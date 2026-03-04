Hellbollwerk e.V. – Hellfire Over Ilsenburg Part IV am 21.03.2026 restlos ausverkauft

Hellfire Over Ilsenburg Part IV am 21.03.2026 restlos ausverkauft – der Hellbollwerk e.V. dankt der Metal-Community

Das Hellfire Over Ilsenburg Part IV am 21.03.2026 im Haus der Vereine in Ilsenburg ist restlos ausverkauft. Der veranstaltende Hellbollwerk e.V. zeigt sich überaus erfreut über die starke Resonanz und bedankt sich ausdrücklich bei den Metal-Fans aus der Region sowie bei den zahlreichen Unterstützern von außerhalb. Auf der Bühne stehen 2026: Boeneshakers, Compressor, Here I Vanish, Zeit und Faces Of Fear.

Insbesondere Svenner, Vorstandsvorsitzender und Initiator des Hellfire Over Ilsenburg, betont die Bedeutung dieses Erfolges für den Verein: „Ein ausverkauftes Haus ist für uns als ehrenamtlich arbeitender Verein keine Selbstverständlichkeit. Es bestätigt unsere Arbeit und zeigt, dass die Metal-Szene im Harz und darüber hinaus lebendig und solidarisch ist. Wir sind sehr dankbar für diesen großartigen Support.“

Beim diesjährigen Hellfire Over Ilsenburg wird es nicht nur musikalisch heiß hergehen – auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Direkt vor der Location erwartet die Besucherinnen und Besucher ein rustikaler Bratwurstgrill, der in passender Atmosphäre deftige Stärkung bietet. So können sich alle Gäste vor oder zwischen den Shows mit frisch Gegrilltem versorgen und gestärkt in einen unvergesslichen Abend starten. Am 21.03.2026 erwartet das Publikum im Haus der Vereine (Mühlenstraße 14, 38871 Ilsenburg) ein intensiver Konzertabend. Einlass ist um 17:00 Uhr, Beginn um 18:00 Uhr. Weitere Infos erhaltet ihr hier Hellfire Over Ilsenburg 2026

Im Rahmen der Veranstaltung werden zudem die ersten Bands für das Hellfire Over Ilsenburg 2027 offiziell bekanntgegeben.

Sonderaktion im Vorverkauf: Early-Bird-Preis für Blasting The Mountains 2026

Anlässlich des ausverkauften Abends hat der Hellbollwerk e.V. eine besondere Vorverkaufsaktion geplant. Am 21.03.2026 gilt für das Blasting The Mountains Fest am 14.11.2026 in Ilsenburg noch einmal der Early-Bird-Preis: 39,90 Euro statt regulär 44,90 Euro – ausschließlich am 21.03.2026.

Das sogenannte „Nabu-Bird“-Ticket pausiert an diesem Tag. Für 24 Stunden erhalten Interessierte die Möglichkeit, Tickets erneut zum vergünstigten Early-Bird-Tarif zu erwerben.

Die vergünstigten Tickets sind sowohl vor Ort beim Hellfire Over Ilsenburg Part IV als auch online erhältlich, sodass auch Fans, die nicht persönlich teilnehmen können, von der Aktion profitieren. Die Sonderaktion gilt ausschließlich am 21.03.2026. Ab dem 22.03.2026 wird wieder der reguläre Vorverkaufspreis angewendet.

Alle Infos zum Blasting The Mountains Fest erhaltet ihr auch hier: Blasting The Mountains Fest 2026

Weitere Veranstaltungen: Das Extreme Ättäck VIII in Magdeburg

Bereits am 29.05.2026 veranstaltet der Hellbollwerk e.V. die achte Ausgabe des „Extreme Ättäck“ in der Factory Magdeburg. Im Factory Club spielen an diesem Tag: EinsAchtZich, Akantophis, Menerra Im Anschluss sind eine Dark Friday Veranstaltung sowie eine School Of Rock geplant. Besucher des Konzertes erhalten freien Eintritt zu den nachfolgenden Programmpunkten. Der Vorverkauf für das Extreme Ättäck VIII startet in Kürze.

Weitere Infos erhaltet ihr hier Extreme Ättäck VIII

Mit dem ausverkauften Hellfire Over Ilsenburg Part IV am 21.03.2026 und den weiteren geplanten Events, Extreme Ättäck VIII am 29.05.2026 sowie dem Festival Blasting The Mountains Fest am 14.11.2026 unterstreicht der Hellbollwerk e.V. erneut seine Rolle als engagierter Kulturträger in der regionalen und überregionalen Metal-Szene. Das ehrenamtliche Engagement des Vereins sowie die kontinuierliche Unterstützung durch die Fans bilden die Grundlage für eine nachhaltige und lebendige Veranstaltungsarbeit im Harz.

Wir bitten um Veröffentlichung dieser Pressemitteilung.

Unsere offiziellen Social-Media-Kanäle:

Instagram: https://www.instagram.com/hellbollwerk_ev

Facebook: https://www.facebook.com/Hellbollwerk