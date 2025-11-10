SixTurnsNine Neues Album Soul Glitches (VÖ 14.11.2025)

Mit SOUL GLITCHES präsentieren SixTurnsNine ihr zweites Album – ein intensiver Mix aus Post-Punk-Energie, Triphop-Groove und Pop-Noir-Atmosphäre.

Neun Songs zwischen dunkler Sehnsucht und hypnotischer Bewegung – über emotionale „Glitches“ in einer überreizten Welt.

Das Trio aus Düsseldorf bleibt seinem minimalistischen Setup treu (Vocals, Electronics, Bass) und schafft dabei ein vielschichtiges Klangbild, das Fans von Portishead, Joy Division und Dresden Dolls gleichermaßen mitreißen kann. „SOUL GLITCHES“ erscheint am 14. November 2025 über Monster Tapes (CD, Vinyl, Digital).

Hier könnt ihr das Album beziehen: linktr.ee/soulglitches