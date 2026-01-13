Vier Meter Hustensaft: läutet mit neuer EP „Dreckige Kohle“ die Live-Saison ein – Support-Show mit The Bolokos Im Mai

Die Düsseldorfer Punkband Vier Meter Hustensaft startet mit Nachdruck ins neue Jahr. Mit der EP „Dreckige Kohle“ veröffentlicht die Band am 09. Januar 2026 ihr erstes Release in neuer Besetzung – und setzt damit ein klares Statement für kompromisslosen, geradlinigen Punkrock aus dem Rheinland.

https://www.youtube.com/watch?v=-nN2UH0sJfU&list=PLq1NWfuMZ0Y3sgJcCUZ48UNIHxwsLtbfR

Neustart nach Umbesetzung: Vier Meter Hustensaft in neuer Formation

„Dreckige Kohle“ ist zugleich eine Standortbestimmung. Nachdem Sängerin Yvonne Wagner die Band im November 2024 verlassen hatte, übernahmen die Gitarristen Philipp Altenhofen und Thiemo Schröder den Gesang. Der Neustart auf der Bühne ließ nicht lange auf sich warten: In dieser Phase spielte die Band unter anderem Shows mit Graupause und Toxoplasma, darunter am 21. Februar 2025 in der Börse Wuppertal. Kurz vor diesem Konzert stieß Thiemo Schröder zur Formation und erweiterte den Sound um eine zweite Gitarre, was den Kurs für die kommende Zeit entscheidend mitprägte.

Im August 2025 kam es zudem zum Wechsel am Bass: Philipp Wachter löste Andreas Wagner ab. In der aktuellen Besetzung Philipp Altenhofen (Leadgesang/Gitarre), Thiemo Schröder (Gesang/Gitarre), Philipp Wachter (Bass/Backgroundgesang) und Dirk Löber (Schlagzeug/Backgroundgesang) präsentieren Vier Meter Hustensaft nun das erste veröffentlichte Ergebnis dieser Weiterentwicklung.

Fokus-Track „Dreckige Kohle“: Hymne auf Revier, Alltag und eigene Entscheidungen

Im Mittelpunkt der EP steht der Titelsong „Dreckige Kohle“, der das Lebensgefühl zwischen Ruhrgebiet und Rheinland einfängt. Der Song zeichnet Bilder von Büdchen, Bier und dem ganz normalen Alltag und stellt dabei die Frage, was es bedeutet, das eigene Glück selbst in die Hand zu nehmen – unabhängig davon, welchen Job man macht oder welchen Weg man eingeschlagen hat. Der Track versteht sich als ehrliche Hymne auf das eigene Revier und auf die Freiheit, sich nicht vorschreiben zu lassen, wie ein „richtiges“ Leben auszusehen hat.

Drei Songs plus Live-Finale – und ein Video aus Wuppertal

Die EP eröffnet mit „Was Ich Dringend Brauche“, einem schnellen Uptempo-Track, der auf den ersten Blick wie ein sarkastischer Streifzug durch eine dreckige, konsumgetriebene Stadt wirkt, im Kern aber eine persönliche Geschichte transportiert. Mit „Der Allergrößte“ liefern Vier Meter Hustensaft anschließend einen rotzigen, direkten Rundumschlag gegen große Egos und selbsternannte Überflieger, die laut auftreten, aber wenig liefern. Abgeschlossen wird die EP mit einer Live-Version von „Was Ich Dringend Brauche“, die bei einem Konzert in der Börse Wuppertal aufgenommen wurde.

Parallel zur Veröffentlichung erscheint ein Live-Video zu „Was Ich Dringend Brauche“, das ebenfalls in der Börse Wuppertal aufgezeichnet wurde:

https://www.youtube.com/watch?v=5scXOBNzUhM

Artwork aus eigener Hand – gemeinsam mit NRT-Records umgesetzt

Auch das visuelle Konzept bleibt konsequent nah an der DIY-Haltung der Band. Das Artwork zur EP wurde von Vier Meter Hustensaft gemeinsam mit NRT-Records-Gründer Philipp Gottfried und dessen Lebensgefährten Geo Hilse gestaltet.

Live: Termin bestätigt

Wer Vier Meter Hustensaft live erleben möchte, hat am Samstag, den 02.05.2026 Gelegenheit dazu. Die Band spielt in der Manege Lintorf (Jahnstr. 28, 40885 Ratingen) als Support von The Bolokos. Einlass ist um 19:00 Uhr, Beginn um 20:00 Uhr. The Bolokos gelten als international tourerprobte Punk-Institution aus Guadeloupe und sind bekannt für ihren mitreißenden Mix aus Punkrock, Ska und karibischen Rhythmen. Ihre Liveshows stehen für Tempo, Energie und Party-Vibes, die regelmäßig ganze Clubs zum Kochen bringen.

Dreckige Kohle markiert den Neuanfang von Vier Meter Hustensaft, welche gegenwärtig an ihrem neuen Studioalbum arbeiten.