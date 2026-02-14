Reaper’s Revenge​ Die neue​ EP „Taken By Night“ ist JETZT draußen

Bayerns Heavy Metal Institution Die neue EP „Taken By Night“ ist JETZT draußen samt Video als Startschuss für die Live-Saison 2026

Wenn ein Abschied unausweichlich wird und sich alles wie ein zu enger Raum anfühlt, entscheidet sich, ob man aufgibt oder aufbegehrt. Genau davon handelt „Taken By Night“ – die neue EP der deutschen Heavy-Metal-Band Reaper’s Revenge. Pünktlich zum Freitag, den 13. Februar, veröffentlichen die bayerischen Metaller ihre neue Drei-Track-EP, die zeitgleich mit dem dazugehörigen Video auf die Metalszene losgelassen wird. Das Video wurde von Sebastian und Benedikt Bockisch von DigitalstandART produziert.

https://www.youtube.com/watch?v=Oa8mnrq0IMw



„Starborn“ ergänzt diese existenziellen Fragen und sucht im Kern nach Sinn und Ursprung von Existenz und Leben: Zwischen wissenschaftlicher Gewissheit und dem Bedürfnis nach dem „Höheren“ trifft Zweifel auf Staunen – mit dem Blick in den Nachthimmel als Kontrapunkt. Das Unbekannte bleibt präsent, während Gravitation und kosmische „Reaktoren“ unaufhaltsam Leben hervorbringen und es bis zum Ende wieder verzehren. „Future’s Gold“ greift den permanenten Wandel auf: Man muss den Blick über den Tellerrand wagen und Neues zulassen – auch wenn Fortschritt nicht automatisch Verbesserung bedeutet.

TITELLISTE:

1. Futures Gold

2. Taken By Night

Interpret: Reaper’s Revenge

Titel: Taken By Night

Herkunft: Bayern – Deutschland

Format: EP

VÖ: 14. Februar 2026

Genre: Heavy Metal | Power Metal

Label: NRT-Records

Wandel auch im Bandgefüge

Auch in der Geschichte von Reaper’s Revenge ist „Fortschritt“ ein Stichwort, das treffender kaum sein könnte. Nach einer Umbesetzung und Gigs unter anderem mit Mystic Prophecy und Iron Savior (November 2024, Event im VAZ Burglengenfeld) folgte das Signing bei NRT-Records. Mit der EP „Fire Force Devil“ zeigte sich die Band erstmals in neuer Konstellation – Gitarrist Christopher Knauer übernahm den Leadgesang, und die Fans nahmen das Material wohlwollend an. In der Besetzung mit Gitarrist Hermann Weiß (Tycooma, Wanted Inc.), Bassist Christian Oppel und Schlagzeuger Thomas Seiferlein folgten weitere Shows, unter anderem im Mai 2025 gemeinsam mit Uzziel, Burning Head undExcorcist in ihrer Heimatstadt Amberg – parallel begannen die Vorbereitungen für die Sessions zu „Taken By Night“.

Live-Termine für 2026

Konzertgänger haben die Möglichkeit Reaper’s Revenge auf folgenden Events zu erleben:

➤ 02. April 2026 – Live at VAZ Burglengenfeld (mit Knife, Warrant & Gumonaniacs)

➤ 08. Mai .2026 Helles & Hellfire Festival (Wurzer O’Schnitthalle Püchersreuth)

➤ 20. Juni 2026 – Live at Oberer Gasthof Grüna

➤ 10. Juli 2026 – Pure Fucking Metal FestEvil – Laberwainting (Festival)

➤ 01. August 2026 – Metal United Festival – Obertraubling (Festival)

Reaper’s Revenge wurden 2013 in Amberg (Oberpfalz/Bayern) gegründet und stehen für klassischen Heavy Metal, der mit Power-Metal-Hymnik und einer thrashigen Schärfe zur markanten Stilmischung verschmilzt. 2014 erschien das Debütalbum The Wall Of Fear And Darkness, gefolgt von Virtual Impulse (2018) und Versus (2021) als nächste Entwicklungsstufen. Live sorgte die Band früh für Aufmerksamkeit, unter anderem beim Over-the-Hills-Festival im Umfeld von Axxis, und setzte in der jüngeren Phase mit dem Support für Mystic Prophecy gemeinsam mit Iron Savior im VAZ Burglengenfeld (03.11.2024) ein klares Ausrufezeichen. Nachdem Christopher Knauer zusätzlich den Leadgesang übernommen hatte, folgte Anfang 2025 das Signing bei NRT-Records samt Reissues; mit der EP Fire Force Devil und der aktuellen Drei-Track-Veröffentlichung rund um Taken By Night treibt die Band den nächsten Schritt konsequent voran. Mit der Veröffentlichung von Taken By Night am heutigen 13. Februar schlagen Reaper’s Revenge ein weiteres Kapitel auf und bereiten auf die kommende Live-Saison vor.