EMP x SODOM: Signing Session in Dortmund!

„Get What You Deserve“:

SODOM signieren Neuauflage ihres Klassiker-Albums

im EMP Store Dortmund

Schon zum erfolgreichen Re-Release des 1992er-Albums „Tapping The Vein“ im Herbst 2024 ließen es sich die beiden einzigen noch lebenden Originalmitglieder der deutschen Thrash-Metal-Legenden SODOM aus dieser Zeit, Tom Angelripper und Andy Brings, nicht nehmen, Fans die ersten Exemplare der Neuauflage in mehreren Varianten persönlich und signiert im EMP Store Dortmund zu überreichen. Die damalige Autogrammstunde wurde zu einem von vielen Highlights in der Geschichte der beliebten Store Events des Lingener E-Commerce-Spezialisten EMP Exclusive Merchandise Products in den hauseigenen Ladengeschäften – und so haben EMP und SODOM beschlossen, die Thrash-Herzen anlässlich der Fortsetzung der 90er-Jahre-Album-Re-Releases der Band erneut höherschlagen zu lassen. Wenn am Freitag, 27.02.2026, die Neuauflage des 1994er-Studioalbums „Get What You Deserve“ ansteht, werden Tom Angelripper und Andy Brings das also einmal mehr zusammen mit ihren Fans im EMP Store Dortmund feiern.

Nicht nur Sodomaniacs können sich folgenden Termin Ende Februar also gleich aus zwei Gründen fett im Kalender anstreichen:

EMP Autogrammstunde SODOM

zur VÖ der Neuauflage von „Get What You Deserve“



Ort: EMP Store Dortmund, Potgasse 4

Datum: Freitag, 27.02.2026

Uhrzeit: 16:30 – 17:30 Uhr

Das sechste Studioalbum der Thrash-Metal-Legenden, die seit ihrer Gründung 1981 neben Kreator, Destruction und Tankard zu den „Big Four“ des deutschen Thrash Metal zählen, war zu seiner Ersterscheinung nur in limitierter Auflage auf Vinyl erhältlich und bereits lange Zeit schon nicht mehr auf CD verfügbar – bis jetzt. Das Originalalbum wurde unter der Aufsicht des ehemaligen Gitarristen Andy Brings remastert, der auch einen brandneuen Remix des Albums erstellt hat. In seiner Neuauflage erscheint „Get What You Deserve“ erstmals mit dem ursprünglich von der Band vorgesehenen Cover-Artwork, das damals vor VÖ ausgetauscht wurde – und das in gleich mehreren spannenden Versionen. Die Deluxe-Box enthält auf 5 Vinyls neben dem neuen Remaster und dem Remix von „Get What You Deserve“ Remix und Remaster der 1993 erschienenen Vorläufer-EP „Aber Bitte Mit Sahne!“, einen bisher unveröffentlichten Live-Mitschnitt aus dem hessischen Frischborn (1993) auf Doppel-CD, ein 34-seitiges Softcover-Buch mit ausführlichen neuen Liner Notes, Fotos und Erinnerungsstücken aus dem persönlichen Archiv der Band und eine DVD mit zwei unveröffentlichten Konzerten sowie ein doppelseitiges Poster. Das Album nimmt im Erbe der härteren Musik einen besonderen Platz ein – als mutiges und kompromissloses Kapitel in der Geschichte von SODOM; ein rohes, ungeschliffenes Statement, das sowohl die Fans als auch die Erwartungen der Branche herausforderte und dessen tiefgreifender Einfluss eine treue Fangemeinde inspirierte und der Band Respekt von Musikern aller Genres bescherte. Die Neuauflage rückt das Material in ein neues Licht, sodass „Get What You Deserve“ nunmehr bereit ist, aus dem Schatten zu treten und die Anerkennung zu erhalten, auf die es geduldig gewartet hat.

Hier gibt es SODOM-Merch und die Neuauflage von „Get What You Deserve“ in drei Varianten zur Vorbestellung:

https://www.emp.de/band-merch/sodom/