RV Bang 2025 (M)ein kleiner Rückblick

Es waren für mich persönlich 6 Jahre gewesen wo wir zusammen aufm Messegelände in Balingen das Bang your Head erlebt hatten. Seit 2019 war nun ein Warten & Hoffen in der Luft ob es jemals wieder in Balingen ein Metal Festival stattfinden würde.
Was in den Jahren danach alles schlimmes geschehen ist wissen wahrscheinlich die meisten deswegen werde ich auf die Punkte nicht eingehen.
Kommen wir lieber zu den schönen Zeiten es war das Jahr 2024 da hat der ortansässige Rock Verein Balingen für einen Tag auf dem Messegelände das Metal Festival Feeling zurückgeholt um zu schauen wie es laufen würde mit Organisation Besuchern etc. Und wie sollte es anders sein? auf die treuen BYH Balinger Besucher und der Metal Gemeinde kann man sich einfach verlassen. So kam es das Jahr 2025 das die Damen & Herren des Vereins nun volle zwei Tage plus Warm Up Show auf die Beine gestellt haben.
Und wer Freitag & Samstag Abend nach den letzten Riff pünktlich um 23:00 noch nicht müde war der konnte sich bei der Aftershow Party in der Halle organisiert von der „Scream for Metal“ Rasselbande bis 2 Uhr morgens sich die Knochen schütteln.
Es ist letztlich völlig egal wie lang, nervtötend & anstrengend die Anreise ist spätestens wenn man das Schild Balingen erblickt gehen ganz automatisch die Mundwinkel bis zu den Ohren hoch.
Es ist auch wenn es noch so kitschig klingt wie nach „Hause“ kommen man fühlt sich gleich pudelwohl weiß wo was ist und das wichtigste die Menschen die man so lange nicht mehr gesehen hat.
Das Messe Gelände war immer eine Herausforderung für mich & wird es wohl auch bleiben nun aber das ABER es ist alles auf einem Platz und nicht quer überall verteilt. Wie es bei den großen Festivals meist der Fall ist wo man etliche Strecken vor sich hat um von a nach b zu kommen.
Was jetzt eine erfreuliche Neuerung ist das dass Messe Gelände vom
der Veranstalter also dem RVB verkleinert wurde wo früher noch großflächig Gelände war wird durch Bauzäune es eingegrenzt. Es ist nun wesentlich kompakter wie ein großer kleiner Schuhkarton 😁 was eine weitaus gemütlichere Atmosphäre schafft als vorher & mit der Meinung steh ich nicht alleine da.
Apropos gemütlich und kompakt für alle Besucher die ein Handicap haben oder körperlich eingeschränkt (mich eingeschlossen) sind auch einige positive Änderungen getroffen worden. Wo 2024 am Rande der Bühne eine kleine Ecke für Besucher mit Handicap zur Verfügung stand gab es 2025 eine große Tribüne neben dem Soundturm. Die Rampe die nach oben führt ist massiv & mit einem langen Geländer versehen das es auch für Besucher mit einer Geheinschränkung ermöglicht sich gut festzuhalten. Oben angekommen gibt’s wie gehabt viele Sitzgelegenheiten & einen fest eingebauten Sonnenschutz.
Auch sind die Kabelbrücken die überm Gelände verteilt sind kleiner geworden im Vergleich zu vorher wo es sich schwieriger gestaltete hinüber zukommen so ist es nun finde ich wesentlich leichter geworden.
So war auch ich das erste Mal bei der Warm Up Show dabei war wo man sich Appetit auf die kommenden Tagen holen konnte apropos ein Festival Oberteil & das VVK Ticket wurde an dem Abend auch gesichert. Die Band Auswahl an diesen 3 Tagen war wirklich eine Runde Sache da kann man wirklich nicht meckern für jedes Geschmäckle war etwas dabei.
Was mir positiv im Gedächtnis blieb: Die Karaoke Bühne (eine beliebte Neuheit aufm Gelände) hier lag die Tage eine ganz besondere Atmosphäre in der Luft. Der wohl friedlichste Circle Pit denn ich je gesehen habe bei Dragon Force. Die Burning Witches live auf der Bühne und beim persönlichen Treff. Und selbstverständlich meine ganzen lieben Menschen wieder zusehen & neue Menschen kennen zu lerne die einfach nur happy sind da zu sein.
Fazit:
Also ich danke dem gesamten RV Bang Verein mitsamt der ganzen Crew für diese Zeit aufm Gelände: Für mich war es die anstrengendes emotionalste intensivste & schönste Zeit in diesem Jahr gewesen. Ihr habt das alles so großartig toll organisiert in den Tagen in allen Bereichen war immer alles geregelt. Und es ist so gemütlich gewesen wo du hin bist überall fröhliche Gesichter das alles dank eurem Einsatz das aufm Gelände wieder feinster Metal gespielt werden kann. Wir haben alle am Schluss geweint & als ich zuhause ankam war ich emotional auch völlig überwältigt gewesen. Das war nun für mich 6 Jahre des Bangen und Hoffen gewesen das in Balingen wieder etwas kommt worauf man sich wieder freuen kann und nun ist es soweit.
