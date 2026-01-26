TÜRBÖWITCH: Drittes Album angekündigt erste Videosingle „Markoláb“ draußen!

TÜRBÖWITCH: Ungarische Speed-Metal-Maniacs

kündigen neues Album „Under Haunted Skies“ an

Videosingle „Markoláb“ veröffentlicht

Die ungarischen Speed-/Thrash-Metal-Maniacs TÜRBÖWITCH haben soeben ihr drittes Album „Under Haunted Skies“ angekündigt, das am 20. März 2026 über Time To Kill Records erscheinen wird.

Das neue Album markiert einen entscheidenden Schritt nach vorne für die Band aus Budapest, die damit ihre kompromisslose Haltung und ihre unerbittliche Live-Energie, die ihnen einen sehr guten Ruf in der europäischen Underground-Szene eingebracht haben, weiter verfeinert. Mit „Under Haunted Skies“ liefern TÜRBÖWITCH ihr bisher fokussiertestes und wildestes Material: eine geballte Ladung massiver Riffs, halsbrecherischer Tempi und instinktiver Dringlichkeit.

Das Album hat seine Wurzeln im Blackened Speed-Thrash und schöpft aus der rohen Wildheit und punkigen Aggression von Bands wie Midnight, der messerscharfen Thrash-Präzision von The Crown und dem dunklen melodischen Drive von Hellripper, wobei es sich dennoch eine klar erkennbare Persönlichkeit bewahrt. Melodische Akzente durchbrechen das gezielte Chaos und verleihen dem Album Tiefe und Charakter, ohne jemals die viszerale Wirkung der Band zu schmälern.

Getreu ihrem kompromisslosen Ethos kanalisieren TÜRBÖWITCH den Geist des Extreme Metal der 80er-Jahre durch ein modernes Gefühl der Unmittelbarkeit und liefern Songs, die schnell, dreckig und auf maximale Wirkung ausgelegt sind. Mit Time To Kill Records als Partner für die Veröffentlichung von „Under Haunted Skies“ ist die Band bereit, ihren unheiligen Speed-Angriff einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, während sie gleichzeitig fest in der rücksichtslosen Intensität verwurzelt bleibt, die sie seit ihren Anfängen auszeichnet.

Die erste Single „Markoláb“ jetzt streamen und das dazugehörige Video ansehen:

YouTube: https://youtu.be/gJQdtMsthKg

Streaming: https://ffm.to/turbowitch-markolab

Die Band kommentiert:

„Es ist der Moment, in dem das Böse Einzug hält. Markoláb, der Verschlinger der himmlischen Sphäre aus alten Volkssagen, fegt über die Erde hinweg. Die menschliche Zivilisation zerfällt zu Staub: Feuer, Schatten und unvermeidliche Zerstörung. Die Apokalypse ist keine Prophezeiung mehr, sondern Realität.“

Tracklist:

​01 – Evoker of the Twilight

02 – Markoláb

03 – Under Haunted Skies

04 – Cult Mastery

05 – Ashbringer

06 – Highways of Death

07 – Ultimate Failure of Will

08 – When the World Crumbled

09 – Moshpit at the End of the Day

10 – Road to Resilience

TÜRBÖWITCH wurde 2016 in Budapest gegründet, ins Leben gerufen von Sänger Zslöd und Gitarrist Kommandante Klit als rohe, schnörkellose Hommage an die klangliche Wucht und den visuellen Wahnsinn des Extreme Metal der 80er-Jahre. Was als lustiges Nebenprojekt langjähriger Freunde begann, entwickelte sich schnell zu einer weitaus fokussierteren und engagierteren Band, die jedoch nie ihre ungefilterte Energie und Liebe zum Chaos verlor.

Im Laufe der Zeit wuchs TÜRBÖWITCH zu einer vollwertigen fünfköpfigen Live-Band heran. Ihre Diskografie begann 2016 mit einer Demo, gefolgt vom Debütalbum „Napalm to Posers“ (2017), der EP „Beyond the Last Call“ (2018) und ihrem zweiten Album „Fullmoon Liquorthropy“, das Ende 2022 veröffentlicht wurde.

Musikalisch liefern TÜRBÖWITCH eine explosive Mischung aus der Aggressivität des frühen Thrash Metal, der Geschwindigkeit des Speed Metal und einer gehörigen Portion Punk-Attitüde: schnell, laut und vollkommen erbarmungslos.

Auf der Bühne hat die Band das Chaos bereits mit Kultbands aus aller Welt geteilt, darunter Abigail (JP), Mystifier (BR), Nuclear (CL), Blackevil (DE), Adversor (IT), Sexmag (PL), Necro Ritual (UK), Siberian Meat Grinder (RU), Deströyer 666 (AU) und Nunslaughter (US) und dabei stets alkoholgetriebene Energie sowie unerbittliche Lautstärke in den Pit gebracht.

Ihr Momentum erreichte im Juni 2024 einen neuen Höhepunkt, als sie das Finale des WACKEN METAL BATTLE Hungary gewannen und sich damit einen begehrten Platz beim legendären WACKEN OPEN AIR im August 2024 sicherten, wo sie auf der Bühne des größten Metal-Festivals der Welt ihren akustischen Angriff starteten.

Im März 2025 begaben sich TÜRBÖWITCH gemeinsam mit den schwedischen Heavy-Metal-Titanen Enforcer auf Tournee und brachten ihre explosive Live-Energie einem noch größeren europäischen Publikum näher.

Hoffnungslos süchtig nach schnellen Riffs, unheiligen Klängen und lauten Partys, gedeihen TÜRBÖWITCH weiterhin im Schmutz und der Wut der Underground-Metal-Szene.

Line-up:

Botond „Khäosz Bringer“ Kasper – Schlagzeug, Vocals (Backing)

Péter „Mr. Fireball“ Tóth – Gitarren (Rhythm), Vocals (Backing)

Valdemár „Välde“ Volcsánszky – Bass

Zsolt „Kommandante Klit“ Harsányi – Gitarren (Lead), Vocals (Backing)

Zsolt „Zslöd“ Lédeczi – Vocals (Lead)