ATER: Neue Videosingle „Venus“ & Morbidfest-Tour

Chilenische Black-Metal-Band

ATER

entfesselt neue Single „Venus“ + Musikvideo



Europatour im Rahmen des Morbidfest

mit Possessed, Terrorizer, Massacre und Nightfall

Neues Album “Everlasting” erscheint 2026

Heute veröffentlicht die chilenische Blackened-Thall-Band ATER stolz ihre packende neue Single “Venus”. Der Track gibt einen ersten Einblick in das kommende Album der Band, “Everlasting”, das 2026 erscheinen soll und vom renommierten Produzenten Dan Lancaster (Bring Me The Horizon, Muse) produziert wurde. Der neue Track wird zusammen mit einem offiziellen Musikvideo veröffentlicht, das unten zu sehen ist.

“Venus” fängt die für ATER charakteristische Fusion aus düsterer Wildheit sowie moderner Thall-Präzision ein und verbindet dissonante Atmosphären, harte Rhythmen und melodische Untertöne, die die kontinuierliche Entwicklung der Band widerspiegeln. Die Single kennzeichnet einen mutigen neuen Abschnitt für das chilenische Kollektiv, das seinen Sound in tiefere emotionale und klangliche Gefilde vorantreibt und dabei die viszerale Kraft beibehält, die es seit seiner Gründung auszeichnet.

Gründer und Frontmann Fernando Bühring kommentiert:

„Die neue Single und das neue Video zu ‚Venus‘ sind heute erschienen! Erlebt uns diesen Herbst auf der Morbidfest-Tour mit Possessed, Terrorizer, Massacre und Nightfall. Frohes Samhain von uns allen bei ATER – wir sehen uns im Pit!“

„Venus“-Musikvideo HIER ansehen

„Venus“ auf Spotify:

https://open.spotify.com/intl-de/album/4h82hMyLkLX3tE9cNpMxy5?si=q1YQHhakSL-t9J5HFWQfqA&nd=1&dlsi=605a05fc913e4780

Ab nächstem Monat wird ATER im Rahmen des Morbidfest zusammen mit Possessed, Terrorizer, Massacre und Nightfall durch Europa touren. Die Tour beginnt am 24. November in Warschau, Polen, im Progresja und endet am 19. Dezember im La Machine Du Moulin Rouge in Paris, Frankreich. Die vollständige Terminliste gibt es weiter unten.

ATER Live

Morbidfest

mit Possessed, Terrorizer, Massacre and Nightfall

24.11. – Warschau (PL) Progresja

25.11. – Danzig (PL) B90

26.11. – Coesfeld (DE) Fabrik

27.11. – Kopenhagen (DK) Richter

28.11. – Göteborg (SE) The Abyss Fest

29.11. – Göteborg (SE) The Abyss Fest

01.12. – Bochum (DE) Matrix

02.12. – Leipzig (DE) Hellraiser

04.12. – Bukarest (RO) Quantic

05.12. – Belgrad (RS) Zappa Barka

06.12. – Košice (SK) Collosseum

07.12. – Krakau (PL) Hype Park

09.12. – Brünn (CZ) Fleda

10.12. – Wien (AT) Szene

11.12. – Graz (AT) Explosiv

12.12. – Lindau (DE) Vaudeville

13.12. – Eindhoven (NL) Eindhoven Metal Meeting

14.12. – Karlsruhe (DE) Substage

15.12. – Mailand (IT) Magazinni Generali

16.12. – Rom (IT) Orion

17.12. – Aarburg (CH) Musigburg

19.12. – Paris (FR) La Machine Du Moulin Rouge

Über ATER

ATER ist eine chilenische Dark-Metal-Band aus Santiago, die vom Komponisten und Multiinstrumentalisten Fernando Bühring gegründet wurde. Sie entstand 2010, wurde aber erst 2018 mit der Veröffentlichung ihres Debütalbums “Eternal Gray Spiral” wirklich aktiv. Die Band ist bekannt für ihren dunklen, emotionalen Sound und ihre fesselnden Live-Auftritte.

Das zweite Album von ATER, “Somber”, erschien 2024 und katapultierte die Band in die globale Metal-Szene. Die Band tourte ausgiebig, um das Album zu promoten, und nahm an vielen internationalen Tourneen mit Bands wie Cradle of Filth, Patriarkh, Hate, Venom Inc. und diversen anderen teil. Dieses Album ist bekannt für seine schiere Härte und dichte Ambient-Elemente. 2025 veröffentlichte die Band die Single “The Fall”, die zu einem ihrer beliebtesten Songs und besten Live-Momente geworden ist. Derzeit arbeiten ATER mit dem Produzenten Dan Lancaster an ihrem kommenden Album “Everlasting”, das 2026 erscheinen wird.