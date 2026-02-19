EMP & Axel Rudi Pell: Autogramm Stunde in Dortmund!

Axel Rudi Pell kommt zur Signing Session in den EMP Store Dortmund

mit dem neuen Album “Ghost Town” im Gepäck

Axel Rudi Pell, der Gitarrengott aus dem Ruhrpott, feuert mit seiner gleichnamigen Band seit mehr als 35 Jahren mit bemerkenswerter Konstanz und kompromissloser Qualität zuverlässig ein Album nach dem anderen ab. Damit hat die Truppe, die tief im Hard Rock mit kräftigem Heavy-Metal-Einschlag verwurzelt ist, bereits mehrfach in den deutschen und internationalen Charts gepunktet. Seit 1994 ist jedes ihrer ARP-Alben in den deutschen Charts gelandet, die letzten fünf sogar geschlossen in den Top 10. Am 20.03.2026 schlägt die Band nun das nächste Kapitel auf – mit ihrem 23. Studioalbum “Ghost Town”. Und die elf neuen Songs tragen allesamt Pells markante Handschrift, denn auch für die Produktion saß er, wie üblich, selbst an den Reglern. In den Twilight Hall Studios der legendären Blind Guardian unterstützte ihn dabei Tommy Geiger (Blind Guardian, Helloween), der dem Album auch im Mixing den letzten Schliff verpasste.



Und als wäre das neue Werk des Meisters nicht schon Grund genug zur Vorfreude, folgt direkt das nächste Highlight: In der Woche nach Release kommt der sympathische Komponist und Bandleader für eine Signing Session in den EMP Store Dortmund – und bringt gleich die komplette ARP-Truppe mit! Am 25.03.2026 können alte und neue Fans Axel Rudi Pell, Sänger Johnny Gioeli (Hardline, Crush40), Bassist Volker Krawczak (Steeler, The Dune), Keyboarder Ferdy Doernberg (Rough Silk, Matt Gonzo Roehr, Uli Jon Roth, Taraxacum, Roland Grapow, u.a.) sowie Drum-Legende Bobby Rondinelli (Rainbow, Black Sabbath, Doro, Quiet Riot, Aerosmith, Scorpions, The Lizards, Dee Snider, Riot, u.a.) im EMP Store persönlich die talentierten Hände schütteln und sich die neue Platte direkt vor Ort signieren lassen.

AXEL RUDI PELL Autogrammstunde im EMP Store Dortmund

Ort: EMP Store Dortmund, Potgasse 4

Datum: Mittwoch, 25.03.2026

Uhrzeit: 17:00– 18:00 Uhr

“Ghost Town” erscheint exklusiv bei EMP in einer auf 200 Stück limitierten Sonderauflage aus rot-transparentem Marmor-Vinyl mit schwarzen Akzenten im Gatefold-Sleeve. Weitere Varianten umfassen schwarzes Doppel-Vinyl im Gatefold, eine limitierte Digipak-Edition inklusive Poster, eine Jewelcase-Edition und eine auf 1.000 Exemplare limitierte und handnummerierte Boxset-Variante, welche mit folgenden Special Features punktet: exklusive 2-LP Picture Disc Version (inklusive Einleger), CD-Edition im Digipak (inklusive Poster), exklusive MC Version, exklusive 7″ Vinyl Version (inklusive bisher unveröffentlichtem Song und handsigniert von Axel Rudi Pell) und 7″ Vinyl Tracklisting – mit Side A samt „Burning Seals (feat. Udo Dirkschneider)” sowie Side B mit dem bisher unveröffentlichten „Burning Seals (Johnny’s Version)”.



Hier gibt’s das neue Album “Ghost Town” zum Vorbestellen bei EMP:

https://www.emp.de/band-merch/axel-rudi-pell/

Und auch live geht es weiter, denn im Frühjahr bringt Axel Rudi Pell “Ghost Town” auf die europäischen Bühnen – in Begleitung der Schweizer Melodic-Progger NEVERLAND als Special Guest.

“Ghost Town”-Tour 2026

21.03.2026 – London, O2 Academy Islington (UK)

22.03.2026 – Manchester, Academy 3 (UK)

24.03.2026 – Berlin, Huxleys Neue Welt (DE)

26.03.2026 – Bochum, Zeche (DE)

27.03.2026 – Jena, F-Haus (DE)

28.03.26 – Zlín, Masters of Rock Café (CZ)

29.03.2026 – Geiselwind, MusicHall (DE)

31.03.2026 – Augsburg, Spectrum Club (DE)

01.04.2026 – München, Backstage Werk (DE)

03.04.26 – Budapest, Dürer Kert (HU)

05.04.2026 – Lindau, Club Vaudeville (DE)

06.04.2026 – Bern, Bierhübeli (CH)

07.04.2026 – Saarbrücken, Garage (DE)

08.04.2026 – Hamburg, Fabrik (DE)

10.04.26 – Lund, Mejeriet (SE)

11.04.26 – Stockholm, Debaser (SE)

12.04.26 – Göteborg, Pustervik (SE)

14.04.2026 – Bochum, Zeche – Abschluss Deutschland (DE)