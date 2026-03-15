CORVUS CORAX veröffentlichen ihr Album IN ECCLESIA LIVE am 2 April 2026

Mit In Ecclesia – Live veröffentlichen Corvus Corax am 02.04.2026 ein Livealbum von besonderer Intensität. Aufgenommen auf den Konzerten der In Ecclesia Tour im Dezember 2025, bündelt es jene archaische Kraft, klangliche Wucht und erhabene Atmosphäre, für die diese Konzertreihe steht. Zwischen mächtigen Dudelsäcken, durchdringenden Schalmeien, pulsierenden Trommeln und eindringlichen Stimmen entfaltet sich ein Klangraum, der gleichermaßen rituell, episch und unmittelbar wirkt. So wird In Ecclesia – Live zu weit mehr als einem Konzertmitschnitt: zu einem dichten, mitreißenden Dokument musikalischer Energie und zu einem eindrucksvollen Zeugnis der unverwechselbaren Bühnenpräsenz von Corvus Corax.

Das Album erscheint zu Ostern, an allen 4 Feiertagen spielt die Band auf Burg Rabenstein im Fläming. Natürlich ist die CD auch auf all unseren anderen Konzerten, im Corvus Corax Shop und auf allen gängigen Streaming Portalen erhältlich.

Alle Live Termine für 2026 findet Ihr auf unsere Webpage unter Corvus Corax Live

Am Ende des Jahres geht es um die Weihnachtszeit wieder auf In Ecclesia Tour in Berlin, Hamburg, München und Leipzig.