „Niemals zu spät“ wird die drei Titel umfassende EP „Bock auf dieses Leben“ mitsamt dem Musikvideo zum Titeltrack am Karfreitag, dem 3. April 2026, über NRT-Records veröffentlicht. Inhaltlich bieten Die Enterbten eine positive Melange aus Zuversicht, Selbstbestimmung und leichtem Humor, gepaart mit Ironie. So ist „Bock auf dieses Leben“ ein Song, der im tanzbaren Tempo und mit rock’n’rolliger New-Wave-Klangkulisse ein Aufruf ist, dem Leben bewusst Ja zu sagen – auch dann, oder besonders dann, wenn es einmal schwerfällt. Es geht darum, den Kopf freizumachen, stets den Glauben an sich selbst zu bewahren, aber auch um das Miteinander, wenn es darum geht, nicht alles in sich hineinzufressen, sondern loszulassen und die Sorgen einfach beiseitezuschieben. Die Kernaussage dieser zügigen New-Wave-/Art-Punk-Nummer ist, das Leben zu leben und zu genießen.Der Song „Mädchen“ ist ein musikalisches Manifest der Emanzipation, ohne dabei in Klischees zu verfallen oder die Männerwelt kleinzureden, sondern mit dem Anspruch, eine wichtige Botschaft zu vermitteln. Es geht darum, dass Mädchen und Frauen alles erreichen können – sie müssen nur an sich glauben. Es geht darum, dass die Gleichstellung von Mann und Frau nicht verhandelbar ist.

Die thematische Botschaft von „Mädchen“ als stark, klug und frei stellt sich gegen ein System, das Frauen ihre Fähigkeiten absprechen möchte und sie klein halten will. Hier wird Sexismus nicht diskutiert, sondern entlarvt und beiseitegeschoben. Ursprünglich für die Band Rockgören geschrieben, zu der auch Michaela Ansey, Guido Rizzato und Ingo Dudda gehören, wurde der Song letztendlich von Die Enterbten interpretiert und ist nun Teil ihres Repertoires. Mit „Mädchen“ zeigen Die Enterbten ganz klar, dass Sexismus und Klischees keinen Platz in unserer Gesellschaft haben sollten.

Mit der EP „Bock auf dieses Leben“ legen Die Enterbten den ersten Grundstein, der – neben der a14. März stattgefundenen Albumpräsentation, die sie im Rahmen eines Konzerts in Brühl abhalten werden – in der für den 26. Juni 2026 angekündigten Albumveröffentlichung über NRT-Records münden wird. Die Enterbten stehen für eine energiegeladene Mischung aus Art-Punk, dem New-Wave-Feeling der 80er und Alternative – eine Haltung, die sie selbst ziemlich treffend Neonpunk nennen. Ihre Songs, die in den meisten Fällen aus der Feder von Sängerin Michaela Ansey stammen, kreisen um Selbstbestimmung und Sozialkritik, aber auch um Satire: pointiert, manchmal bissig, ohne erhobenen Zeigefinger und ohne sich in plumper Protzerei zu verlieren.Gegründet wurde die Band 2023 in Brühl. Einzelne Mitglieder spielten zuvor bereits gemeinsam in der Coverband Die Rockgören. Von Beginn an dabei sind Sängerin und Frontfrau Michaela Ansey, Gitarrist Frank Hentschel, Bassist Mario Hoverath, Keyboarder Guido Rizzato und Schlagzeuger Ingo Dudda. Beeinflusst von Punk, aber ebenso von der Neuen Deutschen Welle, formierte sich eine Band, die diesen Spirit in die Gegenwart übersetzen sollte: kantig, tanzbar, melodisch – und live mit spürbarer Wucht.

Mit ihrem ersten Demo im Gepäck folgten schnell die ersten Konzerte, darunter ein Auftritt im Mai 2023 beim RheinKlang 669 Festival, wo Die Enterbten neben Acts wie Zoum Sondy oder Swift Exit auftraten. Weitere Shows – unter anderem beim 3. Brühler Kneipenfestival am 30.09.2023 – schärften ihre Bühnenpräsenz und machten deutlich, wie weit der musikalische Background der Band reicht: Gitarrist Frank Hentschel wurde unter anderem als Teil der Band der Johannes-B.-Kerner-Show bekannt. Sängerin Michaela Ansey spielte in mehreren Bands und erlernte seit früher Kindheit Klavier und Gitarre; eine professionelle Gesangsausbildung führte sie schließlich in verschiedene Rock-Kontexte.

2024 stand im Zeichen weiterer Auftritte: Die Enterbten spielten unter anderem am 4. März als Support der Tanja Meyer Band im Pitter em 1/4 in Köln und traten im August gemeinsam mit der Schwesterband Die Rockgören im Topos in Leverkusen auf. 2025 folgten weitere Festivals und Clubshows: Am 4. Januar 2025 startete die Band die Livesaison beim Punk sei Dank Festival, am 24. Januar teilte sie sich das Billing mit THINK! im Gleis 11, und im Juni stand unter anderem das RockStarter Festival in Herdecke auf dem Plan. Mit „Tick Tack“ veröffentlichten Die Enterbten am 29. August 2025 ihre erste offizielle Single samt Musikvideo; zum Jahresende folgte ein Auftritt beim Escalate Festival.

Veranstalter Martin Otte machte schließlich auch das südbadische Label NRT-Records auf die Neonpunks aufmerksam – dies führte im März 2026 zum Plattenvertrag. Die Zusammenarbeit mündet in mehreren Releases: Die EP „Bock auf dieses Leben“ erscheint genau am Karfreitag, dem 3. April 2026. Zuvor feiert das Debütalbum „Niemals zu spät“ am 12. März seine Livepräsentation; die Albumveröffentlichung folgt am 26. Juni über NRT-Records. Wer female-fronted Punkrock mit New-Wave-Kante und eigenem Profil sucht, sollte Die Enterbten auf dem Radar haben.

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