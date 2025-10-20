MOTÖRHEAD: RANCID-Cover von „Sex & Death“ veröffentlicht

RANCID VERÖFFENTLICHEN „SEX & DEATH“-COVER VOM KOMMENDEN ALBUM „KILLED BY DEAF: A PUNK TRIBUTE

TO MOTÖRHEAD“

NEUES LYRICVIDEO ZU „SEX & DEATH“ ANSEHEN

UND DAS ALBUM HIER VORBESTELLEN –

motorhead.lnk.to/killedbydeafpr ZU „SEX & DEATH“ ANSEHENUND DAS ALBUM HIER VORBESTELLEN –

Heavy Metal und Punkrock! Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass diese beiden lauten Tribes mittlerweile viel gemeinsam haben – oft verschmelzen sie miteinander, sind kaum noch voneinander zu unterscheiden und bringen ihre eigenen Bastard-Nachkommen hervor. Aber das war nicht immer so. Es gab tatsächlich eine Zeit, in der eher mit den Fäusten geprügelt als gegrüßt wurde und Bier eher geworfen als geteilt wurde – außer wenn es um Motörhead ging. Das war die einzige Band, auf die wir uns alle einigen konnten. Die einzige Band, die wirklich uns gehörte!

Auf den vierzehn Tracks dieses Albums mit dem cleveren Titel „Killed By Deaf“ gibt es eine liebevolle Hommage an Motörhead von einigen der größten und angesehensten Punkrock-Bands zu hören. Die neueste die davon enthüllt wird ist „Sex & Death“, gecovert von den Punk-Legenden Rancid – und ab sofort verfügbar.

Lars Frederiksen (Gitarre/Gesang) aus der Band sagt über ihr Cover:

„Für mich ist das der perfekte Motörhead-Song. Ihr alle wisst genauso gut wie ich, was für ein großer Ramones-Fan Lem war. Und für mich klingt das wie seine Interpretation – Motörhead spielen die Ramones. Aber da ist dieses klitzekleine Gitarrensolo. Und es war auch der Song von Motörhead, der am meisten dem Stil von Rancid ähnelte, der, von dem ich dachte, er käme einem Song, den wir schreiben würden, ziemlich nahe“

Jetzt hier im Video ansehen, was Lars über das Cover zu sagen hat, wie er dabei auf den Einfluss von Motörhead auf die härteren Musik-Genres eingeht und erklärt, warum die Band sowohl eine Punk- als auch eine Metal-Band war.

Neben Rancid haben sich an diesem Tribut-Album auch Größen wie Pennywise, Lagwagon, GBH, The Bronx und FEAR beteiligt, die allesamt raue Versionen ihrer Lieblingssongs von Motörhead beisteuern … zusammen mit aufstrebenden Newcomern wie Slaughterhouse. Denn seien wir ehrlich: Motörhead haben immer die Underdogs geliebt und unterstützt. Der einzige Song auf diesem Album, der nicht von Motörhead stammt, ist eine zuvor unveröffentlichte, mitreißende Version des Klassikers „Neat, Neat, Neat“ von The Damned, featuring The Great Man Himself, Lemmy, und The Damned.

„Killed By Deaf – A Punk Tribute To Motörhead“ erscheint am 31. Oktober 2025 als LP, CD und in digitaler Form. Die vollständige Trackliste findet sich unten. Neuigkeiten und Updates gibt es auf www.iMotorhead.com!