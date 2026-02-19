EMP & Powerwolf: Autogrammstunde in Leipzig!

Audienz vor der heiligen Heavy Metal Messe:

POWERWOLF zur Autogrammstunde im EMP Store Leipzig

Signing Session zum Tourstopp der WAKE UP THE WICKED TOUR 2026 in Leipzig mit brandneuem Live-Album „WILDLIVE“ im Gepäck

2025 war ein weiteres Kapitel in der mittlerweile über 20 Jahre andauernden Erfolgsgeschichte der deutschen Metal-Institution POWERWOLF auf ihrem unaufhaltsamen Weg an die Spitze, die 2026 unmittelbar fortgeschrieben wird: Auf Headliner-Shows auf den größten Festivals Europas – darunter in Deutschland die Zwillingsfestivals Rock am Ring/Rock im Park oder das Rockharz sowie europaweit u.a. das Graspop Festival in Belgien, Copenhell in Kopenhagen oder Masters of Rock in Tschechien – und eine gefeierte Nordamerika-Tour Ende des Jahres 2025 folgen 2026 Auftritte u.a. beim WACKEN OPEN AIR oder Alcatraz Festival (Belgien). Noch bevor die Saarländer ihre heilige Heavy Metal Messe mit gewohnt monumentaler Produktion zunächst ab dem 19. Februar im Rahmen der WAKE UP THE WICKED Tour 2026 zusammen mit HammerFall und Wind Rose in die größten Arenen europäischer Städte bringen, können sich Fans aktuell über das brandneue Live-Album „WILDLIVE (Live at Olympiahalle)” freuen, das während der WOLFSNÄCHTE 2024-Tour mit ausverkauften Shows und unvergesslichen Nächten in ganz Europa beim Abschlusskonzert in München für die Nachwelt aufgezeichnet wurde.

Davor gibt es allerdings noch ein ganz besonderes Highlight, das die Band in Zusammenarbeit mit dem Lingener Merch-Spezialisten EMP Exclusive Merchandise Products im Rahmen der beliebten EMP Store Events nun für den Tag ihres Auftritts in Leipzig am 03. März ankündigt. Vor dem Konzert abends in der Quarterback Immobilien Arena werden Mitglieder der Band im EMP Store in der Leipziger Innenstadt zur Autogrammstunde vorbeischauen:

EMP Signing Session POWERWOLF im Store Leipzig

Datum: 03.03.2026

Ort: EMP Store Leipzig, Brühl 10

Uhrzeit: 16:15 Uhr – 17:15 Uhr

Frühzeitiges Erscheinen wird empfohlen, da, wie bei den EMP Store Events üblich, mit einem hohen Besucheraufkommen zu rechnen ist.

Im Anschluss geht es dann weiter zum Konzert, bei dem POWERWOLF ihrem Ruf als Live-Giganten einmal mehr gerecht werden, indem sie ein grandioses, filmreifes Erlebnis voller Feuer, Emotion sowie grenzenloser Kreativität und Energie liefern. Wer nicht warten mag oder sich noch einmal davon überzeugen will, kann dies bereits vorab mit der neuen Live-Scheibe tun: „WILDLIVE“ ist in verschiedenen Formaten – darunter Blu-Ray, DVD, CD und Vinyl – als Deluxe Boxset, Earbook, Mediabook und in zahlreichen weiteren Sammlereditionen mit exklusivem Bonusmaterial unter anderem bei EMP online und in den Stores erhältlich. Sammlerinnen und Sammler aufgepasst: Es gibt exklusiv bei EMP ein auf 300 Stück limitiertes Fan-Boxset (mit Folienprägung) mit der Doppel-LP „Live at Olympiahalle“ sowie der Doppel-LP „Live in Oberhausen 2022″ jeweils im Gatefold. Beide LP-Versionen erscheinen auf farbigem Vinyl (schwarz-golden marmoriert). Abgerundet wird das Package mit einem 96 Seiten fassenden 12“-Booklet.

Selbst wer noch nie zuvor ein Konzert von POWERWOLF erlebt hat, weiß spätestens dank des Live-Albums, was ihn erwartet: eine Show der Superlative mit Pyro-Spektakel, brillanter Erzählkunst, mitreißenden Effekten und Gänsehautgarantie. Oder wie POWERWOLF es ausdrücken und jeder Fan es unterschreiben wird: METAL IS RELIGION!

POWERWOLF bei EMP:

https://www.emp.de/band-merch/powerwolf/

POWERWOLF:

Wake Up The Wicked Tour 2026

Very Special Guest HammerFall & Special Guest Wind Rose



19.02.26 DK – Kopenhagen / K.B. Hallen

20.02.26 NO – Oslo / Unity Arena

21.02.26 SE – Stockholm / Hovet

23.02.26 FI – Helsinki / Ice Hall

25.02.26 SE – Göteborg / Scandinavium

27.02.26 DE – Bremen / ÖVB Arena

28.02.26 DE – Düsseldorf / PSD Bank Dome

01.03.26 DE – Nürnberg / Arena Nürnberger Versicherung

03.03.26 DE – Leipzig / Quarterback Immobilien Arena

04.03.26 DE – Ulm / Ratiopharm Arena

05.03.26 DE – Mannheim / SAP Arena

07.03.26 UK – London / OVO Wembley Arena