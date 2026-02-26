Türböwitch: Zweite Videosingle „Cult Mastery“ draußen

TÜRBÖWITCH: Ungarische Speed-Metal-Maniacs entfesseln Single „Cult Mastery“ Neues Album „Under Haunted Skies“ kommt im März

TÜRBÖWITCH kehren mit “Cult Mastery”, der zweiten Singleauskopplung aus ihrem kommenden dritten Album “Under Haunted Skies”, und einer glühenden Erklärung ihrer wahren Metal-Absichten zurück. Der Track ist wild und triumphierend; eine Hymne voller Geschwindigkeit, Stahl und Hingabe an die alten Traditionen. Angetrieben von galoppierenden Riffs, sengenden Leads und einer halsbrecherischen Rhythmusabteilung zeigt “Cult Mastery” die Band von ihrer beeindruckendsten Seite und verbindet die Wucht des Blackened Speed-Thrash mit einem unverkennbaren Gefühl epischer Gefahr.

“Under Haunted Skies” wird am 20. März 2026 über Time To Kill Records veröffentlicht.

Die Band kommentiert den Song wie folgt:

“In der Asche des Chaos gedeihen Kulte.

Verzweifelte Mengen beten zu einem falschen Gott und suchen nach etwas, an das sie sich unter dem verfluchten Himmel klammern können.

Die Macht der Kultisten wächst und mit ihr der Wahnsinn selbst.”

YouTube: https://youtu.be/X4EGpfGMcTg

Streaming: https://ffm.to/turbowitch-cult-mastery

„Under Haunted Skies“ markiert einen entscheidenden Schritt nach vorne für die Band aus Budapest, die damit ihre kompromisslose Haltung und ihre unerbittliche Live-Energie, die ihnen einen sehr guten Ruf in der europäischen Underground-Szene eingebracht haben, weiter verfeinert. Mit ihrem dritten Album liefern TÜRBÖWITCH ihr bisher fokussiertestes und wildestes Material: eine geballte Ladung massiver Riffs, halsbrecherischer Tempi und instinktiver Dringlichkeit.

Das neueste Werk der Band hat seine Wurzeln im Blackened Speed-Thrash und schöpft aus der rohen Wildheit und punkigen Aggression von Bands wie Midnight, der messerscharfen Thrash-Präzision von The Crown und dem dunklen melodischen Drive von Hellripper, wobei es sich dennoch eine klar erkennbare Persönlichkeit bewahrt. Melodische Akzente durchbrechen das gezielte Chaos und verleihen dem Album Tiefe und Charakter, ohne jemals die viszerale Wirkung der Band zu schmälern.

Getreu ihrem kompromisslosen Ethos kanalisieren TÜRBÖWITCH den Geist des Extreme Metal der 80er-Jahre durch ein modernes Gefühl der Unmittelbarkeit und liefern Songs, die schnell, dreckig und auf maximale Wirkung ausgelegt sind. Mit Time To Kill Records als Partner für die Veröffentlichung von „Under Haunted Skies“ ist die Band bereit, ihren unheiligen Speed-Angriff einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, während sie gleichzeitig fest in der rücksichtslosen Intensität verwurzelt bleibt, die sie seit ihren Anfängen auszeichnet.