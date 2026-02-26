AVALAND kehren mit neuer Videosingle „Sail On“ zurück

Die Weltenschöpfer von AVALAND führen ihre Saga

mit der brandneuen Video-Single “Sail On” fort

Was, wenn dein Lieblings-Fantasy-RPG einen Soundtrack hätte, der feurigen Metal mit cineastischen Symphonien kombiniert? Wenn an den Grenzen der Realität uralte Magie erwacht, Legenden und Geister aus dem Nebel auftauchen, dann folgen AVALAND ihrer Bestimmung. In der Symbiose aus Power Metal und opernhafter Ästhetik entfesselt die Band aus Frankreich eine neue Dimension der Erzählkunst. Zwischen explosiven Riffs und orchestraler Opulenz entstehen keine einfachen Songs, sondern immersive Metal-Hymnen. Dabei entfaltet sich mit jedem Track ein weiteres Fragment, welches den Hörer tief in das Herz einer größeren, epischen Legende zieht.

In AVALANDs neuer Single “Sail On” (VÖ: 27. Februar) folgen wir einem Alchemisten, der in das Totenreich fällt… aber nicht stirbt. Geleitet vom Gott der Zeit, der die Gestalt des Fährmanns Charon annimmt, muss er durch die Tiefen der Hölle navigieren, geschützt vom Gypsum Flower – einem mystischen Stein, der erstmals in den beiden vorherigen Alben der Band vorgestellt wurde. “Das ist der erste Song, den unser Gitarrist Lucas komponiert hat. Er wollte einen Track aufnehmen, um meine erste Idee zu ersetzen, die für das Thema dieses Songs zu ‘fröhlich’ war. Alle in der Band waren sofort begeistert und es war wirklich cool, gemeinsam den letzten Schliff an diesem Song vorzunehmen. Alle Bandmitglieder und alle, die die Demo hören konnten, sind sich einig, dass es ein wirklich starker Track ist – eine epische und dramatische Hymne, die man einfach mitsingen muss!”, sagt Bandleader Adrien.

Video zu “Sail On” auf YouTube ansehen:

Link zum YouTube-Video:

https://www.youtube.com/watch?v=gaIXl-Nto2I

Nach zwei Studioalben, einem Live-Album und einer Europatour mit Rhapsody of Fire hat die Reise von AVALAND gerade erst begonnen. Mit dieser ersten Single-Veröffentlichung öffnen sich die Tore zu einer umfassenderen Erzählung, umfangreichen Mythologie und viel größeren Fantasiewelt einer fortlaufenden Saga, die sich in den kommenden Monaten weiter entfalten und bald neue Geschichten bereithalten wird.

AVALAND wurde 2020 mit dem Ziel gegründet, mehr als nur eine Band zu sein und als ein vollständig immersives, theatralisches Live-Erlebnis konzipiert. Inspiriert von Acts wie The Alan Parsons Project, Avantasia, Winger und Savatage – und angetrieben von einer tiefen Liebe zum Hardrock der 80er Jahre – verbindet AVALAND orchestrale Arrangements und Metal-Oper-Storytelling mit dynamischem Rock und Power Metal. Adrien G. Gzagg und Jeff Kanji führen die Band mit ihrem aus Stahl und Feuer geschmiedeten, zweistimmigen Lead-Gesang an, während Lucas Martinez seine flammenden Gitarrenriffs in das Fundament aus Camille Souffrons wilden Basslines und Léo Mouchonays rasenden Drums schießt, die den Donner beherrschen und den Rhythmus vorantreiben. Auf der Bühne präsentiert die Band zwischen zwei und fünf Stimmen, die sowohl aus dem inneren Kreis als auch von verschiedenen Gästen stammen und jede Performance in ein unvergessliches Erlebnis verwandeln.

Inspiriert vom Leben der fünf Musiker, die schnell lernten, ihre Emotionen und Erfahrungen in fesselnden Geschichten umzudeuten, lädt die Band ihre Zuhörer ein, die fortlaufende Saga von AVALAND, die sich über Alben, Songs und Story-Fragmente erstreckt, zu verfolgen. Durch monatlich auf World Anvil (eine Plattform, die Tools zum Erstellen, Organisieren, Speichern und Teilen von Welten bietet) veröffentlichte Kapitel wird der Lore eine weitere Lebensdimension verliehen.

Erlebe die Welt von AVALAND bei World Anvil:

https://www.worldanvil.com/w/avaland-metal-opera-avaland-metal-opera

Am 6. März werden AVALAND ihre Metal-Oper bei der ausverkauften Eröffnungsshow des Festivals Yggdrasil in Lyon, Frankreich, präsentieren. Am 7. und 8. März kann man die Band bei ihrem Merch-Stand auf dem Yggdrasil besuchen und in die mythische Welt hinter ihrer Musik eintauchen – eine perfekte Ergänzung zu dieser immersiven Messe, bei der sich alles um Fantasiewelten dreht.