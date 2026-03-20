TÜRBÖWITCH: Neues Album „Under Haunted Skies“ jetzt draußen

TÜRBÖWITCH: Ungarische Speed-Metal-Maniacs kehren mit neuem Album

„Under Haunted Skies“ zurück – ab sofort erhältlich

TÜRBÖWITCH haben soeben über Time To Kill Records ihr drittes Album “Under Haunted Skies” veröffentlicht, das einen neuen Höhepunkt im unaufhaltsamen Aufstieg der Band in der europäischen Underground-Szene markiert. Als entscheidender Schritt nach vorne sowohl in Sachen Intensität als auch Songwriting-Fokus schärft das Album jedes Element ihres Sounds zu einer konzentrierten Explosion aus Geschwindigkeit, Aggression und Atmosphäre, wobei sie ihrem kompromisslosen Ethos treu bleiben und gleichzeitig ihre klangliche Identität erweitern.

Das Album zeigt TÜRBÖWITCH von ihrer beeindruckendsten Seite und verbindet black-metallische Wildheit mit einer düsteren, epischen Note. Verwurzelt in der rohen Brutalität und der punkigen Aggressivität von Bands wie Midnight, The Crown und Hellripper, schafft “Under Haunted Skies” einen Ausgleich zwischen Chaos und Präzision, wobei scharfe melodische Akzente den musikalischen Ansturm durchbrechen, ohne jemals dessen viszerale Wucht zu schmälern.

Getreu ihrem kompromisslosen Ethos kanalisieren TÜRBÖWITCH den Geist des Extreme Metal der 80er-Jahre durch ein modernes Gefühl der Unmittelbarkeit und liefern Songs, die schnell, dreckig und auf maximale Wirkung ausgelegt sind. Mit dem nun erhältlichen Album “Under Haunted Skies” bekräftigt die Band nicht nur ihren Ruf für explosive Live-Energie und kompromisslose Haltung, sondern präsentiert auch ihr bisher stimmigstes und wildestes Material: einen unheiligen Speed-Angriff, der weit über die Grenzen der Underground-Szene hinaus nachhallen wird.

Tracklist:

​01 – Evoker of the Twilight

02 – Markoláb

03 – Under Haunted Skies

04 – Cult Mastery

05 – Ashbringer

06 – Highways of Death

07 – Ultimate Failure of Will

08 – When the World Crumbled

09 – Moshpit at the End of the Day

10 – Road to Resilience

Das Album „Under Haunted Skies“ hier bestellen:

https://timetokillrecords.com/collections/turbowitch-under-haunted-skies

https://turbowitch666.bandcamp.com/album/under-haunted-skies

TÜRBÖWITCH wurde 2016 in Budapest gegründet, ins Leben gerufen von Sänger Zslöd und Gitarrist Kommandante Klit als rohe, schnörkellose Hommage an die klangliche Wucht und den visuellen Wahnsinn des Extreme Metal der 80er-Jahre. Was als lustiges Nebenprojekt langjähriger Freunde begann, entwickelte sich schnell zu einer weitaus fokussierteren und engagierteren Band, die jedoch nie ihre ungefilterte Energie und Liebe zum Chaos verlor. Im Laufe der Zeit wuchs TÜRBÖWITCH zu einer vollwertigen fünfköpfigen Live-Band heran. Ihre Diskografie begann 2016 mit einer Demo, gefolgt vom Debütalbum „Napalm to Posers“ (2017), der EP „Beyond the Last Call“ (2018) und ihrem zweiten Album „Fullmoon Liquorthropy“, das Ende 2022 veröffentlicht wurde. Musikalisch liefern TÜRBÖWITCH eine explosive Mischung aus der Aggressivität des frühen Thrash Metal, der Geschwindigkeit des Speed Metal und einer gehörigen Portion Punk-Attitüde: schnell, laut und vollkommen erbarmungslos.

Auf der Bühne hat die Band das Chaos bereits mit Kultbands aus aller Welt geteilt, darunter Abigail (JP), Mystifier (BR), Nuclear (CL), Blackevil (DE), Adversor (IT), Sexmag (PL), Necro Ritual (UK), Siberian Meat Grinder (RU), Deströyer 666 (AU) und Nunslaughter (US) und dabei stets alkoholgetriebene Energie sowie unerbittliche Lautstärke in den Pit gebracht.

Ihr Momentum erreichte im Juni 2024 einen neuen Höhepunkt, als sie das Finale des WACKEN METAL BATTLE Hungary gewannen und sich damit einen begehrten Platz beim legendären WACKEN OPEN AIR im August 2024 sicherten, wo sie auf der Bühne des größten Metal-Festivals der Welt ihren akustischen Angriff starteten. Im März 2025 begaben sich TÜRBÖWITCH gemeinsam mit den schwedischen Heavy-Metal-Titanen Enforcer auf Tournee und brachten ihre explosive Live-Energie einem noch größeren europäischen Publikum näher. Hoffnungslos süchtig nach schnellen Riffs, unheiligen Klängen und lauten Partys, gedeihen TÜRBÖWITCH weiterhin im Schmutz und der Wut der Underground-Metal-Szene.