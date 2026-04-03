Die Enterbten – Neonpunk aus Brühl haben „Bock Auf Dieses Leben“ – Die neue EP und das Musikvideo zum Titeltrack ab jetzt

Die Enterbten – Neonpunk s aus Brühl haben „Bock Auf Dieses Leben“ – Die neue EP und das Musikvideo zum Titeltrack ab jetzt Das Leben hat nicht nur seine Sonnenseiten und kann uns auch manchmal aus der Bahn werfen. In schweren Zeiten gilt es jedoch, niemals den Kopf hängen zu lassen und stets mit einer optimistischen Einstellung und Energie durchs Leben zu gehen. Diese Botschaft ist Leitmotiv der aus dem Raum Köln und Brühl stammenden Neon-Punk-Formation Die Enterbten und ihrer neuen EP „Bock auf dieses Leben“ , sowie dem dazugehörigen Musikvideo