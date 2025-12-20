EMP x BEYOND THE BLACK: Autogrammstunden in Leipzig und Dortmund

Gewohnt lauter Jahresstart in den EMP Stores:

Symphonic-Metal-Sensation BEYOND THE BLACK im Januar mit neuem Album „Break The Silence“ für Autogrammstunden in Leipzig und Dortmund zu Gast

Wer jetzt schon die Nase (und Ohren) voll hat von Stiller Nacht, kann sich auf den Januar freuen – wenn EMP Exclusive Merchandise Products direkt wieder gewohnt laut in seinen Innenstadt-Geschäften durchstartet: Mit gleich zwei Autogrammstunden an zwei Tagen in zwei Städten werden mit Beyond The Black die erfolgreichsten Symphonic-Metaller Deutschlands ihr in exakt einem Monat erscheinendes sechstes Studioalbum “Break The Silence” mit ihren Fans feiern! Pünktlich zum Album-Release am 09.01.2026 wird die Band um Sängerin Jennifer Haben in Leipzig zu Gast sein, einen Tag später im EMP Store Dortmund.

Beyond The Back sind seit ihrem Debüt 2015 eine feste Größe in der Metal-Szene. Schon ihr Debütalbum “Songs Of Love And Death” hielt sich wochenlang in den Top 15 der Offiziellen Deutschen Albumcharts und brachte ihnen den “Metal Hammer”-Award in der Kategorie “Bestes Debüt” ein. Auch die Nachfolger-Alben sorgten durchgehend für Top-Platzierungen (darunter Platz 2 für das im Jahr 2023 veröffentlichte selbstbetitelte Studioalbum “Beyond The Black”) und die Band machte sich schnell international einen Namen, u.a. als Support-Act für Metal- und Rock-Größen wie Aerosmith, Korn, die Scorpions, Saxon oder Within Temptation sowie mit Headline-Touren durch Europa, Australien, Neuseeland oder zuletzt Lateinamerika. Nach einem unglaublichen Festivalsommer 2025 mit Auftritten u.a. beim Wacken Open Air, Hellfest und Graspop steht die Band in den Startlöchern für ihre “Rising High”-Tour durch Europa und UK.

Vorher schauen sie aber in den deutschen EMP Stores vorbei und haben ihr brandneues Konzeptalbum “Break The Silence” im Gepäck – eine kraftvolle Reflexion über innere Stärke, Resilienz und die Bedeutung von Kommunikation in einer zunehmend fragmentierten Welt, das melodischen Metal mit ethnischen Einflüssen verbindet und die Vielschichtigkeit moderner Sprache und zwischenmenschlicher Verbindung widerspiegelt. Bei EMP ist das Album neben den gängigen Varianten als exklusive limitierte Blue/Black Marbled LP und als Limited Gold LP erhältlich und kann vorab im Shop oder noch in limitierter Anzahl vor Ort erworben und signiert werden. Wie immer bei den Store-Events können sich Fans auf besondere Momente ganz nah dran an ihrer Lieblingsband freuen und neben signierten Schätzen und Fotos auch einzigartige Erinnerungen mit nach Hause nehmen.

EMP Autogrammstunden

BEYOND THE BLACK

EMP Store Leipzig

Ort: Brühl 10

Datum: 09. Januar 2026

Uhrzeit: 16:00 – 17:00 Uhr

EMP Store Dortmund

Ort: Potgasse 4

Datum: 10. Januar 2026

Uhrzeit: 14:00 – 15:00 Uhr

Um die Vorfreude noch weiter zu steigern und die Wartezeit angemessen zu überbrücken, gibt es mit der neuen Single “RAVENS” einen weiteren Vorgeschmack aufs Album:

https://www.youtube.com/watch?v=R-0fv0StQIw

Merch und Musik von BEYOND THE BLACK bei EMP:

https://www.emp.de/band-merch/beyond-the-black/

BEYOND THE BLACK

“Rising High”-Tour 2026

Do, 15.01.26 – GB, Manchester, O2 Ritz

Fr, 16.01.26 – GB, London, O2 Shepherd´s Bush Empire

Sa, 17.01.26 – FR, Paris, Bataclan

Mo, 19.01.26 – CH, Zürich, X-Tra

Di, 20.01.26 – DE, München, Tonhalle

Do, 22.01.26 – HU, Budapest, Barba Negra

Fr, 23.01.26 – AT, Wien, Arena Wien

Sa, 24.01.26 – DE, Geiselwind, Music Hall

Mo, 26.01.26 – DE, Stuttgart, Wagenhallen

Di, 27.01.26 – DE, Wiesbaden, Schlachthof

Mi, 28.01.26 – DE, Hannover, Capitol

Fr, 30.01.26 – PL, Warschau, Proxima

Sa, 31.01.26 — DE, Leipzig, Haus Auensee

So, 01.02.26 – DE, Berlin, Huxleys Neue Welt

Di, 03.02.26 – DE, Hamburg, Docks

Mi, 04.02.26 – BE, Antwerpen, Trix

Do, 05.02.26 — DE, Oberhausen, Turbinenhalle

Fr, 06.02.26 – NL, Nijmegen, Doornroosje

Support Acts: SETYØURSAILS & SERAINA TELLI