Lautenfeyn: Neues Mini-Album „Verdammt und vergessen“

Folk-Metaller Lautenfeyn veröffentlichen neues Mini-Album “Verdammt und vergessen”

Lautenfeyn verbinden die rohe Wucht von E-Gitarre, Bass und Drums mit den archaischen Klängen von Cello und Drehleier. Ein Sänger & zwei Sängerinnen verleihen dem Sound besondere Tiefe und sorgen für kraftvolle Mehrstimmigkeit sowie wechselnde Klangfarben. So entsteht unverwechselbarer, deutschsprachiger Folk-Metal zwischen ausgelassener Partystimmung und epischen Momenten voller Freiheitsdrang – mal dreckig und direkt, mal episch und getragen.

Die Räuberbande singt von Freiheit, die weh tut, und von Rebellion, die Würde trägt. Mit “Verdammt und vergessen” bringen Lautenfeyn, die die Mittelalterszene im Sturm erobern, am 6. März 2026 ihr brandneues Mini-Album heraus. Die Band erzählt von Menschen, die sich weigern, gebrochen zu werden, gekleidet in melodischem Folk-Metal mit rockigem Biss.

Analog zu ihren Bühnen-Personas steht für Lautenfeyn das fahrende Volk im Zentrum ihrer Kunst – Räuber und Träumer, Gaukler und Gejagte, jene, die im Schatten der Ordnung ihre eigenen Regeln finden. Ihre Geschichten sind roh und widersprüchlich. Ihre Welt ist schmutzig, wild und glühend vor Leben. Doch gerade in dieser Ungezähmtheit liegt ihre Wahrheit und ihre Freiheit.

“Verdammt und vergessen” ist ein Epos von Aufbruch, Kampf, Verlust, Erinnerung und Schicksal. Das, was auf der Bühne mit Schweiß, Humor und Schmutz beginnt, endet in einer mythischen Dimension: Im Wind, der die Lieder und Legenden weiterträgt. Die Bande spielt mit dem Kontrast zwischen Rohheit und Erhabenheit, zwischen Tavernenkrach und Tragödie. Ihre Figuren sind keine Helden – sie sind Spiegel. In ihnen erkennen wir den Teil von uns, der mehr vom Leben verlangt, der brennt, fällt, blutet – und lachend weiterzieht. Zwischen Folk, Rock, Metal, Mythos und Räuberpoesie erschaffen sie eine Welt, in der Schmerz zu Stolz wird und jede Narbe eine Geschichte singt.

Jeder Song beleuchtet eine andere Facette von Freiheit: Vom Übermut der Gaukler (“Das fahrende Volk”), über den Stolz des Geächteten (“Vogelfrey”), bis hin zur Verzweiflung und Geschwisterschaft der Verdammten (“Verdammt und vergessen”). “Stille Weis Lieder” öffnet die empfindsame Seite dieser Welt, in der die Rebellion aus Schmerz erwächst, während “Kettenbrecher” zum Räuberschwur ruft, zum Mut, das eigene Schicksal selbst zu lenken. Im Schlussstück “Excalibur” wird aus der Legende des Königs Artus das Sinnbild für all das, was in den Räuberliedern verborgen lag: Die Sinnsuche und der Drang, die Ordnung so mitzugestalten, dass sie das ewige Feuer im Menschen nicht erstickt.

“Verdammt und vergessen”

Tracklist

1. Sors Libertatis

2. Das fahrende Volk

3. Vogelfrey

4. Verdammt und vergessen

5. Stille Weis Lieder

6. Kettenbrecher

7. Excalibur

Lautenfeyns Weisen klingen wie Märchen, die das Leben selbst geschrieben hat: wild, wütend, schön. So unterstreicht auch die neue Videosingle “Kettenbrecher” (VÖ: 06.03.) die Philosophie der Band. Der Song ist zugleich Aufruf zur Selbstbestimmung und Schwur zur Räuberbande; er erzählt von Menschen, die ihre eigenen Fesseln sprengen. Mitreißende Chöre, treibende Drums und ein hymnischer Refrain machen “Kettenbrecher” zu einem ihrer stärksten Live-Titel.

Link zur Single auf YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=DrMN2Vc_6z4

2024 gegründet, machte die Bande, bestehend aus Oliver Oppermann (Gesang, Gitarren, Irish Bouzouki), Saskia Schrand (Gesang, Cello, Drehleier, Klavier, Blockflöte) und Angelique Roehse (Gesang, Bass, Gitarre), bereits 2025 mit Auftritten auf dem Sternenklang Festival und dem Mittelalterlich Phantasie Spectaculum auf sich aufmerksam. Die neue Platte “Verdammt und Vergessen” ist gerade frisch erschienen und wird direkt von einer Reihe Release-Shows in Niedersachsen begleitet. Darüber hinaus kann man Lautenfeyn diesen Sommer auf mehreren Mittelalter-Festivals live erleben. Im Oktober folgt eine deutschlandweite Support-Tour für Mythemia.

“Verdammt und vergessen” Release-Tour

07.03.26 Rampe, Hannover (mit Special Guest Nathanael) – Tickets

13.03.26 CD-Kaserne, Celle (mit Special Guest Kaspar & die anderen) – Tickets

28.03.26 KuBa, Wolfenbüttel (mit Special Guest Kaspar & die anderen) – Tickets

Lautenfeyn live auf mittelalterlichen Spektakula

06.06.26 Immenstadt im Allgäu, Burgfest

11.07.26 Hude, Huder Dormitorium

14.-16.08.26 Osnabrück, Mittelaltermarkt am Osnabrücker Ringwall