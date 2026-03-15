Irdorath kündigen mythologisches Album „BESTIARIUM“ an und gehen auf letzte Konzerte dies Jahr aus einen schönen Grund

Belarusischer Pagan-Folk zwischen Mythologie, Exil und Neuanfang: Neues Album, Buchprojekt und eine exklusive Europa-Tour

Die belarusische Pagan-Folk-Band Irdorath meldet sich mit ihrem bisher größten Projekt zurück: „Bestiarium“ – ein außergewöhnliches audiovisuelles Werk aus Album, Buch und Konzertproduktion, inspiriert von der Mythologie ihrer Heimat. Das Projekt ist zugleich das erste große Lebenszeichen der Band seit politischer Gefangenschaft, erzwungenem Exil und dem Wiederaufbau ihres künstlerischen Lebens in Europa. Im Zentrum steht das neue Album „Bestiarium“, das sich mit den Kreaturen der belarusischen Mythologie beschäftigt – nicht als Monster, sondern als komplexe Figuren mit Charakter, Widersprüchen und menschlichen Zügen. Die Geschichten der Wesen entfalten sich nicht nur musikalisch: Parallel erscheint ein zweisprachiges Buch (Belarusisch / Englisch) mit Songtexten, Illustrationen, mythologischen Hintergründen und Kommentaren der Band. Gemeinsam bilden Album und Buch ein atmosphärisches Gesamtwerk zwischen dunklem Märchen, Mythologie und Folk-Ritual. Ein Teil des Materials entstand während der politischen Haft der Bandmitglieder. Über fünf Jahre hinweg entwickelte sich daraus ein vielschichtiges Projekt, das belarusische Kultur und Mythologie einem internationalen Publikum näherbringen soll. Die physische Edition erscheint als illustriertes Buch inklusive Musik-CD, zusätzlich wird das Album auch als klassischer Digipak-Release erhältlich sein.

Exklusive „Bestiarium“-Tour – die einzigen Konzerte 2026

Zur Veröffentlichung gehen Irdorath auf eine limitierte Präsentationstour durch Europa, bei der das komplette Album live aufgeführt wird. Diese Konzerte werden gleichzeitig die einzigen Auftritte der Band im Jahr 2026 sein: Die beiden Bandleader Nadia und Vova erwarten im Sommer ihr erstes Kind – anschließend legt die Band eine Konzertpause bis mindestens 2027 ein. Mit neuem Line-up und einer erweiterten visuellen Show verspricht die „Bestiarium“-Tour eine immersive Reise in die Welt der belarusischen Mythologie.

Seht hier das schöne Statement der beiden:

https://www.youtube.com/shorts/DuBMrK8s8cM

BESTIARIUM TOUR 2026

24.04 — Warsaw (PL) — Proxima

25.04 — Poznań (PL) — 2 Progi

26.04 — Berlin (DE) — Maschinenhaus

28.04 — Prague (CZ) — Archa+ (feat. Deloraine)

30.04 — Brno (CZ) — Sono Centrum (feat. Deloraine)

01.05 — Kraków (PL) — Zaścianek

Bei den Shows in Warsaw, Poznań, Berlin und Kraków wird die Band vom polnischen Folk-Duo Furda unterstützt. Tickets: www.irdorath.com/#events