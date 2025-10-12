MOTÖRHEAD: „Ace of Spades“ Cover von PENNYWISE vom kommenden Punk-Tribute Album

PENNYWISE VERÖFFENTLICHEN „ACE OF SPADES“-COVER VOM KOMMENDEN ALBUM „KILLED BY DEAF: A PUNK TRIBUTE TO MOTÖRHEAD“



UND HIER STREAMEN & VORBESTELLEN –

motorhead.lnk.to/killedbydeafpr DEN NEUEN VISUALIZER FÜR „ACE OF SPADES“ ANSEHENUND HIER STREAMEN & VORBESTELLEN –

Über Motörhead und ihr Cover von „Ace of Spades“ sagt Pennywise-Gitarrist Fletcher Dragge: „Als ich um 1980 zum Punkrock kam, war Motörhead meiner Meinung nach im Grunde die einzige Metal-Band, die Teil der Punkrock-Szene sein durfte. Wenn man jemanden in einer Jeansweste mit dem Motörhead-Aufnäher auf dem Rücken sah, dachte man: ‚Das ist ein Metaller, aber er kann mit uns abhängen!‘ Bei ‚Ace of Spades‘ hörte man das und dachte: ‚Das ist kein Metal, das ist Punkrock!'“

Heavy Metal und Punkrock! Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass diese beiden lauten Tribes mittlerweile viel gemeinsam haben – oft verschmelzen sie miteinander, sind kaum noch voneinander zu unterscheiden und bringen ihre eigenen Bastard-Nachkommen hervor. Aber das war nicht immer so. Es gab tatsächlich eine Zeit, in der eher mit den Fäusten geprügelt als gegrüßt wurde und Bier eher geworfen als geteilt wurde – außer wenn es um Motörhead ging. Das war die einzige Band, auf die wir uns alle einigen konnten. Die einzige Band, die wirklich uns gehörte!

Auf den vierzehn Tracks dieses Albums mit dem cleveren Titel “Killed By Deaf” hört man eine liebevolle Hommage an Motörhead von einigen der größten und angesehensten Punkrock-Bands. Größen wie Rancid, Pennywise, Lagwagon, GBH, The Bronx und FEAR steuern allesamt raue Versionen ihrer Lieblingssongs von Motörhead bei… und auch aufstrebende Newcomer wie Slaughterhouse sind dabei, denn seien wir ehrlich: Motörhead haben immer die Underdogs geliebt und unterstützt. Der einzige Song auf diesem Album, der nicht von Motörhead stammt, ist eine bisher unveröffentlichte, mitreißende Version des Klassikers „Neat Neat Neat“ von The Damned, bei der der großartige Lemmy selbst sowie The Damned mitwirken.

„Killed By Deaf – A Punk Tribute To Motörhead“ erscheint am 31. Oktober 2025 als LP, CD und in digitaler Form. Die vollständige Trackliste findet sich unten. Neuigkeiten und Updates gibt es auf www.iMotorhead.com!

TRACKLIST

1. Pennywise – Ace Of Spades

2. Rancid – Sex & Death

3. The Bronx – Over The Top

4. Lagwagon – Rock ‘N’ Roll

5. FEAR – The Chase Is Better Than The Catch

6. GBH – Bomber

7. Murphy’s Law – Stay Clean

8. Slaughterhouse – Love Me Like A Reptile

9. The Casualties – The Hammer

10. Anti-Nowhere League – Born To Raise Hell

11. Love Canal – Voices In The Sky

12. Soldiers Of Destruction – Overkill

13. Wisdom In Chains – Iron Fist

14. Motӧrhead & The Damned – Neat, Neat, Neat