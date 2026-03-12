Mini-Album, Release-Shows, Mittelalterfeste, Tour

Folk-Metaller Lautenfeyn stürmen die Tavernen mit

brandneuem Mini-Album “Verdammt und vergessen”

Die Räuberbande singt von Freiheit, die weh tut, und von Rebellion, die Würde trägt. Mit “Verdammt und vergessen” stellten Lautenfeyn, die die Mittelalterszene im Sturm erobern, am 6. März 2026 ihr brandneues Mini-Album vor, auf dem sie von Menschen erzählen, die sich weigern, gebrochen zu werden – gekleidet in melodischem Folk-Metal mit rockigem Biss.

In Hannover hat bereits eine Release-Show stattgefunden, im Rahmen derer die ausverkaufte Rampe aus allen Nähten platzte. Lautenfeyn möchten diese Gelegenheit nutzen, einen Gruß an die Metalmeute rauszujagen, die eine so großartige Räuberbande abgegeben hat:

“Nach Monaten im Studio und im Proberaum sind wir mehr als froh, dass der Frühling da ist. Es stehen so viele Konzerte und Mittelalter-Events vor der Tür! Unsere Release-Show in Hannover war ein voller Erfolg, für den wir uns bei den vielen gutgelaunten Fans von ganzem Herzen bedanken möchten. Als Nächstes geht es nach Celle und Wolfenbüttel – und wir sind bereit, dort eine Menge Spaß mit euch zu haben!”

Analog zu ihren Bühnen-Personas steht für Lautenfeyn das fahrende Volk im Zentrum ihrer Kunst – Räuber und Träumer, Gaukler und Gejagte, jene, die im Schatten der Ordnung ihre eigenen Regeln finden. Ihre Geschichten sind roh und widersprüchlich. Ihre Welt ist schmutzig, wild und glühend vor Leben. Doch gerade in dieser Ungezähmtheit liegt ihre Wahrheit und ihre Freiheit.

“Verdammt und vergessen” ist ein Epos von Aufbruch, Kampf, Verlust, Erinnerung und Schicksal. Das, was auf der Bühne mit Schweiß, Humor und Schmutz beginnt, endet in einer mythischen Dimension: Im Wind, der die Lieder und Legenden weiterträgt. Die Bande spielt mit dem Kontrast zwischen Rohheit und Erhabenheit, zwischen Tavernenkrach und Tragödie. Ihre Figuren sind keine Helden – sie sind Spiegel. In ihnen erkennen wir den Teil von uns, der mehr vom Leben verlangt, der brennt, fällt, blutet – und lachend weiterzieht. Zwischen Folk, Rock, Metal, Mythos und Räuberpoesie erschaffen sie eine Welt, in der Schmerz zu Stolz wird und jede Narbe eine Geschichte singt.

Lautenfeyns Weisen klingen wie Märchen, die das Leben selbst geschrieben hat: wild, wütend, schön. So unterstreicht auch die neue Videosingle “Kettenbrecher” (VÖ: 06.03.) die Philosophie der Band. Der Song ist zugleich Aufruf zur Selbstbestimmung und Schwur zur Räuberbande; er erzählt von Menschen, die ihre eigenen Fesseln sprengen. Mitreißende Chöre, treibende Drums und ein hymnischer Refrain machen “Kettenbrecher” zu einem ihrer stärksten Live-Titel.

Link zur Single auf YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=DrMN2Vc_6z4

2024 gegründet, machte die Bande, bestehend aus Oliver Oppermann (Gesang, Gitarren, Irish Bouzouki), Saskia Schrand (Gesang, Cello, Drehleier, Klavier, Blockflöte) und Angelique Roehse (Gesang, Bass, Gitarre), bereits 2025 mit Auftritten auf dem Sternenklang Festival und dem Mittelalterlich Phantasie Spectaculum auf sich aufmerksam. Die neue Platte “Verdammt und Vergessen” ist gerade frisch erschienen und wird direkt von einer Reihe Release-Shows in Niedersachsen begleitet. Darüber hinaus kann man Lautenfeyn diesen Sommer auf mehreren Mittelalter-Festivals live erleben. Im Oktober folgt eine deutschlandweite Support-Tour für Mythemia.

“Verdammt und vergessen” Release-Tour



13.03.26 CD-Kaserne, Celle (mit Special Guest Kaspar & die anderen) –

28.03.26 KuBa, Wolfenbüttel (mit Special Guest Kaspar & die anderen) – CD-Kaserne, Celle (mit Special Guest Kaspar & die anderen) – Tickets KuBa, Wolfenbüttel (mit Special Guest Kaspar & die anderen) – Tickets

Lautenfeyn live auf mittelalterlichen Spektakula

06.06.26 Immenstadt im Allgäu, Burgfest

11.07.26 Hude, Huder Dormitorium

14.-16.08.26 Osnabrück, Mittelaltermarkt am Osnabrücker Ringwall