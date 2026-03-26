POWERWOLF auf dem Büren Open Air – BOArocks

Rock am Ring, Wacken, Büren: POWERWOLF als Headliner beim nordrhein-westfälischen Büren Open Air – BOArocks

Seit seiner Premiere 2018 hat es sich das Büren Open Air – BOArocks auf die Fahne geschrieben, inmitten der Almeauen, dem grünen Paradies in der Innenstadt des nordrhein-westfälischen Büren, ein für die Region in dieser Größenordnung unvergleichliches musikalisches Angebot zu schaffen. Das zweitägige Event bietet einen Tag erlesene Popmusik und widmet sich am anderen der härteren Gangart: 2026 geschieht dies mehr als standesgemäß mit POWERWOLF als Headliner am Veranstaltungsfreitag, 26. Juni.

In ihrer mittlerweile über 20 Jahre andauernden Erfolgsgeschichte kann die deutsche Metal-Institution POWERWOLF auf Headliner-Shows auf den größten Festivals Europas zurückblicken – darunter erst jüngst in Deutschland die Zwillingsfestivals Rock am Ring/Rock im Park oder das ROCKHARZ sowie europaweit u.a. das Graspop Metal Meeting in Belgien, Copenhell in Dänemark oder Masters of Rock in Tschechien.

Ihr aktuelles Live-Album „WILDLIVE (Live at Olympiahalle)“ landete direkt auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Album-Charts und nach einer gefeierten Nordamerika-Tour Ende 2025 sowie der kürzlich erfolgreich beendeten Arena-Tour WAKE UP THE WICKED 2026 – fulminant abgeschlossen in der OVO Area Wembley in London – folgen 2026 Auftritte u.a. beim WACKEN OPEN AIR und Alcatraz Festival (Belgien).

Doch vorher steht als erste Gelegenheit des Sommers, die monumentale Produktion der Saarländer live zu erleben, das Büren Open Air – BOArocks an – und das in einem Rahmen, der im Vergleich zu den nachfolgenden Events ein eher kleinerer und entspannterer ist: unter freiem Himmel, inmitten der Natur und vor der unverwechselbaren Barock-Kulisse eines ehemaligen Jesuitenkollegs.

Mit dabei sind als Support die Power-Metal-Durchstarter Warkings und die Hamburger Induction mit Band-Leader Tim Hansen, Sohn von Metal-Legende Kai Hansen (Helloween, Gamma Ray). Es ist eine Kombination, auf die das Veranstaltungsteam rund um die Eventagentur a.s.s. concerts & promotion und das Stadtmarketing Büren zu Recht sehr stolz ist – denn gemeinsam bieten sie der Region eine in dieser Form einzigartige Gelegenheit: „Unser Büren Open Air – BOArocks 2026 lebt davon, völlig unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen. Mit POWERWOLF setzen wir einen musikalischen Impuls, der einem besonders breiten Publikum die Chance gibt, ein außergewöhnliches Live-Erlebnis aus dem Heavy Metal direkt bei uns vor Ort in den Almeauen zu genießen.“

Und wer POWERWOLF kennt, weiß, dass ihre heiligen Heavy-Metal-Messen über den Anspruch eines regulären Konzertabends weit hinausgehen: Die Live-Giganten liefern eine Show der Superlative mit Pyro-Spektakel, brillanter Erzählkunst, mitreißenden Effekten und Gänsehautgarantie. Oder wie POWERWOLF es ausdrücken und jeder Fan es unterschreiben wird: Metal is Religion!

Tickets für POWERWOLF beim Büren Open Air – BOArocks am Metal-Tag, Freitag, 26. Juni 2026, gibt es bei Eventim und auf bueren-openair.de.

Über das Büren Open Air – BOArocks

Seit seiner Premiere 2018 hat sich das Büren Open Air – BOArocks in Nordrhein-Westfalen nicht nur als eines der beliebtesten Live-Events in seiner Region, sondern auch als fester Termin in der deutschen Festivallandschaft etabliert und ist inzwischen weit über die Grenzen von Stadt, Kreis und Region hinaus bekannt.

Bis heute schlägt das Event eine Brücke zwischen verschiedensten Genres und Jahrzehnten der Musikgeschichte – vor der historischen Kulisse des Jesuitenkollegs inmitten der Bürener Almeauen. In der Vergangenheit zunächst als eintägiges Event u.a. mit The Hooters, Foreigner oder Fury in the Slaughterhouse ausgerichtet, kam ab 2024 ein zweiter Veranstaltungstag hinzu. Dieser ermöglichte eine tageweise Aufteilung der Genres, sodass etwa TOTO am Freitag ihren mitreißenden Classic Rock darbieten konnten, während der Folgetag dann den sanfteren Spielarten von Rock bis Deutschpop (darunter Wincent Weiss) gewidmet wurde. 2025 waren so u.a. Nena, Alphaville, Jupiter Jones und Michael Schulte dabei.

2026 steht mit POWERWOLF an Tag eins und Sarah Connor an Tag zwei der bisher wohl spannendste Genre-Kontrast an, der als weiteres Highlight in die Geschichte des Open-Air-Events eingehen wird

http://bueren-openair.de