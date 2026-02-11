Assfalt: Eine Bandvorstellung

ASSFALT aus Düsseldorf spielen Noisy EBM-Punk: Laut, roh und kompromisslos. Die Band verbindet brachiale Basslinien, deutschsprachige Vocals, Live-Drums und übersteuerten Noise zu einem eigenständigen Sound – irgendwo zwischen DAF, frühem Industrial und DIY-Punk. Ihr Motto: „EBM für Sitztanz“

Mit „Exit-Strategie“ veröffentlicht am 23. Mai 2025 ASSFALT ihre erste EP – 5 Tracks, die klingen, als hätte man DAF mit einer Splittergranate in einem Schrottbunker detonieren lassen. Kuratiert wurde der Release von Krischan Jan-Eric Wesenberg (Rotersand, Future Lied To Us), der die Band in der Gelsenkirchener Kultlocation Rosi entdeckte.

Die EP erscheint über Benevolent Pain, einem Label aus dem Maschinenfest-/Pflichtkauf-Umfeld.

Der Opener „Blumenkübel Aus Beton“ hat sich bereits als Tanzflächen-Hit mit hohem Wiedererkennungswert etabliert. Zum Release erscheint ein Musikvideo, das die apokalyptische Energie des Tracks visuell unterstreicht. 🎥 Musikvideo-Link: Youtube

Nur sechs Monate nach ihrer gefeierten Debüt-EP „EXITSTRATEGIE“ legen ASSFALT nach: Am Freitag, den 5. Dezember 2025 erscheint auf Bandcamp die Remix-EP „vom Ende her denken“ – eine radikale Neuinterpretation ihres brachial-tanzbaren Noisy EBM-Punks durch befreundete Artists aus der DIY-Underground-Szene.

Für diese Veröffentlichung hat die Düsseldorfer Formation ein Who-is-Who der deutschen Industrial-, EBM- und Noise-Szene versammelt: Aktion Fiasko (Erfurt/Berlin), Wesenberg (Rotersand, Future Lied To Us), der Düsseldorfer Digital-Dub-Pionier Yürke, Live-Kollaborateure Tigerjunge (K22), Krabbe (Pflichtkauf Label), sowie die Rhythm-Noise-Veteranen MS Gentur & Sven Phalanx (HANDS). Komplettiert wird das Line-up durch ASSFALT-Eigengewächs Messyass, der kurzerhand zur radikalen Selbsthilfe für die Tanzfläche greift.

Das Ergebnis: wild, vielseitig, kompromisslos. Jeder Remix denkt das Debüt vom Ende her neu – und alle Wege führen direkt zum EXIT.

ASSFALT sind: Messyass (Elektronik, Produktion) Knolle Stahl-Arm (Schlagzeug) Protivogas (Vocals, Texte)

Neugierig geworden? hier findet ihr Infos & Musik: https://linktr.ee/assfalt.band