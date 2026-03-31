Hei’An are BACK with ‘Piercing Blue’

SLOVENIAN ALTERNATIVE / METALCORE BAND HEI’AN ARE BACK, THIS TIME WITH A SENSUAL YET STRIKING “BADDIECORE” SINGLE TITLED ‘PIERCING BLUE’:

Still riding the wave of success from their recently released sophomore record ‘Kiss Our Ghosts Goodbye’, Hei’An are already back with ‘Piercing Blue’, a new standalone single showcasing the band’s constant tendency to evolve and experiment with their sound, while retaining the unique sonic common thread they’ve been known for since the band’s inception.

“This song is a further step in the evolution of our sound – we’ve had a lot of electronic elements and poppy melodies in our music before, and with this one, we just wanted to sort of continue that wave and see where it takes us, regardless of any genre limitations. Lyrically, it’s very much a ‘baddiecore’ song, exploring the feeling of temptation and the urge to fight it, for the first time ever through the eyes of a character that will heavily mark the new Hei’An era,” says Blagonič (frontman).

‘Piercing Blue’ OFFICIAL VIDEO: https://youtu.be/skCEzPtbHe8

‘Piercing Blue’ on STREAMING PLATFORMS: https://bfan.link/piercing-blue

The band is promising more new music to be released in 2026 already, and with their recent announcements to perform at Hellbound Cruise 2027 alongside names like Parkway Drive and The Amity Affliction, qualifying in the Wacken Metal Battle and more live announcements coming soon, Hei’An are set for a promising new era!

DIE SLOWENISCHE ALTERNATIVE-/METALCORE-BAND HEI’AN IST ZURÜCK, DIESMAL MIT EINER SINNLICHEN, ABER EINDRUCKSVOLLEN “BADDIECORE” SINGLE MIT DEM TITEL ‘PIERCING BLUE’:

Sie reiten immer noch auf der Erfolgswelle ihres kürzlich veröffentlichten zweiten Albums ‘Kiss Our Ghosts Goodbye’, Hei’An sind bereits zurück mit ‘Piercing Blau’, eine neue eigenständige Single, die die ständige Tendenz der Band zeigt, sich weiterzuentwickeln und mit ihrem Sound zu experimentieren, während sie gleichzeitig den einzigartigen klanglichen roten Faden beibehält, für den sie seit der Gründung der Band bekannt sind. “Dieses Lied ist ein weiterer Schritt in der Entwicklung unseres Sounds – wir hatten schon viele elektronische Elemente und poppige Melodien in unserer Musik und mit diesem wollten wir einfach irgendwie Kontakt zu dem aufnehmen, was sie haben. Textlich trifft dies auf Fliegen und ‘Baddiecore-’Songs zu, die den Nährboden für die Temperierung und den Drang, sie anzuzünden, zum ersten Mal nach den Augen einer Wohltätigkeitsorganisation erforschen, die das Neue hat (TAG1).

Die Band verspricht, dass im Jahr 2026 bereits weitere neue Musik veröffentlicht wird, und mit ihren jüngsten Ankündigungen, dort aufzutreten Hellbound Cruise 2027 neben Namen wie Parkway Drive „ Das Amity-Leiden, Qualifikation in der Wacken Metal Battle und weitere Live-Ankündigungen folgen in Kürze, Hei’An steht vor einer vielversprechenden neuen Ära!